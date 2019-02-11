Главной темой недели в Татарии стал визит президента РФ Владимира Путина, который посетил Казань с целью проведения расширенного заседания президиума Государственного совета РФ по вопросу реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Но общественности не только планами по развитию этой отрасли запомнился визит, но и тем, что глава Татарии Рустам Минниханов на официальных мероприятиях слишком часто отвлекался, что Путин вынужден был несколько раз сделать ему замечание. Хотя эксперты, анализируя сигналы, которые во время своего визита в Казань посылал глава государства, отметили, что «приезд главы государства в регион — это всегда экзамен для руководителя региона и Минниханов здесь не исключение», добавляя, что организовывать различные мероприятия в Татарии научились «и даже пресловутое «Рустам, не отвлекайся» было скорее подтверждением высокой вовлеченности Минниханова в организацию визита, а не чем-то иным». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «юмор не признак претензий» и добавил, что «все подумали, что у Путина претензии к Минниханову, а на самом деле, наоборот, у них очень доверительные отношения».

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль

Заседание президиума Госсовета прошло в новом формате, опробованном в ноябре 2018 года в Севастополе — встреча глав регионов «без пиджаков». «Выключаемся из текучки», — так охарактеризовали время в преддверии встречи губернаторы, коротавшие его в ожидании президента за неформальными мозговыми штурмами.

На заседании прозвучал ряд предложений и выводов. Звучало, что для того, чтобы обеспечить спрос на вводимое жилье, нужно субсидировать ипотечные ставки, а при увеличении объёмов строительства жилья необходимо создавать инфраструктуру, для чего потребуется дополнительное финансирование. Заявлялось также, что эскроу-счета, которые станут обязательными для «долевых» застройщиков с 1 июля 2019 года, могут привести к удорожанию жилья на 13%. Было среди прочего озвучено, что части застройщиков, чьи объекты в высокой степени готовности, нужно разрешить достраивать объекты по старой схеме, чтобы не допустить долгостроев, и ещё раз прозвучало, что специализированный банк для застройщиков всё-таки нужен.

Tatarstan.ru Стройка

К слову, в вопросе развития общественных пространств Владимир Путин предложил регионам опираться на опыт Казани, призвав к тому же активно привлекать к работе молодых архитекторов и проектировщиков.

«Но самое главное — чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и посёлки», — заключил Владимир Путин.

Помимо встречи с главами регионов, в Татарии Владимир Путин встретился с первым главой республики, госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, которого он поблагодарил за реализацию проекта по возрождению Болгара и Свияжска. Также состоялась встреча с командой «КАМАЗ-мастер», которую глава государства поздравил с недавней победой на «Дакаре».

Во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным глава Татарии Рустам Минниханов пригласил его на открытие WorldSkills-2019 в Казани, который пройдёт 22−27 августа 2019 года.

«Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Вы тогда дали старт. Мы в большой, серьёзной борьбе победили Париж и бельгийский город [Шарлеруа]», — сказал Минниханов в своём приглашении, добавив, что «без Вас открывать не будем, сразу говорю».

Владимир Путин на это ответил: «Знаю, Татарстан умеет побеждать».

Глава Татарии также доложил президенту об итогах социально-экономического развития, и глава государства совместно с главой региона посредством видеосвязи дали старт церемонии запуска производства автобензинов на нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО». Проектная мощность производства — более 1,1 млн тонн в год, оно даст стране высококачественное топливо, которое «производится без каких-либо добавок».

События сферы экономики на прошедшей неделе встречами на высоком уровне не ограничивались. Глава минсельхоза Татарии Марат Ахметов, которого прочат в качестве спикера нового состава Госсовета РТ, отчитался об итогах работы ведомства, рассказав о низких зарплатах и нежелании людей работать в селе:

«Имея зарплату 22,8 тыс. руб., когда в среднем по экономике она 34,0 тыс., труд на селе престижным сделать невозможно. А при 15 тыс.руб. в месяц работников даже не удержать. Несмотря ни на что, за предстоящие 2 года нам надо выходить на планку 30 тыс. руб. оплаты в месяц».

