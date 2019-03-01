В Пермском крае в феврале в центре особого внимания СМИ и соцсетей оказались скандалы с жильём для детей-сирот, частным приютом, по поводу недопуска двух учениц к школьным занятиям из-за отсутствия справки от фтизиатра, а также решение о сносе ДК «Телта». Широкий резонанс вызвали фотофакты пермяков о санитарном состоянии и материальной базе больниц. Середина месяц отметилась политическим событием — митингом с громким требованием: отправить в отставку губернатора. Завершился февраль событием, которое склонны были считать политическим — покушением на убийство депутата Заксобрания, но появилась неожиданная версия. Завершился февраль и ещё одним, заслуживающим внимания политическим событием, — на федеральном уровне «Яблоко» отказалось принимать в ряды известного пермского политика и единственного депутаты от «Яблока» в гордуме Перми Надежду Агишеву. Об этих и других событиях и ЧП в обзоре ИА REGNUM.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент). XVII век.

Медицинские скандалы

В феврале в интернете появился видеоролик, где родители пациентов детской больницы демонстрируют пойманного в здания лечебного учреждена таракана. Тема антисанитарии вызвала бурную реакцию интернет-сообщества. Отреагировали на ситуацию и власти. Последовала внеплановая проверка от Роспотребнадзора. Больница поспешила заявить о результатах проверки — тараканов не обнаружили. Затем краевую детскую больницу лично посетила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, также в поисках тараканов, и убедилась, что насекомые отсутствуют.

«Оценить ситуацию в здравоохранении можно только так, увидев своими глазами, как работает администрация, медперсонал, что происходит непосредственно в больнице», — сказала глава министерства.

По итогам проверок и больнице и в минздраве края подчеркнули, что возможной причиной появления таких насекомых является занос с личными вещами, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, хранение еды в тумбочках и на тумбочках.

Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР Антисанитария

Впоследствии скандал разгорелся вокруг материально-технической базы перинатального центра в Кунгуре. В интернете опубликовали фото отремонтированной с помощью скотча лампы, которую местной жительнице пришлось почти всю ночь держать над новорождённым ребенком. Поскольку женщина опасалась, что оборудование может в любой момент обрушиться на младенца.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram оставила запись:

«В соц. сетях появилась информация, что в перинатальном центре Кунгура мама держала всю ночь старую перемотанную скотчем УФ-лампу над новорождённым малышом, опасаясь, что она может упасть. Провела внутреннюю проверку, главный врач доложил о том, что в роддоме ламп такой конфигурации ни сейчас, ни в августе 2018 года, когда лежала мамочка с ребёнком, нет. Готова комплексно разобраться в ситуации, если появится дополнительная информация». (Орфография и пунктуация сохранены).

Главе ведомства попеняли на то, что она верит всему, что говорят на местах. На что Мелехова заметила, что лукавить могут обе стороны, а она сама имеет желание объективно разобраться в данном случае. О дальнейшем развитии ситуации не сообщается. Однако пользователи советовали проводить скрытые проверки, поскольку анонсируемые проверочные мероприятия пользы не принесут.

Читайте также: В поисках тараканов министр Прикамья посетила детскую больницу

Опасные дома для детей-сирот

В течение месяца в регионе периодически возникали скандалы, связанные с темой некачественного жилья для такой категории льготников, как выпускники детских домов. 22 февраля суд первой инстанции вынес приговор двум чиновникам мэрии Перми. Оба оштрафованы на 200 тыс. рублей каждый.

