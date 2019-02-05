В поисках тараканов министр Прикамья посетила детскую больницу

Пермь, , 09:29 — REGNUM В Прикамье после опубликованного ролика, где родители маленьких пациентов детской больницы демонстрируют пойманного таракана, возник большой резонанс. Краевая детская больница оказалась в центре внимания чиновников и надзорных органов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона, Краевую детскую больницу приехала проверить министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Целью рабочего визита был осмотр педиатрического отделения №2 на ул. Баумана, 22, где ранее родители пациентов обнаружили клопа и тараканов.

Глава ведомства заглянула в столовую, палаты, пообщалась с родителями пациентов отделения педиатрии. Министр порекомендовала администрации больницы усилить работу с общественностью.

«Оценить ситуацию в здравоохранении можно только так, увидев своими глазами, как работает администрация, медперсонал, что происходит непосредственно в больнице. Ранее внеплановая проверка Роспотребнадзора в Краевой детской больнице прошла успешно, сейчас убедилась лично в отсутствии насекомых», — сказала Оксана Мелехова.

Добавим, в конце января в соцсети появилось видео, где родители пациентов краевой детской больницы жаловались на клопов и тараканов. В качестве доказательства мать одного из пациентов продемонстрировала таракана, пойманного в банку.

На ситуацию оперативно отреагировал Роспотребнадзор. Уже 28 января специалисты провели внеплановую проверку в главном корпусе Краевой детской больницы по ул. Баумана, 22. Как заявили в больнице, санитарное состояние отделения признано удовлетворительным. В ходе проверки насекомых и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Опрос родителей пациентов, которые находятся на лечении, подтвердил факт отсутствия тараканов, клопов.

По итогам проверок и больнице, и в минздраве края подчеркнули, что возможной причиной появления таких насекомых является занос с личными вещами, несоблюдением санитарных и гигиенических норм, хранением еды в тумбочках и на тумбочках.