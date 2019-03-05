Февраль на Ямале, где живут выносливые и неприхотливые люди, прошёл в суровом погодном и рабочем ритме. Растёт динамика добычи углеводородного сырья, а также доходы и социальный оптимизм. Известно, что бюджет ЯНАО один из самых солидных в стране, поэтому некоторые не видят греха в том, чтобы немного отщипнуть от него кусочек. Тем более когда в регионе реализуются крупномасштабные миллиардные проекты федерального уровня.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заделы на будущее Арктики

Только приступив к строительству Северного широтного хода, на Ямале уже работают над его продолжением — Трансполярной магистралью, что обеспечит возможность наземных подходов к портам Дудинка и Игарка на трассе Северного морского пути и созданию железнодорожного сообщения с Норильском. Это позволит осваивать сырьевые районы Крайнего Севера круглогодично.

Новое, многообещающее транспортное плечо призвано соединить северо-восток Ямала и Норильский промышленный район. На март 2019 года запланирована первая экспедиция. На сентябрь намечено проведение полевых работ.

В ходе экспедиции специалисты нанесут на электронную карту характерные точки, барьерные места и места возможных переходов через естественные препятствия. Также они оценят изменения ландшафта и параметры грунтов по маршруту трассы, проведут предварительные топографические исследования двух железнодорожных коридоров — южного и северного по направлению Коротчаево — Игарка — Норильск.

«Продление Северного широтного хода на восток предоставит дополнительные возможности по развитию удалённых районов Ямало-Ненецкого автономного округа. В перспективе весь пояс поселений в регионе будет включён в единую транспортную систему страны. Поддержка этой экспедиции — это инвестиции в жизнь будущих поколений северян», — считает заместитель губернатора округа, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Yanao.ru Александр Мажаров

Напомним, Северный широтный ход — это железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской. Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД».

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В проект входит ж/д магистраль общей протяженностью 707 км, которая включает в себя как строительство новых путей и инфраструктуры, так и реконструкцию существующих. А именно реконструкцию станции Обская-2; строительство железнодорожного участка станция Обская-2 — Салехард; строительство мостового перехода через реку Обь; железнодорожной линии Салехард — Надым (Хорей); моста через реку Надым; реконструкцию железнодорожного участка Надым (Хорей) — Пангоды и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево.

Помимо этого, в 2019 году ООО «РусГазАльянс» планирует начать обустройство Семаковского газового месторождения. В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО состоялась презентация проектной документации объектов грядущей стройки.

Основные объекты обустройства Семаковского месторождения предназначены для добычи и подготовки газа в объёме 7,5 млрд м³/год, а также его транспортировки до подключения к головным компрессорным станциям единой системы газопроводов на территории Ямбургского газоконденсатного месторождения. Заказчик — ООО «РусГазАльянс», проектировщик — ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Строительство запланировано на 2019−2022 годы.

В административном отношении объекты расположены в Надымском и Тазовском районах. Причальные сооружения затрагивают Тазовскую губу Карского моря.

Отметим, что компания ООО «РуcГазАльянс» — это совместное предприятие компаний ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча». Учреждено в апреле 2017 года в целях разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

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Также в феврале 2019 года подписано соглашение об открытии кредитной линии в Газпромбанке на общую сумму 6 млрд рублей для строительства моста через реку Пур. Возводить его будет ООО «Региональная инфраструктурная компания», аффилированная с АО «Мостострой-11», которое было задействовано на строительстве знаменитого Крымского моста.

Согласно проекту, длина моста через реку Пур составит 1,02 км, с подходами и насыпью почти 2,7 км. Конструкцию установят на 11 опор. Благодаря конструктивным особенностям путепровод не будет препятствовать движению судов по реке. Проезд автомобилей, согласно проекту, организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час. В Госдуме РФ решается вопрос о платном проезде по этому мосту. Безвозмездно по нему проедут автомобилисты из числа местных жителей и экстренные службы. Остальным за проезд придётся заплатить, однако нет альтернативной дублирующей дороги, как требует законодательство. Именно мост через Пур стал поводом пересмотра закона о платных дорогах в Госдуме РФ.

Строительство капитальной переправы началось в декабре 2018 года и завершится в 2021 году. Объект возводится в рамках концессионного соглашения без бюджетных затрат.

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В настоящее время преодолеть реку Пур помогает понтонно-мостовая переправа в летний сезон и ледовая — в зимнее время. По этим времянкам проходят не только грузы для населения посëлка Уренгой, но и техника, которая следует к месторождениям «Роснефти», «НОВАТЭКа», «Газпрома», и далее — к Ванкорскому месторождению в Красноярском крае. Ежедневно реку Пур пересекает около 700 единиц автомобильного транспорта, 75% которого имеет грузоподъëмность более 10 тонн.

Пока не рай: проблемы социальной инфраструктуры

Kremlin.ru Дмитрий Артюхов

По итогам послания Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важность аспекта заботы о человеке, внимания к нуждам жителей региона. Акцент главы государства на сохранении семьи близок ямальцам, где многодетных в процентном соотношении с остальными больше, и показатель один из самых высоких в стране. В регионе действует множество социальных мер поддержки больших семей. Препятствием в наращивании числа многодетных являются жилищный вопрос, а также нехватка мест в детских садах и школах, считает руководитель арктического региона.