В результате незаконных действий сотрудников администрации города Перми в ноябре 2014 года были введены в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов (150 квартир), расположенные по улицам Исхакова и Журналиста Дементьева в городе Перми. Минстрой полностью выполнил свои обязательства, перечислив за новостройки подрядчику более 230 млн рублей. В 2015 году жильё распределили между гражданами, относящимися к льготной категории: детьми-сиротами, а также теми детьми, кто остался без попечения родителей. Впоследствии выяснилось, что дома построены с нарушениями. Губернатору внесли представление. Он в свою очередь потребовал от подчинённых устранения недостатков.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты (фрагменты). 1885

В день, когда оглашали приговор, 22 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым проинспектировал состояние проблемного многоквартирного дома в Добрянке, в котором часть квартир предоставлена детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Три очереди дома, в котором 160 из 281 квартиры переданы муниципалитету для обеспечения жильём детей-сирот, построены и введены в эксплуатацию в 2015—2017 годах. В большинстве квартир дома низкий температурный режим, на стенах трещины, не работают лифты. При этом долгое время дом оставался без управления обслуживающей организацией. Такое состояние дома, по словам главы региона, стало возможным только из-за безалаберного отношения муниципальных властей к этому вопросу. В феврале по факту нарушений при вводе здания в эксплуатацию и строительстве возбуждено уголовное дело. Опять последовало поручение губернатора подчинённым — устранить нарушения.

Решетников акцентировал внимание на том, что такую же работу нужно провести по всем домам с аналогичной проблематикой, в которых квартиры были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Краевые власти, помимо дома в Добрянке, обеспечат проверку домов в Нытве, Очёре и Суксуне, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Стоит отметить, что дом в Нытве оказался в очередной раз в центре особого внимания после того, как уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своём аккаунте в Instagram описал ситуацию, в которую попали выросшие дети-сироты. Они получили жильё в новостройке, которая спустя три года пришла в непригодное для проживания состояние. По факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности при строительстве, приемке и вводе в эксплуатацию жилого дома в городе Нытве, предназначенного для проживания сирот, которые выпустились из детских домов, возбуждено уголовное дело, но пока идёт расследование, льготники проживают в небезопасных условиях.

Силовики подчеркнули, что в рамках расследования уголовных дел будет дана правовая оценка действиям лиц, выдававших разрешение на строительство дома и принимавших участие в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, что в Пермском крае летом 2017 года полномочия по предоставлению квартир детям-сиротам частично переданы муниципалитетам. Добавим, что именно в 2017 году выпускники детских домов массово пожаловались губернатору на полученное жильё, которые посчитали непригодным.

Читайте также: Пермские чиновники осуждены за предоставление некачественного жилья сиротам

А также: «Трещит по швам»: в Прикамье новостройка стала непригодной для проживания

Губернатора попросили в отставку

Kremlin.ru Максим Решетников

С таким требованием выступили участники митинга 17 февраля в саду камней в Перми. По разным данным, акция протеста собрала от 300 до 800 человек. Мероприятие длилось почти два часа. За это время поднимались разные проблемы, из-за которых, как считают митингующие, глава региона Максим Решетников должен уйти в отставку.

Заявлялись такие темы, как проблема обманутых дольщиков, закрытие футбольного клуба «Амкар», ликвидация железнодорожной ветки Горнозаводского направления в Перми, снос нестационарных торговых объектов на придомовой территории, укрупнение пермских школ путём объединения учреждений, тарифы на вывоз мусора, сообщают СМИ.

На акции народ принёс плакаты с лозунгами «Отопление в Перми греет жуликов», «Жулики греют Максимку», «Максим, пора уходить!, «Решетникову нашу зарплату!», «Решетников — могильщик Амкара» и другие. На сцене был развёрнут баннер, на котором была надпись «Отставканезагорами», сообщает портал 59.ru .

Читайте также: Губернатору Прикамья грозят отставкой?

Губительная коммерциализация

Винсент Ван Гог. Старик в печали. На пороге Вечности. 1890

В начале февраля большой резонанс получил вопиющий случай в частном приюте для пожилых людей. В интернат правоохранителям и чиновникам пришлось проникать с помощью силового метода, поскольку дверь сотрудники приюта открывать не пожелали, а перед проверяющими предстала печальная картина — истощённые и обезвоженные старики. В срочном порядке 12 пенсионеров были госпитализированы.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В надзорном ведомстве также сообщили, что в 2018 году проводили неоднократные проверки по тому адресу, где расположен сейчас приют «Надежда». По итогам зафиксированных нарушений было возбуждено уголовное дело, хозяйка приюта осуждена по двум статьям Уголовного кодекса — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное предпринимательство. Женщину приговорили к одному году и четырём месяцам лишения свободы.

