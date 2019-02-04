Минздрав об избиении челябинкой младенца: «Делать выводы преждевременно»

Челябинск, , 14:48 — REGNUM Выводы о ситуации с издевательством жительницы Челябинской области над своим трёхмесячным сыном делать крайне преждевременно. Об этом журналистам заявила заместитель главы областного минздрава Виктория Сахарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы прекрасно понимаем, что ситуации в семье бывают разные, в том числе стрессовые, послеродовые, поэтому сейчас делать выводы крайне преждевременно. Мы должны провести сейчас все необходимые медицинские мероприятия, а органы, уполномоченные выносить правовую оценку этим действиям, работают с первого эпизода, и сделают соответствующие выводы», сказала чиновница.

Зам. министра добавила, что после первого сигнала об издевательствах над ребёнком персонал больницы отреагировал сразу. Сигнал поступил от других женщин — соседок этой женщины по палате. В ситуацию вмешались психологи, юристы, также были проинформированы сотрудники полиции. Затем поступил второй сигнал, и после этого мать и ребёнка временно разобщили. Мальчик идёт на поправку, его состояние близко к удовлетворительному. Его наблюдают и лечат квалифицированные специалисты.

Министр социальных отношений региона Татьяна Никитина со своей стороны отметила, что родственники ребёнка уведомлены о произошедшем. семью без внимания не оставят. Также она призвала журналистов освещать эту тему аккуратно и корректно, так как за этим стоят интересы ребёнка и всей семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе мальчик попал в больницу Магнитогорска с травмой головы. По предварительным данным, мать уронила его с рук. СКР начал проверку.

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