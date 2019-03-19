Чувашия на неделе ворвалась в скандальную федеральную повестку, оголив реальное лицо и содержимое чувашской политики. Главным медийным персонажем стал руководитель администрации главы Чувашии, представитель последнего в Госсовете Чувашии Юрий Васильев, заявивший с высокой депутатской трибуны о том, что «есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», а «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату». По понятиям чиновника с ежемесячной зарплатой около 250 тыс. рублей можно сделать вывод, что он по определению трудолюбивый и нагруженный, важнейшая «духовная скрепа» — в отличие от педагогов в Чувашии, официальная средняя зарплата которых по итогам прошлого года составила 24,3 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В федеральной прессе Васильева окрестили «небожителем и высшим сословием», на фоне которого учителя — «пыль под ногами». Странно, что остались без внимания недавние слова президента Владимира Путина в отношении чиновников, которые «неаккуратно высказываются», а значит., «не готовы для такой работы». Но неудивительно, что в зените своей медийной славы на «России-1» Васильев не нашёл возможности попросить прощения за то, что неудачно высказался и был неверно понят, а только упорствовал в своей правоте, и все попытки оправдаться ввергали его в ещё большую информационную трясину. В самой Чувашии восприняли ситуацию менее эмоционально, напомнив, что были заявления Васильева «намного скандальнее и вопиющими с точки зрения нормы права, не говоря уже о политкорректности и плюрализме в чувашском парламенте».

Чиновник забыл наказ Путина

Скандальное заявление было сделано на внеочередной сессии Госсовета Чувашии 7 марта. С депутатской трибуны, которая уже давно стала своего рода рупором администрации главы республики, Юрий Васильев пытался объяснить оппозиции, почему отдельные учителя получают меньше, чем предначертано в майских указах президента, и просил: «не будоражьте эту тему, это очень болезненная тема».

"Вы на этом хотите очки заработать?.. На самом деле есть учителя, которые получают мало, но они мало работают, и об этом надо сегодня честно говорить. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», — сказал Васильев.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Праздничная федеральная повестка обросла гневными комментариями в адрес чиновника, а его слова в прессе интерпретировали, в том числе, как обвинение в лени врачей и учителей. Через несколько часов на официальном портале органов власти Чувашии появилось опровержение, суть которого сводилась к тому, что Васильев не говорил о ленивых бюджетниках, а вместо текста стенограммы читателя посылали самостоятельно искать фрагмент резонансного выступления.

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Чиновнику припомнили, что он забыл и предупреждение главы государства Владимира Путина, который в декабре 2018 года на пресс-конференции прокомментировал скандальные заявления высоких чинов:

«По поводу чиновников вообще: вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что они говорят, оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть — это же мы все, это наша среда такая. Вот человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником — возьми ляпни там что-нибудь. Это значит, что он просто не готов для такой работы».

Чем больше пытались оправдаться в Чувашии, тем больше получалось «как всегда». Апофеозом федеральной медийной славы стало ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1», где Васильев послал уже всю федеральную аудиторию «посмотреть моё выступление» на сессии.

«Вы хрустите, шипите и вообще непонятно, что сейчас имеете в виду», — отреагировала ведущая Ольга Скабеева на плохую видеосвязь, прервав поток пояснений.

Cap.ru Юрий Васильев

Эксперты были ещё жёстче и категоричнее в оценках. Секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович отметил, что Васильеву «вообще на трибуну выходить нельзя, он чиновник, руководитель администрации, там депутаты должны выступать». Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Сергей Жаворонков высказал мнение, что такой «снобизм чиновников связан с огромным разрывом в зарплате чиновников и зарплате обычных людей». По его словам, на Западе разрыв составляет 20−30%, «что не даёт ощущение, что ты небожитель с другой планеты и сверху на всех поплёвываешь»:

"У нас, когда ты получаешь в 3−4 раза больше обычного человека, ты не дорожишь местом, считаешь, что какое-то высшее сословие, а эти — пыль под ногами».

«Юрий Егорович, вы — высшее сословие, а учителя — пыль под ногами. К такому выводу мы приходим в нашей студии», — отметила ведущая.

«Вы чуть-чуть неправильные делаете выводы, к сожалению, не так говорил, ещё раз очень коротко. На самом деле было дано разъяснение депутату, почему зарплаты отличаются. Знаете, что зарплаты учителей отличаются от многих вещей, начиная с основополагающей — нагрузка. И соответственно …» — Васильева тут же перебили, заявив, что «мы всё это поняли с первого раза» и «не учителя виноваты».