И вот выяснилось, что нелегальный частный приют, но под другим названием, вновь благополучно функционировал в частном доме до февраля 2019 года. При этом исполнительным директором учреждения являлся 36-летний знакомый бывшей владелицы приюта «Мария». Директора «Надежды» следователи объявили в розыск как подозреваемого, так как он продолжил заниматься нелегальным приютом и не приходил на допрос, сообщает издание «Звезда».

Во второй половине февраля тема возмутительного оказания услуг в частных приютах вновь была поднята омбудсменом Павлом Миковым на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона. Он сообщил о росте жалоб на услуги, которые оказывают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и инвалидов, а также в частных приютах для пожилых.

«Из обращений родственников и самих клиентов мы узнаем, что в некоторых учреждениях имели место случаи привязывания веревками, а проверить «частников», по сути, нельзя, и такие случаи становятся известны иногда уже после того, как люди попадают в больницы в сильном истощении», — сказал омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае считает необходимым на федеральном уровне установить обязательность лицензирования деятельности частных приютов для пожилых людей, тем более что в приютах клиентам так или иначе оказывается медицинская помощь.

Читайте также: Опасные услуги? Возбудили уголовное дело в отношении частного приюта Перми

А также: «Привязывают верёвками» — омбудсмен Прикамья о соцуслугах для стариков

Скандал вокруг ДК «Телта»

ИА Красная Весна ДК «Телта»

Краевая власть приняла решение о сносе Дворца культуры «Телта». Был объявлен аукцион на проведение демонтажа здания и определён подрядчик. По данным СМИ, государство сэкономит на уничтожении культурного учреждения: в бюджете для этих целей было зарезервировано свыше 13 млн рублей, однако фирма «Акрополь-М» готова снести дворец всего за 3 млн 800 тыс. рублей. Условием госконтракта является выполнение работ в течение 75 дней с момента подписания соглашения.

Причиной желания властей снести объект культуры является его якобы аварийное состояние, однако данный факт опровергается как экспертным заключением, так и мнением бывшего руководителя ДК «Телта» Павла Курносова, утверждающего, что дворец хотят снести для застройки коммерческими объектами.

Своё решение краевая власть объясняет «экономической нецелесообразностью» восстановления учреждения культуры. Вместо ДК планируется возвести высотную коммерческую гостиницу. При этом обществу не предъявляются ни акты, ни дорогостоящие экспертизы, обосновывающие снос. В здание не допускаются представители общественности и независимые журналисты, а у фотографов, самостоятельно снявших помещения «Телты», чиновники пытаются отобрать фототехнику и заставляют удалять снимки, сообщает ИА «Красная весна».

По данным информресурса, всё больше аргументов подтверждает то, что, помимо коммерческой заинтересованности чиновников в сносе Дворца культуры «Телта» (строительство коммерческой недвижимости в живописном месте в центре города на берегу реки Кама), есть и мотив сокрытия преступлений: растраты на неправильно произведенный дорогостоящий ремонт, халатность и ненадлежащий уход за зданием Дворца культуры.

Общественники-активисты отстаивают здание ДК «Телта» и категорически против его сноса. С их точки зрения, великолепный Дворец культуры мог бы в Год театра стать отличной площадкой для чего угодно: здесь, к примеру, можно было бы открыть целый культурный центр, культурный кластер, как любят выражаться адепты «культурной революции».

Добавим, ДК телефонного завода («Телта») был открыт в 1977 году. Площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. метров. Объект вместе с земельным участком перешёл в краевую собственность в 2005—2006 годах. С тех пор называли несколько вариантов использования объекта. В частности, была идея разместить в здании Пермскую художественную галерею, Дворец бракосочетаний, Пермский институт искусства и культуры, театр. Однако ни одна из этих идей не нашла своего воплощения.

Читайте также: Скандал вокруг ДК «Телта» в Перми: здание можно восстановить

Запрет на посещение школы

В Перми две девочки почти полгода не ходят в школу на аудиторные занятия. Причиной стало отсутствие справки от фтизиатра. Сёстры прошли альтернативный пробе Манту тест, но не предоставляют справку от фтизиатра. Школьниц перевели на дистанционное обучение.