Tatarstan.ru Сельскохозяйственная техника

Марат Ахметов отметил в своем докладе заявил, что на эффективность сельхозпроизводства значительное влияние оказывает ценовые и климатические факторы, что серьезно сдерживает финансовые результаты: «Денежная выручка в 2018 году превысила 100 млрд рублей, прибыль — около 8 млрд рублей и рентабельность — 9,5% — все это на уровне прошлого года».

Прибыльных сельхозпроизводителей около 93%, но это с учетом господдержки.

Минниханов, присутствовавший на коллегии, предупредил аграриев не заниматься приписками: «К сожалению, желание выглядеть благополучным ничем хорошим не кончается. Надои, поголовье, задолженность по зарплате… Это все, как снежный ком, будет увеличиваться, не занимайтесь глупостями, прошло время, когда мы рисовали отчетные данные».

На коллегии минтранса РТ глава ведомства Ленар Сафин попросил федеральные власти о дополнительном финансировании на ремонт мостов, отметив, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не охватывает это направление, а мэр Казани Ильсур Метшин, выступая в ходе коллегии, сообщил, что Москва предложила Казани строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 км. Ориентировочная стоимость стройки — около 6 млрд рублей.

На коллегии присутствовал помощник президента России Игорь Левитин, который обратил внимание присутствующих на дальнейшее развитие городской инфраструктуры и автомобильных дорог в свете роста объемов строительства жилья, добавив, что «транспорт сегодня переживает новый подъем и важно повернуться к людям — уделять внимание их потребностям».

Правительство РФ в документе «Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты» раскрыло сроки строительства платной трассы Москва — Казань и первого участка ВСМ: последний протяжённостью 301 км планируют построить к концу 2024 года, а автомагистраль протяженностью 729 км должна стать частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

В Татарии на одну ТОСЭР стало больше — Менделеевск получил соответствующий статус. Казанские СМИ пишут, что «в «городе химиков» ликуют от получения статуса, который ждали три года, надеясь прекратить «маятниковую миграцию» сотен рабочих».

Tatarstan.ru Менделеевск

13 февраля Рустам Минниханов встретился с генеральным директором MSR Engines Мартином Шулой, чья компания специализируется на разработке и производстве моторных сёрфов. Мартин Шула предложил Рустаму Минниханову совместно организовать в Казани один из этапов чемпионата по мотосёрфу, а тот в свою очередь поручил рассмотреть возможность проведения данных состязаний.

На совещании в Доме правительства Татарии на прошлой неделе обсудили вопросы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, и итоги не радужные. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил, что обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 35, обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения — 90,7, а укомплектованность медицинскими кадрами поликлиник в 2018 году в среднем по республике составляет 69,8%. В некоторых поликлиниках ситуация ещё хуже — в Менделеевской ЦРБ показатель 47,5%.

Для ликвидации дефицита кадров Садыков предложил «усилить контроль исполнения обязательств по договору о целевом обучении, строить ипотечное жилье в малочисленных районах с предоставлением гранта, использовать иные формы предоставления жилья (аренда, соцнайм) для молодых специалистов, прибывших из других муниципальных районов РТ и регионов РФ и трудоустроенных в государственных медицинских учреждениях района, предоставлять «целевикам» стипендии, а также продолжить действие региональной программы «Земский доктор» в 2019 году».

