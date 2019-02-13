На месте обрушения дома в Магнитогорске не будет взлетающих белых птиц

Магнитогорск, Челябинская область, , 21:48 — REGNUM В Магнитогорске на месте частичного обрушения многоэтажки на Карла Маркса, 164 не должно быть памятников и монументов, напоминающих о трагедии, а также мест для возложения цветов. К такому выводу пришло профессиональное сообщество, заявил 13 февраля на встрече с жителями дома главный архитектор города Дмитрий Хоменко, сообщили журналистам в горадминистрации.

Хоменко представил собравшимся концепцию проекта благоустройства территории. По его словам, в планах — ремонт детского клуба, в котором в чёрные дни находился оперативный штаб, замощение площадки тротуарной плиткой, установка скамеек, разбивка клумб. Также планируется высадить 39 деревьев — по количеству людей, погибших после обрушения 31 декабря.

Главный архитектор добавил, что этот проект является предварительным. Его утвердят после окончания технической экспертизы дома.

Председатель городского собрания депутатов Александр Морозов отметил, что большинство жильцов смогли прийти к компромиссу. Также он пообещал учесть пожелания местных жителей, среди которых создание парковочных карманов, установка спортивных тренажёров, обустройство пешеходных дорожек. Также граждане попросили обрезать либо убрать старые деревья и смонтировать систему уличного освещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначальным проектом предполагалось, что на месте трагедии создадут 39 птиц, взлетающих в небо. Видимо, от этой идеи в итоге отказались.

Напомним, ранним утром 31 декабря седьмой подъезд десятиэтажки рухнул после взрыва. Погибли 33 взрослых и шестеро детей.