ZaldyImg

Родители отказались от того, чтобы их дочерям делали пробу Манту, и предпочли альтернативный тест — T-spot. На законных основаниях. За такую вакцинацию заплатили по 6 тысяч рублей за каждого ребенка. Тест показал, что девочки здоровы. Однако этот показатель не стал основанием для допуска школьниц к аудиторным занятиям в гимназии, отмечает издание «Звезда».

Как заявили в гимназии, проблема в том, что мама девочек не проходит флюорографию. По условиям допуска при отказе от пробы Манту и прохождении другого теста родители должны пройти флюорографию. И на основании флюорографии дается справка от фтизиатра. Отец девочек флюорографию прошел, мать нет. Потому ей справку от фтизиатра не дают, сообщает «Накануне.RU».

В пресс-службе городского департамента образования отметили, что администрация образовательного учреждения вправе принять решение о недопуске ребёнка к групповым занятиям при отсутствии заключения врача-фтизиатра на основании Санитарно-эпидемиологических правил. При этом методы обследования на туберкулезную инфекцию определяет врач. Как только родители исполнят требования закона, девочки смогут вернуться к образовательному процессу в стенах гимназии.

По словам заместителя директора гимназии Александра Соловьева, девочек не пускают в школу по распоряжению Роспотребнадзора. Учениц перевели на домашнее обучение, но мама отказывается выполнять задания. Такая ситуация длится уже два года. Мать девочек отказывается от прохождения флюорографии и вакцинации. Из-за отсутствия справки о прививке от туберкулёза в 2018 году гимназии выписывали штраф, поэтому девочек и перевели на дистанционное обучение. Однако мать игнорирует часть заданий, сообщает портал «В курсе.ру».

Главный внештатный фтизиатр Минздрава Прикамья Александр Шурыгин обратил внимание на то, что педагоги поступили правильно, не став толковать результаты T-Spot и отправив детей к фтизиатру для получения справки. В постановлении главного санитарного врача об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза» сказано, что образовательная организация не должна допускать на занятия детей, не посетивших фтизиатра в течение месяца после выдачи направления. Норму об отстранении детей без справки от фтизиатра приняли из-за того, что туберкулез — общественно опасное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, сообщает портал 59.ru.

У матери учениц третьего и девятого класса гимназии № 3 своё видение ситуации. Она считает диагностику туберкулеза и посещение фтизиатра добровольными профилактическими процедурами. Семья пошла навстречу школе и сделала альтернативный пробе Манту анализ T-spot, результат которого может понять даже ребенок.

«Вариантов только три: «положительный», «отрицательный» или «сомнительный». В нашем случае результат отрицательный. Очень странно, что гимназия не может его истолковать без помощи фтизиатра. На наш взгляд, все понятно. По крайней мере гораздо понятнее, чем результат Манту, который школам разрешено оценивать самостоятельно», — сказала женщина.

По данным СМИ, вопрос о том, обязательна ли туберкулинодиагностика и справка от фтизиатра, чтобы пойти в школу или детский сад, поднимали не только в Прикамье, но и в других регионах. Но судебная практика очень неоднородна. В каких-то случаях суд решал, что правы родители, в каких-то вставал на сторону педагогов.

Ряд родителей, чьи дети учатся в гимназии № 3, встали на защиту школы. Родительское сообщество считает верным решение образовательного учреждения, а поведение матери девочек однобоким, неправильным взглядом на ситуацию. Она ставит свое нежелание делать Манту и ходить к фтизиатру выше благополучия остальных семи сотен учеников, отмечает портал 59.ru.

Грубость кондуктора

Общественный транспорт

В феврале активно обсуждался видеоролик, опубликованный в соцсетях. На видео запечатлён конфликт в рейсовом автобусе Перми. Кондуктор накинулась на пожилую женщину, требуя оплатить проезд. Поводом для хамства и нападения стало отсутствие пенсионного удостоверения, тогда как проездной у пассажирки имелся.

