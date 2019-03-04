В феврале новости Челябинской области главным образом касались жильцов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась ранним утром 31 декабря 2018 года. На сегодняшний день демонтаж восьмого подъезда и остатков седьмого завершён. Но полностью обследовать дом пока не удаётся — мешает несознательность собственников некоторых квартир.

Bastiat74 Челябинск

Челябинск пережил обильные снегопады и назначение нового мэра. С очисткой города от снежных завалов не удавалось справиться месяц. Некоторые политтехнологи даже предположили, что временный мэр Владимир Елистратов не особо старается, потому что, мол, главой города он всё равно не станет, а затем в отставку уйдёт и губернатор Борис Дубровский. Время показало цену этим прогнозам.

Были в Челябинске и области и другие темы — менее глобальные, но тоже значимые. Подробности в материале ИА REGNUM.

Судьба магнитогорской многоэтажки

1 февраля жители частично обрушившегося дома в центре Магнитогорска узнали о том, что принудительно выселять их из многоэтажки не будут. Эту новость им сообщил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, который прибыл к ним в город и встретился с людьми.

Администрация Президента России Последствия взрыва и разрушения дома в Магнитогорске

Судьба многоэтажки тревожила граждан весь январь. Вначале часть жильцов требовала переселить их в другое место, только бы не оставаться в этом страшном, по их словам, доме. В качестве аргументов они заявляли, что после обрушения седьмого подъезда и предшествовавшего трагедии взрыва по стенам заметили трещины. Но ещё более важна была психологическая причина — людям просто тяжело было оставаться в доме, один из подъездов которого обрушился и 39 человек — их соседей, в том числе шестеро детей, — погибли.

В поисках правды граждане написали открытое письмо на имя президента России Владимира Путина и умудрились собрать под ним сотни тысяч подписей, в том числе и на интернет-платформах. Глава государства их услышал. 16 января Владимир Путин поручил Дубровскому и Мутко расселить многоэтажку.

После этого с протестом выступили другие жильцы, которые не хотят переезда. И результаты проведённого активистами опроса показывали — тех, кто не хочет уезжать из дома, большинство. Понять их можно — дом на проспекте Карла Марса, 164 находится в самом центре города. Люди просто не захотели менять эти удобства на непонятно что. На окраинах в плане комфортности гораздо хуже, чем в центральной части города, и жильцы вполне обоснованно опасались, что им придётся покинуть удобное место жительства.

Власть оказалась в непростом положении. Представители мэрии успокаивали граждан, мол, мнения всех будут учтены, силой переселять никого не планируют, если, конечно, дом не признают аварийным. 1 февраля это подтвердил лично Виталий Мутко. Люди успокоились.

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Спустя некоторое время восьмой подъезд и то, что осталось от седьмого, были демонтированы. На месте трагедии ещё в январе планировали соорудить мемориал. За основу взяли проект, согласно которому планировалось установить 39 взлетающих белых птиц. Однако затем было принято решение не создавать здесь никаких объектов для возложения цветов. После обсуждений с жителями дома и другими горожанами чиновники решили просто благоустроить площадку, на которой ещё недавно были седьмой и восьмой подъезды.

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К настоящему времени дом фактически разделён на два. Сейчас специалисты АО «Магнитогорский Гипромез» изучают состояние строительных конструкций. Пока предпосылок к тому, чтобы признать многоэтажку аварийной, нет. Экспертиза почти завершена. Но всё упёрлось в несознательность собственников некоторых квартир. На официальном сайте администрации Магнитогорска ежедневно призывают граждан пустить экспертов в свои жилые помещения. На 1 марта не проверенными оставалось шесть квартир. Без них заканчивать экспертизу и делать выводы нельзя. Как долго ещё будет длиться проверка, покажет время.

Неопознанные отверстия

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Тем временем спасённый 1 января из-под завалов Ваня Фокин уже выписан из московской клиники и вместе со своей матерью вернулся в родной город. Теперь семья обживает новую квартиру, а сотрудники МЧС взяли над ребёнком, которому уже исполнился год, шефство. Также помогать ему и всей семье обещают чиновники.

А в соцсетях прошла информация о том, что СКР уже сделал первые выводы о причинах ЧП. Якобы жильцы не почуяли запаха газа. Взрыв произошёл после включения света, от искры. При этом в квартире-эпицентре после взрыва были живые люди. Они якобы пытались выбраться, но открытая ими дверь лишь усугубила ситуацию.

Также неофициальные источники сообщали в феврале, что дом в десять этажей якобы был построен по технологии пятиэтажного строительства, и в связи с этим при возросших нагрузках прочность несущих конструкций могла быть существенно снижена. Впрочем, официальных выводов СКР пока нет.

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Снег как инструмент политики

Одним из актуальных для Челябинска вопросов в феврале была проблема с уборкой снега. Заместитель главы города Наталья Котова распекала на аппаратных совещаниях и представителей подрядчиков, и других ответственных лиц. Своё веское слово сказал и врио мэра Владимир Елистратов, семья которого тоже страдала от обилия снега на улицах. Но всё было как об стенку горох. Дошло до того, что администрация одного из районов города просто расторгла контракт с подрядчиком. Не справился.

