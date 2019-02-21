Мы публикуем очередной ежемесячный обзор погодных аномалий известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Выпуск 1. Декабрь 2017 года: Озоновый слой и погодные аномалии

Выпуск 2. Январь 2018 года: Озоновый слой, погодные аномалии и Ротшильды

Выпуск 3. Февраль 2018 года: Жириновский был прав: с ошибками прогнозов погоды надо серьёзно разбираться

Выпуск 4. Март 2018 года: Венская конвенция по охране озонового слоя против Парижского соглашения

Выпуск 5. Апрель 2018 года: Глобальное потепление как виртуальная реальность: очередной пример

Выпуск 6. Май 2018 года: Контрастность климата нарастает: май выдал очередные рекорды тепла и холода

Выпуск 7. Июнь 2018 года: Озон продолжает играть с погодой

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6 июля 2018 года в 19:46 мск Земля прошла самую далекую точку своей околосолнечной орбиты — афелий. В этот момент она удалилась от Солнца на расстояние более 152 095 566 километров, что на пять миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии. Средняя скорость движения Земли по околосолнечной эллиптической орбите 29,765 километра в секунду. В афелии (самой удаленной от Солнца точке орбиты) орбитальная скорость Земли минимальна, поэтому астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в Северном полушарии дольше, чем зима, на пять дней.

Кроме того, в афелии происходит смена направления движения планеты и знака ускорения. Земля делает обратный поворот, устремляется к Солнцу, и скорость ее движения нарастает. Такой «маневр» может вызывать инерционное воздействие на внутреннее ядро планеты, а также на планетарную сеть трещиноватости, активизируя составляющие её разломы. С учетом вышесказанного рассмотрим погодные аномалии и состояние озонового слоя в Северном полушарии в прошедшем июле.

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Основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в июле 2018 года

«Температура воздуха за июль 2018 г., осредненная по всей территории Российской Федерации, близка к норме. Однако, достигнут этот результат за счет противостояния жаркой, а временами и очень жаркой погоды на европейской территории страны и холодной — в Сибири».

Наиболее контрастной эта разница была в третьей декаде месяца, что коррелирует с контрастностью озоновых аномалий — положительных во многих регионах Сибири и отрицательных — на ЕТР (Рис. 3).

«Во второй и третьей декадах месяца от Арктики до Черного и Каспийского морей температура воздуха превышала декадные нормы на 2−7º».

Области с дефицитом озона (Рис. 1−3).

«Неоднократно поступали сообщения о новых максимумах температуры, как за полярным кругом, так и на Нижней Волге, Северном Кавказе и в Крыму. На севере ЕТР столбики термометров поднимались выше отметки +30°, на юге — +40°. В Мурманске в течение месяца было зарегистрировано 8 дней с температурой выше 30°, чего ранее никогда не наблюдалось. В некоторых районах Заполярья продолжительность жаркой погоды можно квалифицировать как опасное явление».

В Европейском Заполярье, особенно над Скандинавским полуостровом, озоновый слой был разрушен весь месяц, наиболее сильно во второй и третьей декадах.

«В республиках Северного Кавказа средняя температура воздуха за июль вошла в первую тройку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений».

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 июля 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

Рис. 2. Среднедекадные (11–20 июля 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

Рис. 3. Среднедекадные (21–30 июля 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В это же время рекорды минимальной температуры регистрировались в Восточной Сибири, что было удивительно, поскольку на протяжении всего предыдущего месяца (июня) здесь же отмечались максимальные значения температуры, и, как ранее уже сообщал Гидрометцентр, июнь 2018 г. стал самым жарким в истории Сибири. Июль в Сибири оказался холоднее июня. В конце месяца Иркутскую область накрыли ранние заморозки. В итоге средняя за июль температура воздуха на европейской территории страны превысила норму на 2−4º, в Сибири она меньше нее на 1−3º, и на Дальнем Востоке примерно соответствует норме».

Игнорируя влияние содержания озона на погоду, синоптикам Гидрометцентра РФ остается только удивляться тому, что июль в Сибири оказался холоднее июня.