Женщина попыталась выйти из автобуса на своей остановке, но кондуктор оттолкнула её от дверей и стала грубо требовать оплатить проезд. Несмотря на оправдание старушки, что у неё есть проездной, кондуктор продолжала гнуть свою линию — необходимо оплатить проезд. В итоге пенсионерку не высадили на той остановке, которая ей была нужна. Женщина покинула салон рейсового автобуса с травмами. На видео видно кровавые царапины на лице. При этом пожилая пермячка продемонстрировала проездной. Оказалось, что у неё не было при себе пенсионного удостоверения.

Женщина, которая снимала конфликт на телефон, заявила, что кондуктор первая начала ссору и набросилась на пенсионерку, и вступилась за старушку. Впоследствии она посоветовала ей обратиться к врачам и зафиксировать травмы.

Полиция заявила о проведения проверки по факту рукоприкладства со стороны кондуктора. Впоследствии состоялась встреча перевозчика и пенсионерки, кондуктор на ней не присутствовала, поскольку пожилая женщина не пожелала ее видеть. Перевозчик принёс свои извинения и заявил, что уволить кондуктора не могут, но понизят её в должности до уборщицы. Женщина совершила только одно грубое нарушения, а для увольнения должно быть два, к тому же у пермячки двое несовершеннолетних детей, которых она воспитывает одна, сообщает портал 59.ru.

Конфликт между кондуктором и пенсионеркой подтолкнул пользователей интернета к активному обсуждению темы поведения кондукторов и водителей пассажирских автобусов. Пользователи отмечали, что приходится часто сталкиваться с хамством и грубостью при получении услуги в маршрутках.

Читайте также: За что в Перми кондуктор избила пожилую пассажирку?

Кто мошенник?

В феврале федеральную огласку получила ситуация, в которой оказались 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и его дочь. Женщина стала жертвой лжецелителей и за избавление от астмы заплатила слишком дорого. Когда денег не стало, она начала занимать финансовые средства в кредитной организации, в результате лишилась квартиры. Впоследствии женщина заявила, что её с отцом-ветераном выгоняют, а фронтовика избили, сообщают СМИ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что берёт дело под личный контроль. Все материалы дела о мошенничестве лжецелителей из полиции были переданы в СУ СКР по Пермскому краю. По факту действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус» возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по части 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство с применением насилия». В рамках расследования задержали четырёх человек: арендатора квартиры, представителя новой собственницы, учредителя микрокредитной организации и его отца, который участвовал в деятельности этой организации. Двое подозреваемых помещены в СИЗО, ещё один — под домашним арестом.

По данным следственных органов, под видом представления займа микрофинансовая организация фактически заключила с клиенткой договор купли-продажи квартиры. Затем недвижимость была оформлена на других лиц, а ветерана и его дочь пытались выгнать на улицу. При этом в адрес пожилых людей звучали угрозы, а фронтовик получил травму. В отношении мужчины проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно результатам которой ветерану нанесён лёгкий вред здоровью.

Скандал разрастался, и неожиданно возник новый поворот в резонансном деле. По данным портала «В курсе.ру», пенсионерка из разряда потерпевших от мошенничества может превратиться в подозреваемую в совершении мошенничества. В прокуратуру Индустриального района Перми поступило заявление о привлечении Татьяны У. к уголовной ответственности. Автор обращения говорит о том, что пенсионерка намеренно вводит всех в заблуждение ради возвращения квартиры, деньги от продажи которой она потратила на лечение у интернет-целителей. По словам юристов микрофинансовой организации «Клок Хаус», проданная квартира не являлась единственным жильём ветерана, а слова об его избиении — выдумка. Сама Татьяна У. комментировать эту историю теперь отказывается, ссылаясь на подписку о неразглашении деталей уголовного дела.

Как сообщил «В курсе.ру» источник в правоохранительных органах, к ним поступила информация о том, что «Клок Хаус» не единственная микрофинансовая организация, в которой пенсионерка получала деньги. Речь идёт о сумме более 300 тысяч рублей в десяти компаниях, где женщина брала деньги с 2017 года. Ещё одним интересным открытием для силовиков стала информация о том, что квартира, из которой выселяли ветерана, не является его единственным жильем — в собственности у него имеется ещё одна квартира на улице Милиционера Власова в Индустриальном районе Перми.