Снежные завалы на улицах и во дворах вызвали вполне объяснимое недовольство горожан. А отдельные политтехнологи поспешили разыграть политическую карту. Мол, город не чистят потому, что особого интереса в этом у руководства нет. Тут надо напомнить, что в ноябре 2018 года, когда пост мэра покинул Евгений Тефтелев, наблюдатели предполагали, что это сделано для того, чтобы улучшить в Челябинске позиции Бориса Дубровского. В сентябре будут очередные выборы губернатора, и нынешний глава области собирается в них участвовать. Голоса жителей Челябинска ему жизненно необходимы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Можно ли говорить о росте симпатий горожан в тот момент, когда они вязнут в снегу? Очень вряд ли. Некоторые наблюдатели связали снежный коллапс с тем, что, мол, совсем скоро Дубровского снимут, а новым мэром 28 февраля станет глава Ленинского района города Александр Орёл. Причём «челябинский вопрос» (то есть то, кто будет официальным кандидатом на выборах губернатора) якобы решат до конца февраля.

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Однако политэксперты ошиблись в своих прогнозах. Уже скоро горожане заметили, что дорожная техника стала появляться на улицах всё чаще. А утром 28 февраля Александр Орёл снял свою кандидатуру. Перед этим «Единая Россия» решила, что мэром должен быть именно Елистратов. Депутаты городской думы 28 февраля согласились с этим решением.

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Да, до конца февраля «челябинский вопрос», видимо, не решили. Пока губернатором области является Борис Дубровский. И, судя по его активности, он намерен быть им ещё минимум пятилетку. Будет ли вместо него назначен другой человек в качестве врио, который объединит вокруг себя элиты и уверенно победит на ближайших выборах? Если до июня этого не произойдёт, то нынешний губернатор сможет смело баллотироваться. Ведь, как отмечают наблюдатели, явного лидера в регионе нет, область вообще весьма сложная. И чтобы добиться расположения элит, возможному преемнику Дубровского потребуется немало времени. Кстати, сам он был назначен временно исполняющим обязанности ещё в январе 2014 года, за восемь месяцев до первых после долгого перерыва выборов.

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Пенсионный долг в три копейки

В начале февраля скандальная ситуация сложилась вокруг Пенсионного фонда. Один из жителей города получил уведомление из отделения ПФР по Тракторозаводскому району. В нём пенсионеру чёрным по белому предлагалось вернуть три копейки, которые возникли из-за перерасчёта пенсии за июнь 2018 года. Оказалось, что лишку он получил за период с 18 по 30 июня.

Скан письма опубликовал в соцсетях сын пенсионера и получил множество откликов. В основном интернет-пользователи раскритиковали представителей пенсионного ведомства. В комментариях особо не стеснялись.

«А что, ежели умрет обогатившийся, нежданно-негаданно? Так у него и не будет этой следующей пенсии, да и не успеют они вычесть три копеечки должные. Это ж ПФ судиться с родственниками придется, да по юристам по судам ходить, выяснять, кому они отошли по завещанию. Нееет, брат, лучше пусть сам вернет, да поскорее!» — иронично ответил один из граждан на реплику о том, что эти три копейки ПФР мог бы удержать из следующей пенсии, а не тратить несоизмеримо бОльшие деньги на уведомление получателя пенсий. В самом Пенсионном фонде не замедлили со своим комментарием, из которого следовало, что долги можно требовать, начиная с одной копейки. Таков порядок. Долг можно погасить и переводом по банковским реквизитам, и, конечно, удержанием из пенсии. Но в последнем случае от пенсионера необходимо личное заявление.

Сборщики налогов

Увы, но затраты ПФР по возврату долга в любом случае несопоставимы с самой задолженностью. Даже лист бумаги, на котором пенсионер напишет своё заявление, стоит вряд ли меньше 40 копеек, то есть в 13 раз больше, чем эти несчастные три копейки. Про почтовые расходы и банковские комиссии я уже не говорю, там разница с суммой долга просто астрономическая. Может, всё же продумать механизм удержаний без лишней волокиты? Глядишь, и пенсионный бюджет целее будет.

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Спасённый от матери ребёнок

В начале февраля много шуму наделала история с мальчиком, которого его же собственная мать истязала прямо в областной детской больнице, на глазах у своих соседок по палате.

Семья проживает в Магнитогорске. В январе трёхмесячный мальчик получил травму головы. Вместе со своей матерью, которая и стала причиной ЧП (уронила его с рук), младенец попал в местную больницу.

Затем их перевели в областную детскую больницу. И там соседки дамы по палате заметили, что она издевается над своим ребёнком. История вызвала большой резонанс. СКР начал проверку, а затем возбудил уголовное дело. Женщину поместили в психиатрическую лечебницу.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик (фрагмент)

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова пояснила журналистам, что персонал больницы сразу отреагировал на произошедшее. Были привлечены психолог, юрист, проинформирована полиция. Также она отметила, что делать по ситуации какие-либо выводы крайне преждевременно. А министр социальных отношений Татьяна Никитина попросила представителей СМИ освещать ситуацию аккуратно, так как за ней стоят интересы младенца.