«В Восточной Азии в основном господствовала аномально жаркая погода. На востоке Китая, в Корее и Японии нормы температуры воздуха превышены на 2−4° и более. Особенно досталось от жары Японии, где рекордно высокие температуры воздуха удерживались в течение двух недель. Метеоагенство страны сообщило о стихийном бедствии от метеорологических явлений. От жары погибли десятки людей, преимущественно пожилого возраста, сотни — были госпитализированы с тепловыми ударами. Во многих районах установлены новые рекорды максимальной температуры. В Токио дневные температуры поднимались выше 40°, а ночью столбики термометров удерживались выше отметки 30°».

На всех трех среднедекадных картах июля мы видим разрушенный озоновый слой над Японией и Кореей. Над восточной частью Китая ОСО было низким во второй и третьей декадах.

«Несколько ниже нормы оказалась температура в Индии, а на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Центральной Азии было аномально жарко. От побережья Средиземного моря до Ирана и республик Средней Азии среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2−4° и более. В республиках Закавказья температура достигала 40° и более. Новые максимальные значения температуры устанавливались в течение нескольких дней подряд. Рекордно жарко было и на западе Туркмении, где воздух раскалялся выше +45°. Рекорд температуры побит в столице страны Ашхабаде. На севере Центральной Азии в Казахстане рекордная жара зафиксирована на юго-западе страны, где столбики термометров поднялись выше отметки +44°. В третью декаду на восток страны начал проникать аномально холодный воздух из Сибири, и были зарегистрированы новые суточные минимумы температуры, что привело к отрицательным аномалиям среднемесячной температуры в Восточно-Казахстанской и Карагандинской обл.».

На Рис. 4 показана озоновая обстановка 28 июля. Над Казахстаном обширная положительная аномалия с центром над озером Балхаш, где превышение ОСО достигает 15%. В северо-восточном направления эта аномалия протягивается в Красноярский край, что и дало повод авторам обзора сделать вывод о проникновении аномального холода в Казахстан из Сибири. В южном направлении — достигает Индии (Рис. 3, 4), где накрывает северо-западные регионы этой страны. Поэтому среднеиюльская температура оказалась здесь ниже нормы.

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 28 июля 2018 г. в Северном полушарии

«В Африке чрезмерно жарко было на севере континента, в Алжире, Тунисе, Ливии, Египте и Судане, где аномалии среднемесячной температуры составили +2…6° и более. В Алжире в городе Уаргла 5 июля был установлен новый абсолютный максимум температуры для континента +51,3°. На остальной территории Северной Африки температура воздуха примерно соответствовала норме».

Отметим, что температурные аномалии в Африке отмечались в довольно узкой прибрежной полосе Средиземного моря, которая периодически накрывалась южным краем европейской озоновой аномалии, особенно в первой декаде месяца. (Рис. 1, 5−7).Тогда же, 5 июля, был установлен и температурный рекорд для Африки. Его обеспечили три обстоятельства: календарная дата, дефицит озона (Рис. 5), а также удаленность г. Уаргла на 500 км вглубь пустыни Сахара.

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона 5 июля 2018 г. в Северном полушарии

«Исключительно жаркая погода царит в Европе с апреля. Повсюду на континенте, кроме юго-запада, Испания и Португалия, и юго-востока, Балканы, Греция и юг Италии, средняя за июль температура воздуха превысила норму на 2−4° и более».

Перечисленные исключения составили регионы, где в течение месяца отмечался избыток озона. На остальной территории Европы в июле озоновый слой был разрушен, что и определило положительные температурные аномалии.

«В Осло аномалия +6,1°, Париже — +5,1°, Брюсселе — +4,9°, Риге — +4,8°, Стокгольме — +4,6°, Берлине — +3,9°, Праге — +3,7°, Минске — +2,4°, Киеве — +2,1°. Как видно, особенно крупные аномалии сформировались на севере континента. В столицах скандинавских стран устанавливались новые рекорды максимальной температуры воздуха. Жара, охватившая этот регион, способствовала многочисленным лесным пожарам. Рекорды жары оказались биты и в Великобритании. В Лондоне максимумы температуры обновлялись неоднократно, причем происходило это в течение нескольких дней подряд».

Рекордные температуры на севере Европы соответствуют наибольшему дефициту озона здесь.

«На большей части США и Канады температура воздуха в среднем за месяц хотя и превысила норму, но незначительно. И только на западе и северо-востоке США, а также по соседству, на юго-востоке Канады, аномалии составили +2−3° и более».

Это регионы максимального дефицита озона в указанное время (Рис. 1−5).