Один из экспертов, директор экспертно-аналитического центра РАНХГиС при президенте РФ Николай Калмыков, попытался «перевести» слова чиновника, отметив, что «доля правды в оправдании тоже присутствует». И обозначил системную проблему — работу бюджетников на полставки, вынужденных «подрабатывать, искать какие-то куски занятости»:

"Не хочу защитить манеру подачи. Но на самом деле есть проблема, когда люди работают на полставки, бывает — на четверть ставки, не имея полной загрузки».

По словам Васильева, в Чувашии выполнили Майские указы президента в части зарплаты педагогам — средняя зарплата педагогических работников составляет в Чувашии по итогам 2018 года 24 356 рублей. Чиновник не стал «говорить за» учителей, работающих на полставки и менее.

«Вы не можете говорить за них, вы не можете судить, но назвали всех этих людей нетрудолюбивыми», — сделала вывод ведущая.

«Я так не говорил, вы чуть-чуть ошибаетесь, — попытался спорить Васильев. — В начале попросил, чтобы всё-таки посмотрели полное видео. Коллеги, я никого не называл…»

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Тут звук Васильеву отключили, и под его безмолвное жестикулирование был сделан ещё один вывод:

«Рабочая версия: говорил всё верно, журналисты всё извратили. Так каждый день появляется новый чиновник».

Чиновник «должен трудиться 42 часа в сутки»

Участившиеся случаи скандальных заявлений чиновников указывают на потерю ими ощущения реальности, считает доцент кафедры периодической печати Уральского федерального университета Валерий Амиров. По его словам, проблема «даже не в том, что сложилась система отношений по вертикали «новые патриции — новые плебеи» при отсутствии социальных лифтов, а в том, что такая система, похоже, устраивает верховную власть»:

"Если бы не устраивала, то такие высказывания пресекались на корню. То есть состоялся некий переход от опоры на народ к опоре на систему чиновников. Ничего хорошего, потому что подразумевает «брежневизацию» управления и ее постепенную деградацию».

Президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов восхитился «трудолюбием наших начальников». По его расчётам, при своём ежемесячном заработке Юрий Васильев должен трудиться «900 часов в месяц, или 42 часа в сутки».

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Чиновники оторваны от народа и не знают, какую заработную плату в реальности получают учителя и врачи в их регионах. Чтобы в Зауралье сельский учитель получал 25 тыс. рублей, он должен работать в школе круглосуточно, говорит учитель истории Звериноголовской средней школы Курганской области Владимир Кочеулов. По его словам, пока власть предержащие работают от звонка до звонка с перерывами на обед и получают зарплаты в разы больше учительских, «мы будем наблюдать небожителей на трибунах».

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Константин Трутовский. Отдых помещика. XIX

Реакция в Чувашии

В самой Чувашии на скандальное заявление чиновника отреагировали довольно сдержанно, считая, что «ничего нового для чувашской публики он не сказал».

"Выступление было абсолютно в его стилистике: «давайте-ка я вас, депутатов, построю», «оппозиция просто раскачивает лодку», «никто из министров не боится публично отвечать на вопросы», «информация о размере зарплаты некорректная» и т. п.

Отдельные его выпады с парламентской трибуны были намного скандальнее и вопиющими с точки зрения нормы права, не говоря уже о политкорректности и плюрализме в чувашском парламенте. Фактически, представителям оппозиции он грозил неблагоприятными последствиями и политической расправой. Но его высказывания тогда не получили критическую оценку в СМИ. Некоторые депутаты Госдумы от Чувашии, все парламентские фракции в Госсовете, отдельные журналисты и опальные чиновники, продолжают на себе испытывать «возможности» Юрия Егоровича и стиль его управления», — пишет в «Фейсбуке» координатор комитета гражданских инициатив в Чувашии, член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

По его мнению, если и можно критиковать чиновника, то «за состояние внутренней политики и критическое социально-экономическое положение региона, за тактику «тотального выжигания» политического поля, «ручной» парламент, кадровую чехарду с министрами и сити-менеджерами, ограничение свободы слова и свободы собраний в регионе, запредельный уровень адмресурса на выборах, создание исключительно имитационных и псевдообщественных структур».

"Он пытается создать образ всемогущего «серого кардинала», который управляет политическими процессами в республике, держит под плотной «крышкой» системную и несистемную оппозицию, а чувашский парламент при нём стал отделом администрации главы республики. И вот после шквала критики в федеральных СМИ из демиурга внутренней политики он «уменьшился» до обычных размеров крупного регионального чиновника, ляпнувшего очередную глупость из-за небольшого словарного запаса и косноязычия. Сакральность сановника исчезла буквально за выходные дни».