Подробно: Минздрав об избиении челябинкой младенца: «Делать выводы преждевременно»

Смерть экс-губернатора

11 февраля умер Вадим Соловьёв, который с 1991 по 1996 годы возглавлял Челябинскую область. Смерть была внезапной — в момент, когда он находился за рулём автомобиля, у него произошёл сердечный приступ. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Соловьёву был 71 год. 3 марта исполнилось бы 72. Знающие люди отзывались о нём как о порядочном человеке. Но с оговоркой, что во время его правления в области бал правил криминал. Наверное, то же самое можно сказать о любом другом регионе России. Первая половина 90-х для страны была непростой, и это очень мягко сказано.

В апреле 1996 года Вадим Соловьёв проиграл выборы губернатора. Его преемником стал Пётр Сумин, который будет руководить регионом ближайшие 14 лет. А первый руководитель навсегда ушёл из политики. 14 февраля 2019 года его похоронили на одном из местных кладбищ.

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Усть-Катавский протест

14 февраля своего рода горячей точкой Челябинской области стал Усть-Катав. Сотни работников вагоностроитльного завода собрались у центральной проходной и выразили своё возмущение низкой зарплатой, которую они получили за январь.

Ещё в начале месяца завод посетил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обсуждались вопросы диверсификации производства, выполнения государственного оборонного заказа и т.д. А 14 февраля, в так называемый день всех влюблённых, многим заводчанам было не до любви. Накануне они получили зарплату за январь, и у многих она оказалась очень низкой. У кого-то всего 12 тысяч, а у некоторых и того меньше. На что кормить семьи, на какие шиши погашать ипотеку? Встревоженные работяги собрались у центральной проходной и задали руководству вопросы.

Михай Мункачи. Стачка. 1895

Усть-Катавский вагоностроительный завод является градообразующим. При этом особой возможности подрабатывать или поменять предприятие у людей не очень много — работы в городе просто нет. Ситуация грозила социальным взрывом. Губернатор Борис Дубровский встревожился, связался с руководством завода и потребовал наладить диалог с коллективом.

Позднее руководство завода объяснило причину возникшей ситуации. Оказалось, что для работы на полную загрузку нужно ежегодно выпускать 75 трамвайных вагонов. Но за 2018 год их было продано всего 25 — в три раза меньше необходимого. Без поддержки со стороны государства здесь не обойтись. И из удачно совпавшего с конфликтом в Усть-Катаве заявления областного правительства следует, что в города Южного Урала к 2020 году планируется закупить не менее 100 трамвайных вагонов. Видимо, на ближайший год завод будет обеспечен заказами. Как говорится, дай Бог! Во всяком случае, участие в региональных проектах власти уже предложили руководству УКВЗ.

Об этом: В Челябинской области рабочие завода Роскосмоса вышли на митинг

Неудавшийся арест Севастьянова

В конце февраля бывший уполномоченный по правам человека Челябинской области Алексей Севастьянов был задержан сотрудниками полиции. Задержание «удачно» совпало с посланием Владимира Путина Федеральному собранию. 20 февраля в Москве экс-омбудсмен добровольно по вызову явился к следователю. Там его уже ожидали челябинские оперативники. 21 февраля задержанный был доставлен в столицу Южного Урала.

День спустя, 22 февраля, Центральный районный суд Челябинска рассматривал вопрос о мере пресечения. Следствие настаивало на аресте. Но в суде следователь попросил отсрочки, необходимой для проведения дополнительных следственных действий. Суд согласился и продлил Севастьянову срок задержания на 72 часа, до 25 февраля. А когда этот срок вышел, его освободили.

Оноре Домье. Адвокаты

Как заявил в своём блоге член Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин, экс-омбудсмена заподозрили в покушении на мошенничество. Следователи заинтересовались тем фактом, что весной 2017 года он подал заявку на грант в размере 3 млн рублей как начинающий фермер, и в ней указал, что имеет 21 голову крупного рогатого скота. Права на скот Алексей Севастьянов приобрёл в апреле 2017 года, после подачи заявки на грант, а договор был оформлен в декабре 2016-го.

Денег он в итоге так и не получил. Кроме того, Андрей Бабушкин подчёркивает, что наличие или отсутствие крупного рогатого скота никак не влияло на решение о предоставлении гранта. Также он считает, что и 20 февраля, и позднее по делу Севастьянова представители следствия допустили несколько нарушений. В частности, экс-омбудсмен в кабинете у следователя фактически оказался без адвоката. Представитель, которая пришла с ним, оказалась привлечена к делу в качестве свидетеля и не смогла его защищать. А другой адвокат, мол, некоторое время не мог попасть к своему подзащитному. Также Андрей Бабушкин считает, что Алексей Севастьянов подвергается преследованию со стороны правоохранителей якобы за свою деятельность на посту уполномоченного по правам человека. Так это или не так, судить не берёмся. Но, судя по активности силовиков, возможно, что это задержание экс-омбудсмена не последнее. Продолжение следует?

Об этом: Член СПЧ раскрыл подробности дела против челябинского экс-омбудсмена