Читайте также:В Перми избрана мера пресечения фигурантам громкого дела о ветеране

Зачем стреляли в депутата?

Депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин (КПРФ) заявил на своей странице в соцсети, что вечером 24 февраля его пытались убить, совершив два выстрела из обреза. Целились в голову. Он чудом уцелел, поскользнувшись, избежал второго выстрела в голову. Депутат опубликовал фото, где продемонстрировал изрешеченный выстрелами капюшон.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Силовики возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». По данным следствия, вечером 24 февраля в Соликамске на улице 20 лет Победы неизвестный мужчина произвёл два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего депутата. По независящим от злоумышленника обстоятельствам потерпевший не был ранен и остался жив.

«Просто кошмар происходит в Пермском крае!!! Настоящее возвращение 90-х!» — оставила запись на персональной странице в соцсети руководитель регионального отделения КПРФ Ксения Айтакова.

Она заявила, что партия проведёт по поводу ЧП пресс-конференцию. По данным информресурсов, Илья Кузьмин приехал на деловую встречу, которую ему назначил неизвестный по телефону. Когда депутат выходил из машины, то стоявший неподалёку мужчина развернулся и начал стрелять.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Пермского края Владимир Корсун предположил, что покушение могло иметь отношение к депутатской деятельности Кузьмина. Как депутат Илья Кузьмин занимался проверкой законности использования бюджетных денег, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Сам Кузьмин считает, что нападение связано с политической деятельностью или бизнесом, отмечает издание «Коммерсантъ», которое сообщило о том, что подозреваемый в покушении задержан, а само покушение, исходя из показаний задержанного жителя Соликамска, на самом деле не являлось покушением на убийство, депутата хотели только напугать и в качестве поражающих элементов в патронах использовали не дробь, а пластиковые шарики. Причиной такого поведения стала ревность.

Позже появилась и ещё одна версия, которая заключается в том, что парламентарий согласовал все действия с исполнителем. Гонорар за спектакль составил 200 тыс. рублей, а пуховик был прострелен заранее, «чудом уцелевший» депутат надел его позже. По слухам, идею инсценировки покушения подкинул политтехнолог.

Тем временем Илья Кузьмин на своей странице в соцсети заявил, что дал подписку о неразглашении деталей следствия, но просит СМИ быть корректными в обнародовании версий.

Стоит отметить, что в первый день весны Пермское краевое отделение КПРФ опубликовало заявление бюро крайкома по поводу покушения на жизнь депутата-коммуниста Ильи Кузьмина. Коммунисты считают данное покушение «недопустимым, подлым и заказным».

Читайте также: «Возвращение в 90-е»: в Прикамье стреляли в депутата Заксобрания

А также: Пермский крайком КПРФ считает покушение на своего депутата заказным

Единственный депутат вне партии

В конце февраля широкий резонанс возник вокруг отказа партии «Яблоко» принимать в свои ряды депутата гордумы Перми Надежду Агишеву. Примечательно, что она является единственным депутатом от «Яблока» в депутатском корпусе муниципалитета. На заседании бюро Агишева присутствовала с помощью скайпа, поскольку, по её словам, ей поздно сообщили о проведении заседания.

Пермский депутата отметила, что некоторые детали этого заседания бюро «просто за всякими пределами нормальной этики».

«Очень тяжёлое и унизительное впечатление, прямые оскорбления. Большая радость для политических оппонентов. Но ничего, держим удар», — оставила запись на своей странице в соцсети Надежда Агишева.

Обсуждая ситуацию, в которой оказалась Агишева, пользователи интернета считают, что партия «Яблоко» в целом переживает глубокий кризис, от неё веет «нафталином».