«В штатах Калифорния и Невада июль 2018 г. самый жаркий в истории метеонаблюдений, а в соседних штатах Юта, Аризона, Нью-Мексико, Колорадо среднемесячная температура вплотную приблизилась к абсолютному экстремуму. В Долине Смерти (Калифорния) средняя температура месяца составила +42,3°. Это абсолютный максимум. В течение 21 дня столбики термометров поднимались выше 49°, причем четыре дня подряд достигали 53°. Напомним, в этом регионе зафиксирована самая высокая температура воздуха на планете Земля. 10 июля 2013 г. она достигла +56,7°. А на востоке Канады в провинции Квебек температура воздуха в течение нескольких дней не опускалась в дневные часы ниже +33°. В последний раз такая жара устанавливалась здесь летом 2010 г. Как тогда, так и сейчас она стала причиной гибели десятков людей.

В Арктике средняя за месяц температура близка к норме. Это произошло на фоне аномально жаркой погоды в Скандинавии, на европейском севере и северо-востоке России и аномально холодной на севере Сибири и Канады. В Москве средняя температура за месяц +20,5°, аномалия +2,2°».

В Арктике сложным образом чередовались, сменяя друг друга, положительные и отрицательные аномалии ОСО, определяя температурные рекорды в соответствующие дни, которые, однако, нивелируются при месячном осреднении.

Ниже перейдем к более детальным сообщениям других СМИ. Сначала рассмотрим эпизод резкой смены погоды с аномальной жары на холод и дождь, которая произошла в Московском регионе с 3 на 4 июля.

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И вновь рекорды!

«Аномальная жара, охватившая восток и юго-восток европейской России, накануне позволила столбикам термометров подняться до +40°С и выше. Среднесуточная температура в Калмыкии, Ставрополье, Дагестане и Оренбуржье оказалась на 8−10° выше обычного. И, конечно, вновь не обошлось без рекордов тепла. В Ульяновске второй раз подряд была переписана метеорологическая история: во вторник здесь столбик термометра поднялся до отметки +34,4°, на два с лишним градуса превысив предыдущий максимум +32,2°, державшийся с 1991 года. В Самаре 3 июля максимальный термометр показал +36,5°, оставив позади рекорд далёкого 1954 года (+33,4°). Это второй с начала июля рекорд тепла. А в Махачкале рекорды обновлялись уже третий день кряду. Накануне здесь была зафиксирована температура +33,8°, — что выше значения 1991 года (+33,6°). Не устоял температурный максимум и в Оренбурге, — теперь он составляет +39,9°. Предыдущий держался с 1954 года и был равен +39,1°».

Рассмотрим озоновую обстановку 3 июля на ЕТР, отображенную на Рис. 6. Все выше описанные положительные температурные аномалии европейской России приурочены к восточной части кольцевой отрицательной аномалии ОСО, центр которой занимает относительно небольшая положительная аномалия. Москва расположена чуть восточнее этой аномалии в пределах отрицательного поля ОСО. Дефицит озона здесь составляет 3%.

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона 3 июля 2018 г. в Северном полушарии

На следующий день, то есть 4 июля, положительная аномалия смещается к востоку, и Москва оказывается в ее центре. Дефицит озона сменяется его избытком в 10% (Рис. 7), соответственно меняется погода, — становится холодно, проходит дождь.

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона 4 июля 2018 г. в Северном полушарии

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Погода в Москве 4 июля: пасмурно, дождливо, прохладно

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 0,4 мм осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была +13,7°, разброс температур по региону составил от +9,5° (Черусти) до +14,4° (Балчуг). Сегодня над Центральной Россией нависнет североатлантический циклон, из-за чего с северо-запада потянутся более густые облака, прольются дожди (до 13 мм, или почти 15% месячной нормы), и температурный фон окажется на 4−5 градусов ниже своей климатической нормы».

Отметим, что прогноз по поводу «нависания североатлантического циклона» в этот день не оправдался. Преобладающее направление ветра было южное, то есть источник холодной погоды был in situ — положительная аномалия ОСО.

Главной примечательностью июля в Европе была аномальная жара, в первую очередь на северо-западе Европы, о чем выше уже говорилось. Здесь она вызвала аномальный нагрев воды в Балтийском море.

