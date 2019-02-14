На Ямале экс-директор крупного фонда обвиняется в мошенничестве на миллионы

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:06 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело против бывшего директора некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой». Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в период до июня 2015 года ряд сотрудников администрации города Новый Уренгой и руководство некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» совершили хищение путём заключения договора продажи доли индивидуальному предпринимателю в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Динамика», принадлежавшего фонду. Бюджету фонда был причинён ущерба на сумму не менее 22 млн рублей. Отметим, что учредителем фонда является администрация Нового Уренгоя, а сам фонд находится ныне на стадии ликвидации.

Кроме того, в 2017 году исполнительный директор фонда умышленно не отразил в налоговых декларациях реализацию объектов недвижимости по заключенным с НО «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». В итоге, бюджет Российской Федерации не увидел более 58 млн рублей.

В отношении бывшего директора некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям других лиц, возможно причастных к совершению данных преступлений.

Как сообщила 13 февраля 2019 года газета «Коммерсант», бывший директор НК «Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой» задержан в своём таунхаусе в подмосковном посёлке Княжичи. В ближайшее время ему будет выбрана мера пресечения.