Пенсионный фонд объяснил, почему требует от челябинца вернуть три копейки

Челябинск, , 11:21 — REGNUM Законодательство России не устанавливает ограничений к сумме излишне выплаченной сумме пенсии, подлежащей к взысканию. Об этом журналистам заявили в управлении Пенсионного фонда по Челябинской области, комментируя скандал с жителем Челябинска, от которого ведомство потребовало вернуть три копейки, выплаченные ему сверх положенного за вторую половину июня 2018 года.

Как сообщает издание «Первый областной», законодательством сумма, подлежащая к взысканию, не ограничена и может быть от одной копейки. В ведомстве сослались на то, что работают на основании федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в соответствии с которым должны контролировать расходование пенсионных средств.

В Пенсионном фонде добавили, что долг может быть погашен как переводом по банковским реквизитам, так и с помощью удержания из пенсии. В последнем случае от получателя необходимо заявление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уведомление из ПФР о наличии задолженности в размере трёх копеек получил житель Тракторозаводского района Челябинска. Фотокопию опубликовали в интернете и поднялся скандал. Также пользователи обратили внимание на то, что расходы по доставке получились гораздо больше, чем требуемая обратно в бюджет ПФР сумма.

Добавим также, что даже бумага, на которой отпечатано уведомление пенсионеру, вряд ли стоит три копейки. В канцелярских магазинах пачку в 250 листов формата А4 можно купить примерно за 230 рублей, то есть для того, чтобы вернуть в бюджет три копейки, один лишь лист бумаги для уведомления обошёлся бюджету примерно в 92 копейки.

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