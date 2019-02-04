На Ямале неизвестные похитили песок на 20 млн рублей

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:15 — REGNUM На Ямале неизвестные украли с карьера песок на 20,2 млн рублей. Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО разрешение на добычу полезных ископаемых на данном участке не выдавал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Хищение было выявлено в ходе проверки Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в районе месторождения общераспространенных полезных ископаемых «Карьер № 1», расположенного в Тазовском районе. Незаконно изъято более 109,7 тысяч кубометров песка на сумму более 20 млн рублей, отметили в ведомстве.

Похитители на данный момент не установлены. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).