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Балтийское море перегрелось и опасно зацвело

«Воды Балтийского моря заполонили опасные цианобактерии, или, как их ещё называют, сине-зелёные водоросли. Активному размножению водорослей способствует жара, установившаяся над регионом. Если жара не спадёт, то их концентрация может стать самой высокой за всю историю наблюдений. Цианобактерии начинают расцветать, когда температура воды устойчиво переходит через отметку +17°, сообщает Шведский институт гидрологии и метеорологии. У немецких берегов такую температуру зафиксировали ещё в середине мая. В следующие недели море только прогревалось, тёплые воды распространились до центральной акватории. Подобные гидрометеорологические условия обычно характерны для Балтики в июле и августе, но не в июне. Соответственно, сине-зелёные водоросли расширяли свои плантации вплоть до Ботнического залива и к середине лета отметились на многих территориях. Небольшое снижение температуры воды пару недель назад и смена ветра не оказали существенного влияния на жизнедеятельность цианобактерий. Океанографы прокомментировали, что сегодня спутниковые снимки наглядно демонстрируют создавшуюся печальную ситуацию, и оценивают ее как экстремальное заболевание Балтийского моря. Сине-зелёные водоросли — одни из древнейших живых организмов на планете Земля. Сегодня существует множество их видов, способных к фотосинтезу. Для роста и активного размножения конкретно цианобактерий, по мнению учёных, важны два основных благоприятных условия — высокая температура и вода, в которой в достаточном количестве присутствуют азотные соединения, поступающие в океан, они, как правило, поступают с отходами промышленности и сточными водами. Потребляя питательные вещества, бактерии размножаются в таких количествах, что их рост истощают содержание кислорода в морской воде. В этом году лишенная жизни вода заняла уже 70 000 кв. км. Некоторые виды цианобактерий производят токсины, негативно влияющие на людей и животных, вплоть до отравлений (симптомы похожи на заболевание гриппом) и серьёзных аллергических последствий. Эксперты в период их активного цветения рекомендуют воздержаться от купания в местах массового скопления водорослей. По этой же причине в прибалтийских странах закрыты десятки пляжей».

Позволим себе не поверить шведским ученым, которые называют основной причиной бурного развития цианобактерий в Балтийском море нагрев воды выше +17°С. В морях более близких к экватору, чем Балтийское, вода намного теплее, например в Черном море с июня и до октября температура прибрежных вод значительно превышает 25 °C, и никакого цветения её не происходит. Цветение, то есть массовое развитие цианобактерий (сине-зеленых водорослей) в Балтийском море, вызвано интенсивной продувкой воды восстановительными газами, убивающими аэробную биоту и насыщающими воду азотом (аммиак), которым питаются цианобактерии. Эти же газы, в первую очередь водород, разрушают озоновый слой, что ведет к повышению температуры воздуха. Таким образом, повышение температуры воды является не причиной её цветения, а побочным следствием глубинной дегазации, разрушающей озоновый слой. Последствия нагрева воды, независимо от его (нагрева) причины, могут неожиданно оказаться очень опасными.

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Жаркая погода стала причиной отключения реактора на крупнейшей в Швеции АЭС

«Сложная ситуация сложилась накануне на крупнейшей в Швеции атомной электростанции Рингхальс, расположенной на полуострове Варо, на побережье пролива Каттегат. Температура воздуха в этом регионе вот уже несколько дней вплотную приближается к 30-градусной отметке, существенно повысилась и температура морской воды, используемой для охлаждения. Как сообщает радио «Эхо Москвы», в такой ситуации руководство станции, расположенной в 60 км к югу от Гётеборга, было вынужденно экстренно отключить второй энергоблок. Третий и четвертый блоки работают в штатном режиме, первый остановлен для ежегодного планового обслуживания, рассказали в администрации станции. Такой нагрев морской воды, как в этом году, случается редко, говорят специалисты. В прошлом десятилетии останавливать реактор из-за этого потребовалось лишь один раз».

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Северо-запад России бьёт рекорды тепла

«Практически с середины июля на северо-западе России господствует жаркая и преимущественно сухая антициклональная погода. При этом положительная температурная аномалия в отдельные дни достигает 9…12°. В такой ситуации не обходится без обновлений метеорологической статистики. Вот и накануне новыми рекордами максимальной температуры отметился Мурманск, там столбики термометров поднялись до +30,7°, что на 2,4° выше, чем было в 1975 году. Новое рекордное достижение отметили метеорологи Калевалы — там было +30,8°, что на 2,0° выше, чем в далёком 1941 году; также обновлены метеорологические летописи в Кандалакше, где воздух прогрелся до +29,4°, что на 1,8° превысило достижение 80-летней давности».