Читайте также: «Яблоко» не приняло в ряды своего единственного депутата в гордуме Перми

Переподчинение и цирк

В Перми 27−28 февраля прошёл Молодёжный форум «Пермский период». Во время форума губернатор Максим Решетников сделал несколько резонансных заявлений. Здание цирка планируют отремонтировать. С него уже снят статус объекта культурного наследия, а на встрече в министром культуры Владимиром Мединским удалось убедить главу ведомства в том, что здание цирка устарело.

Тара-Амингу Пермский государственный цирк

По словам Максима Решетникова, край готов взять на себя работы по обследованию здания и составление проектной документации. Городу и краю нужен современный цирк

«Очевидно, что Пермский цирк в этом состоянии существовать не может, он морально и физически устарел», — сказал губернатор.

Он также заявил, что здание Пермского цирка утратило статус объекта культурного населения, следовательно, реконструкцию можно будет проводить не в советском стиле, а восстанавливать с учетом современных требований, сообщает издание «Звезда».

Ранее же Решетников подчеркивал — не стоит полагать, что здание, перестав быть объектом культурного наследия, утратит свой облик.

Ещё одним обсуждаемым заявлением губернатора стал комментарий по поводу возможного переподчинения Пермского края. По словам Решетникова, вопрос о вхождении в состав Уральского федерального округа не стоит и не обсуждается.

«Вопроса по вхождению Прикамья не стоит. Мы работаем в рамках утвержденных документов. Правительство РФ перед сочинским форумом утвердило концепцию пространственного развития. Пермь входит в Волго-Камский макрорегион. Но вхождение в него не преуменьшает развития наших экономических связей со Свердловской областью», — сказал глава Прикамья.

Добавим, дискуссия вокруг возможного переподчинения Пермского края возникла после того, как 27 февраля полномочный представитель в УрФО Николай Цуканов во время встречи с руководством местных СМИ в своей резиденции заявил, что в Министерство экономического развития оправлено письмо с предложением оставить в границах округа макрорегион, но рассмотреть возможность включить в макрорегион и Пермь, и Омск. Инициатива перехода должна исходить от руководства регионов. Сам же Цуканов видит переход Прикамья в состав УрФО «логичным», сообщает издание «Коммерсантъ».

Экономические достижения

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Пермский край 14−15 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума подписал 12 соглашений, направленных на экономическое развитие региона. Общая финансовая ёмкость контрактов составила порядка 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрация Прикамья.

Представители компаний Пермского края высоко оценили потенциал форума. Региональные предприятия провели деловые встречи и представили свои наработки и проекты. ООО «Эрис» представило свою продукцию министру промышленности РФ Денису Мантурову, который отметил актуальность выпускаемых продуктов на рынке, а также роль беспроводных газоанализаторов в цифровизации промышленных предприятий. На площадке форума 28 резидентов пермского Технопарка представили свои проекты, рассказали о модели работы частного Технопарка «Пермь» и совместной работе с правительством Пермского края по реализации национального проекта «Цифровая экономика» в части поддержки развития IT и высокотехнологичных компаний. В ответ получили большую заинтересованность в высокотехнологичных и интеллектуальных проектах резидентов Технопарка, решающих отраслевые и нишевые потребности регионов. При этом ряд региональных представителей высказали желание реализовывать более тесное сотрудничество с краем через реализацию модели Технопарков в их регионах по примеру Перми.

В первой половине февраля минфин региона отчитался об исполнении краевого бюджета в 2018 году. Второй год подряд краевой бюджет исполнен с профицитом (в 33 млн рублей). Доходы бюджета Пермского края в 2018 году составили 128 млрд рублей. Это на 9,4% больше аналогичного показателя 2017 года.

Итоги исполнения бюджета за 2018 год подтвердили подходы, которые краевое правительство использовало при планировании. Ранее минфин заявлял о «бумажном» дефиците бюджета. Как и планировалось, по факту дефицит оказался значительно ниже. Только работа межведомственной рабочей группы по проверке обоснованности закупок для нужд края позволила сэкономить бюджетные средства в объеме 2 млрд рублей. На положительный баланс бюджета в том числе оказала влияние поддержка федерального правительства в виде дополнительной дотации в объеме 1,5 млрд рублей, отметили в пресс-службе краевой администрации.