Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Челябинской области рабочие завода Роскосмоса вышли на митинг

Общество

На митинг вышли сотрудники Усть-Катавского вагоностроительного завода

В Челябинской области рабочие завода Роскосмоса вышли на митинг
Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

Усть-Катав, Челябинская область, 14 февраля 2019, 13:35 — REGNUM  В Усть-Катаве Челябинской области работники местного вагоностроительного завода требуют повышения зарплат. Стихийный митинг прошёл возле центральной проходной предприятия, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание «Усть-Катавская неделя», протестная акция объединила несколько сотен человек. Кроме требований о повышении зарплат собравшиеся интересовались возможностью перевести часть цехов с трёхдневки на четырёхдневку. Также они добивались встречи с руководством завода.

На самом предприятии пока не прокомментировали ситуацию.

Усть-Катавский вагоностроительный завод является градообразующим для города. Его учредитель — АО «Объединённая ракетнокосмическая корпорация».

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