Разрушение озонового слоя водородно-метановыми выбросами приводит к аномально жаркой погоде, а в совокупности оба этих фактора запускают газо-геохимический механизм природных пожаров (см. Сывороткин В.Л. «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?»). Во второй половине июля этот сценарий был активно реализован в Европе. Реализация эта подтверждается совпадением во времени и пространстве отрицательных озоновых аномалий и областей развития природных пожаров (Рис. 8).

Рис. 8. Аномалии общего содержания озона 31 июля 2018 г. в Северном полушарии

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ЕС отказался помогать Латвии в тушении пожаров

«Европейский союз не может помочь властям Латвии в тушении лесных пожаров. Как передает DELFI, у ЕС просто нет свободных вертолетов, имевшиеся в наличии машины уже направлены на помощь в Грецию, Сербию. Ранее Государственная пожарно-спасательная служба Латвии поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости, близ города Талси. «Латвия известила ЕС о том, что нам может потребоваться помощь в тушении этого пожара, еще на его начальном этапе, так что мы встали в очередь. Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи по аналогичным поводам обратились также Сербия, Греция, Финляндия», — сообщил замглавы ГПСС Кристап Эклонс. Вместо ЕС на просьбу о помощи откликнулась Беларусь. В настоящее время МВД и МИД двух стран оформляют необходимую документацию. По словам Эклонса, для тушения пожара в Валдгалской волости нужна именно авиатехника. Из-за большой площади горения пожарные не могут добраться в эпицентр бедствия. «Поэтому требуются вертолеты, а потенциально — и самолеты», — пояснил он. Пожар на торфяниках около города Талси возник 17 июля. Из-за сильного задымления были эвакуированы жители населенного пункта Стикли.

Между тем лесные пожары в Греции стали самым крупным ЧП такого рода в стране за последние 10 лет. Погибли уже почти 60 человек, пострадали — более 160, сгорели сотни домов и машин. Греческие власти уже задействовали максимум имеющихся в стране возможностей для борьбы с огнем: в воздухе находятся все имеющиеся пожарные самолеты и вертолеты, число мобилизованных для борьбы со стихией пожарных превысило 700 человек».

Это знаковое сообщение, указывающее на то, что даже самый развитый, и более того, объединенный регион планеты — Европа, уже сейчас не способен оказать должного воздействия на такое стихийное бедствие, как природные пожары. Пугающе звучит фраза: «Сейчас в Европе имеется только один свободный вертолет для тушения пожаров, так как с просьбой о международной помощи по аналогичным поводам обратились также Сербия, Греция, Финляндия». Подтверждение сказанному читатель найдет в двух нижеследующих сообщениях, которыми мы заканчиваем обзор природных аномалий июля.

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Лесные пожары площадью 130 гектаров охватили Германию

«На востоке Германии в федеральной земле Бранденбург разгорелись лесные пожары. Огонь охватил уже 130 гектаров соснового леса. По данным издания Bild, крупнейший пожар площадью 90 га появился недалеко от города Потсдам и угрожает ближайшим населенным пунктам, а также движению по магистрали, соединяющей Берлин с Лейпцигом. В связи с этим власти Германии начали эвакуацию жителей деревни Фихтенвальд, расположенной в 35 км от Берлина, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные пожарные и полицейские службы. Еще один очаг возгорания возник в районе Тельтов-Флеминг. Огнем охвачено более 40 га лесной площади. Предположительно причиной пожаров могла стать стоящая в стране продолжительная засуха».

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Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 91

«В результате лесных пожаров недалеко от Афин погиб 91 человек. Ранее СМИ сообщали о 88 жертвах огненной стихии. Кроме того, десятки людей считаются пропавшими без вести. «На настоящий момент опознаны 59 тел. Поиски 25 человек продолжаются», — заявила официальный представитель пожарной охраны Греции Ставрула Маллири. Напомним, лесные пожары в прилегающих к столице Греции густонаселенных районах стали самыми смертоносными в новейшей истории Европы. Сильнее всего от огненной стихии пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где большего всего погибших. Министр Никос Тоскас не исключил целенаправленного поджога в качестве основой причины трагедии. Ведущееся в настоящее время экспертами-криминалистами расследование должно установить точную картину произошедшего».