Георгий Долгопский Государственный Совет Чувашской Республики

Эксперт «отдал должное» администрации главы, которая оперативно дала опровержение и донесла «свою точку зрения на неудачное высказывание чиновника». И с иронией отметил, что теперь чувашские бюджетники, зарплата которых является одной из самых низких в Поволжье и которые обеспечивали «приемлемые» результаты на выборах, «конечно же, не будут держать зла» на чиновника, забудут о своих низких зарплатах «и публичном унижении, виня за это оппозицию и «провокаторов»».

Игорь Михайлов напомнил о предстоящих выборах: в 2020 году пройдут выборы главы Чувашии, в 2021 году — в Госсовет республики, где «эти же бюджетники, как всегда, будут «волонтёрить» в надежде на повышение своих зарплат». По мнению эксперта, с учётом сложной ситуации, возникшей в том числе из-за роста уголовных дел среди высокопоставленных лиц, запроса на социальную справедливость и обновление, главе Чувашии «стратегически было бы выгодно распустить Кабинет министров и поменять руководство своей администрации».

»Но слишком короткая скамейка запасных и особенности личности главы региона делают реализацию такого сценария маловероятным», — полагает эксперт.

От Юрия Васильева, который рассматривался экспертами как претендент на пост первого лица республики и, похоже, сам был бы не прочь возглавить регион, ожидают отставки. Михайлов предполагает, что «после его увольнения выстроится длинная очередь для политической расправы с ним»:

"Даже при отсутствии публичной и конкурентной политики в республике, пинать «мертвую собаку» или добивать «хромую утку» в чувашской политике любят и умеют».

Продолжение следует?

Проблема зарплат бюджетникам — безусловно, не проблема одного региона. В данном случае проблема не в зарплатах, а в том, почему чиновники позволяют себе подобные публичные высказывания, тем более после замечания президента Владимира Путина. Лидер фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что череда скандальных и оскорбительных заявлений чиновников и депутатов в адрес народа — следствие «парадокса с исполнением указов президента» и того, что они «не зависят от народа, который является главным источником власти», «среди людей они где-то на луне». Их цитаты «будоражат народ». Оскандалившиеся чины после таких заявлений, как правило, покидали пост «по собственному желанию» или их отправляли в отставку.

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flash.pro Просмотр телевизора

То, что Чувашия в лице Юрия Васильева попала в прайм-тайм на федеральном канале, может быть знаком для региона, который находится накануне главных выборных событий. С учётом того, какие «спектакли» для федеральных СМИ может устраивать руководитель администрации главы Чувашии, общественность будет с любопытством следить за тем, будет ли продолжение: ждать ли нового опровержения или продолжения обсуждения с трибуны о том, как СМИ «грубо исказили смысл выступления».

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Другие события

Чувашию на неделе прославила 18-летняя спортсменка Лана Прусакова, став чемпионкой Универсиад в Красноярске в слоуп-стайле. С победой её поздравил президент страны Владимир Путин, в Чувашии наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

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В рейтинге протестной активности регионов РФ, подготовленном АНО «Институт региональной экспертизы», по итогам февраля Чувашия в сравнении с январём переместилась с 83 на 56 место, попав из «зелёной» зоны в «жёлтую». Глава Чувашии Михаил Игнатьев по итогам феврале в рейтинге влияния глав регионов России (АПЕК) получает «дополнительные политические очки», переместившись с 27-го на 25-е место, после появления постановления правительства о выделении региону 1,8 млрд рублей с 2019 по 2021 год на реконструкцию Московской набережной и Чебоксарского залива, вошедших в туристический кластер «Чувашия — сердце Волги».

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Ещё одно событие, получившее федеральный резонанс, связано с лидером фракции КПРФ в городском собрании Чебоксар Дмитрием Евсеевым, которого кондуктор в Чебоксарах высадила из троллейбуса из-за неработающего терминала для безналичной оплаты и отсутствия наличных денег на проезд.

В Урмарском районе республики разбираются в причинах обрушения школы в дереве Большие Чаки, которое произошло воскресным утром. Примечательно, что минстрой республики выдвинул версию о том, что обрушение здания, построенного 45 лет назад, произошло «из-за потери несущей способности проемов на первом этаже», и могла быть «нарушена технология при возведении здания».

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