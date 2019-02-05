СКР: В одной из больниц Ямала раскрыта группа взяточников

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 15:47 — REGNUM На Ямале сотрудники финансово-хозяйственной части Центральной районной больницы города Надыма подозреваются в ряде коррупционных преступлений. Один из фигурантов дела задержан, другой находится под домашним арестом, в отношении третьего мера пресечения пока не установлена судом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия в городе Надыме трое сотрудников Центральной районной больницы в период с апреля по декабрь 2017 года, умышленно, из корыстных побуждений, оформляли и подписывали финансово-хозяйственные документы, в которые вносили ложные сведения о поставленных кислородных баллонах. Был заключён контракт на поставку баллонов на сумму 10 млн рублей. Около 25% из общих поставок были фиктивными.

По указанию руководства коммерческой организации, поставлявшей баллоны, взятка на сумму 690 тысяч рублей была перечислена на расчетный счет, доступ к которому имел один из подозреваемых. Позже деньги делились поровну между тремя сотрудниками больницы.

Далее, один из сотрудников Надымской ЦРБ подозревается в склонении к подписанию в 2018 году акта выполненных работ по капитальному ремонту помещений больницы сотрудников ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». Якобы один представитель дирекции подписал акт о фактически невыполненных работах как о завершённых за взятку в 40 тыс. рублей, другой — за 25 тыс. рублей.

Также, по данным следствия, сотрудник хозяйственно-административной части Надымской ЦРБ вступил в сговор с представителем одного из ООО. В обмен на 10% от общей суммы заключённого контракта, сотрудник больницы обещал своевременно информировать коммерческую организацию о предстоящем проведении торгов и заключении государственных контрактов по выполнению капитального ремонта больницы с ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», а также оказывать содействие ООО, выступавшему подрядчиком, в незамедлительном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ в случае невозможности сдать объекты в установленные сроки.

В итоге был заключён контракт на ремонт на сумму три миллиона рублей. Сотрудник больницы, по версии следствия, получил от представителя ООО 266 тысяч рублей, как часть денежных средств от общей оговоренной суммы.