"Мы вкладываем деньги в капремонт поликлиник, строим ФАПы, а там работать некому! Это зона ответственности глав районов. Если у вас нет врачей, нет нужных специалистов высокой квалификации? Нехватка врачей — это и вопросы демографии, и в целом вопросы качества жизни наших граждан!» — резко заявил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов на Российском инвестиционном форуме в Сочи снова отличился. СМИ окрестили его выступление на одной из сессий мероприятия бенефисом. Минниханов в шутку заявил после просьбы сесть в кресло на сцене, где до того сидел первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин: «Я готов работать и Горниным. Дайте мне полгода порулить, все будете счастливы. Не волнуйтесь, я много работать не буду, наведу порядок в бюджетно-строительной отрасли и…»

Tatarstan.ru Визит в Сочи

Поездка в Сочи делегации из Татарии была плодотворной. У Рустама Минниханова состоялась встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, главой Карелии Артуром Парфенчиковым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Главы регионов заявили о необходимости расширять сотрудничество. Например, межрегиональный товарооборот между Пензенской областью и Татарией составляет порядка 4,2 млрд рублей, но есть задел и на дальнейшее развитие отношений, поэтому главы подписали базовое межрегиональное соглашение о сотрудничестве в разных сферах, на основе которого будет подготовлен подробный план совместных мероприятий с «дорожной картой». С Карелией аналогичный документ был подписан в 2014 году, в результате чего межрегиональный товарооборот вырос более чем в три раза, составив порядка 1,5 млрд рублей. Решив, что не стоит останавливаться на достигнутом, Рустам Минниханов и Артур Парфенчиков подписали план совместных мероприятий по реализации межрегионального соглашения до 2021 года. С Новгородской областью товарооборот Татарии составляет порядка 1,2 млрд рублей, а подписав на прошлой неделе новое соглашение и план его реализации, стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные двусторонние связи не только окрепнут, но и получат дальнейшее развитие.

Кроме встреч с главами других регионов, было подписано соглашение между правительством республики и ООО «Дюраселл Раша» о взаимодействии в сфере развития системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока, с главой ООО «Камский завод полимерных материалов» Игорем Ивановым обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта совместного российско-испанского предприятия «Микроволокно-НК», темой беседы с учредителем компании «Нижнекамские термы» Юрием Бычковым стала реализация инвестиционного проекта по строительству оздоровительного комплекса. Также в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством республики, АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций» и ООО «Филипс».

В рамках инвестиционного форума также были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, где Татария взяла сразу три номинации: победителями признаны проект информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» — в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере»; проект «Открытая Казань» — в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона» и проект Официальный туристический бренд «Visit Tatarstan» — в номинации «Развитие туристического потенциала региона».

Tatarstan.ru Визит в Сочи

Без ложки дёгтя также не обошлось. Выступая на сессии, Рустам Минниханов заявил, что половина застройщиков республики не готова вести долевое строительство через эскроу-счета.

«Дом.РФ» пишет: 28% застройщиков не вписываются в те стандарты проектного финансирования. Я говорю: Татарстан не последний регион, у нас 109 застройщиков, пока 54 из них не вписываются», — заявил он и добавил, что всё это добросовестные, но небольшие компании, поэтому при резком переходе на новую схему финансирования у них могут возникнуть проблемы, а не сегодня они строят дома для 12 тыс. дольщиков.

Минниханов добавил, что если к имеющимся в регионе 4 тыс. обманутым дольщикам присоединятся клиенты этих 54 застройщиков, то «это будет очень некомфортно».

Очередная сессия Госсовета прошла 14 февраля. В рамках неё депутаты выступили с обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на паркохамов, которые паркуются без госномеров в неположенных местах, а также обратились в кабинет министров Татарии с просьбой всё-таки ввести льготный студенческий проездной на общественном транспорте, потому что студенческой стипендии «не хватает даже на проезд». Второе обращение к главе российского правительства касалось просьбы разработать программу по ликвидации борщевика Сосновского, отметив, что «данная проблема актуальна не только для нашей республики, но и всей страны», а борщевик захватил уже 80 тыс. га в России, из которых 536 га в Татарии, и за последние пару лет порядка 500 жителей республики получили ожоги при контакте с этим сорняком.