«Мы с лета 2019 года активно приступаем к строительству 55 объектов образования: это десятки школ и детских садов, в которые наши дети пойдут уже в 2021 году», — сообщил Дмитрий Артюхов по итогам послания президента России.

Одним из скорых нововведений будет помощь многодетным ямальцам с проездом к местам отдыха.

«Сейчас приходится слышать, что выезд большой семьи на курорт с Ямала — это очень тяжёлая финансовая задача. Мы разрабатываем новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска», — анонсировал глава ЯНАО.

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При самых высоких доходах населения в стране, Ямал — это не филиал рая на земле. Одна из основных и наболевших проблем региона — это «пожилой» жилищный фонд и деревянные «времянки» со времён первого освоения, которые стали постоянным и опасным домом для множества семей. Плюс к этому неважное качество новостроек.

Прокуратура ЯНАО сообщила в феврале о привлечении должностных лиц службы государственного строительного надзора ЯНАО, включая руководителя ведомства, к дисциплинарной ответственности за серьезные просчёты в работе, вплоть до уклонения от привлечения недобросовестных застройщиков к установленному законом наказанию.

Застройщика в Пуровском районе прокуратура побудила завершить возведение многоквартирного дома, сроки ввода которого неоднократно переносились с 2017 года. Суд удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства о возложении на ООО «ПолиСибИнвест» обязанности возобновить строительство, устранить выявленные службой государственного строительного надзора нарушения и ввести дом в эксплуатацию.

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Есть особенности и в заселении новостроек, когда чиновники бегут вперёд паровоза. В столице Ямала новосёлы многоквартирного дома №10 по ул. Гагарина, имея на руках ключи от квартир, не могут въехать в дом, так как там отсутствует водоснабжение. Прокуратурой города Салехарда установлено, что безводный дом возвело ООО «Ямалстройтранс». В декабре 2018 года департамент строительства, архитектуры и земельных отношений Салехарда выдал застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако до сих пор у застройщика нет допуска к работе тепловой энергоустановки. А без теплового сопровождения водоснабжение дома выйдет из строя.

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Застройщик по представлению прокуратуры повторно направил в Ростехнадзор заявление для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки. И почему жители региона через надзорное ведомство вынуждены постоянно пинать нерадивых строителей и чиновников с ними связанных, вопрос риторический.

Воруют песок и «крутят» казёнными деньгами

Цитата из х∕ф «Сибирский цирюльник». Реж. Никита Михалков. 1998. Россия Вырубка леса

Для многих станет новостью, что на Ямале песок воруют не реже, чем газовый конденсат. Причём на десятки миллионов рублей. В Пуровском районе Ямала выявлено два факта хищения песка неизвестными лицами на общую сумму 3,4 млн рублей. Кража совершена на территории двух выделов лесных участков Пурпейского участкового лесничества. Также незаконно анонимы похитили более 26,8 тысячи кубометров песка в Тазовском районе с месторождения «Карьер №1» на общую сумму 20,2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»).

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Но в большинстве своём хищения в газовом регионе проходят в тиши кабинетов. Бывший директор НК «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» задержан в середине февраля в своём таунхаусе в подмосковном посёлке Княжичи. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в период до июня 2015 года ряд сотрудников администрации города Новый Уренгой и руководство некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» совершили хищение, продав некому бизнесмену долю в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Динамика», принадлежавшего фонду, который, в свою очередь, принадлежит городу. Бюджету фонда, значит и городской казне, был причинён ущерба на сумму не менее 22 млн рублей. Сам фонд находится ныне на стадии ликвидации.

Кроме того, в 2017 году исполнительный директор фонда умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости по заключенным с НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». В итоге, бюджет Российской Федерации не увидел более 58 млн рублей.

В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям целого круга лиц, причастных к уходу бюджетных денег на сторону.

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А сотрудников финансово-хозяйственной части Центральной районной больницы города Надыма подозревают в налаженном бизнесе на фиктивных поставках в бюджетное учреждение.

По данным следствия, трое сотрудников больницы в период с апреля по декабрь 2017 года, умышленно оформляли и подписывали финансово-хозяйственные документы, в которые вносили ложные сведения о поставленных кислородных баллонах. Был заключён контракт на поставку баллонов на сумму 10 млн рублей. Около 25% из общих поставок были фиктивными. По указанию руководства организации, поставлявшей баллоны, взятка на сумму 690 тысяч рублей была перечислена на расчетный счет, доступ к которому имел один из подозреваемых. Позже деньги делились поровну между тремя сотрудниками больницы.

Ещё один сотрудник Надымской ЦРБ подозревается в склонении к подписанию в 2018 году акта выполненных работ по капитальному ремонту помещений больницы чиновников из ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Якобы один представитель дирекции подписал акт о фактически невыполненных работах как о завершённых за взятку в 40 тыс. рублей, другой — за 25 тыс. рублей. Интерес данного сотрудника хозяйственно-административной части Надымской ЦРБ заключался в получении 10% от контракта стройфирмы по выполнению капитального ремонта больницы с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Следствие полагает, что хозяйственником в белом халате получено 266 тысяч рублей.

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Один из фигурантов дела задержан, другой находится под домашним арестом. В отношении третьего мера пресечения пока не установлена судом.