Также депутаты приняли поправки в региональное законодательство, по которым волонтеры на законных основаниях смогут помогать в деле сохранения объектов культурного наследия, а главный судебный пристав Татарии Игорь Безуевский представил доклад о работе судебных приставов за 2018 год. Он отметил, что нагрузка на одного судебного пристава составила 4,6 тысяч исполнительных производств при том, что в 2018 году на исполнении находилось 2,2 млн исполнительных производств.

Совместная коллегия минпромторга и министерства экономики Татарии прошла не без критики со стороны руководства республики, снова досталось министру экономики Фариду Абдулганиеву, который на своё место пришёл в феврале 2018 года с поста главы минэкологии РТ. Глава региона Рустам Минниханов напомнил, что в республике — уже есть четыре территории опережающего развития, но пока достаточно слабо продвигается работа по привлечению резидентов на данные площадки: «Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Что, колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте!»

Tatarstan.ru Фарид Абдулганиев

Недоволен глава региона и снижением позиции Татарии в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — с лидерской позиции на третье место, добавив, что среди главных причин — наличие административного давления на бизнес.

«Это — не дань моде, а залог нашего успешного будущего. Мы должны повернуться к бизнесу лицом», — заявил Минниханов, а в адрес Абдулганиева и вовсе добавил — «Фарид Султанович, у вас работа плохо организована!»

Не помогли избежать критики и цифры, говорящие об успехах: объем валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году составил 2 трлн 440 млрд рублей, при темпе роста 101,5% к уровню 2017 года, а также обещания, что ВРП к 2024 году должен вырасти на 17,9%, а промышленность и торговля — более чем на 20%.

При этом критика в адрес министра далеко не первая, поэтому всё чаще в кулуарах рядом с его фамилией звучит слово «отставка» и что если Абдулганиев за ум не возьмётся, то её не миновать, и вряд ли ему предложат взамен столь же высокое кресло.

Выборы в Госсовет Татарии, намеченные на осень 2019 года, будут не скучными. Помимо того, что из забытья выходят старые политические фигуры, такие как, например, Камиль Исхаков, так и новые лица планируют заявиться в гонке. Без внимания выборную кампанию в регионе не оставит партия российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на прошлой неделе побывавшего с визитом в Казани. Сам Титов признает, что «Партия Роста» «достаточно слаба в Татарстане», но добавил, что «экономическая ситуация здесь лучше, чем в других регионах, а мы все-таки партия экономическая, мы умеем делать так, чтобы экономика росла», и уточнил, что партийцы смогут «свое представительство в Госсовете иметь после выборов» и партия к выборам «будет вполне дееспособной единицей».

Скандальная ситуация сложилась с зарплатами бюджетников — школьный педагог публично заявил, что его реальная зарплата не соответствует декларируемым органами статистики цифрам, а значит, и майским указам. По его жалобе прокурор проведёт проверку, учитель истории из Набережных Челнов написал, что его зарплата не 33,89 тыс. рублей, как в среднем в регионе, а всего 25 тыс. рублей до вычета подоходного налога.

Кошелек

Визит Путина в Казань

Главной темой недели в Татарии стал визит президента РФ Владимира Путина, который посетил Казань с целью проведения расширенного заседания президиума Государственного совета РФ по вопросу реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». Но общественности не только планами по развитию этой отрасли запомнился визит, но и тем, что глава Татарии Рустам Минниханов на официальных мероприятиях слишком часто отвлекался и Путин вынужден был несколько раз сделать ему замечание. Во время встречи с общественниками в Казани Владимир Путин заметил, что глава Татарии Рустам Минниханов прослушал его речь, во время которой обсуждались достоинства использования сервиса «Народный контроль», который должен осуществлять обратную связь между гражданами и чиновниками. Владимир Путин отметил, что «Народный контроль» — это хорошая практика.

«Рустам знает, наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, че ты! Не слушает нас. Практика хорошая «Народный контроль», ты передай, пожалуйста, ладно?» — обратился президент к главе Татарии, а потом с улыбкой добавил, что поскольку Минниханов не слушал, о чём глава государства говорил с общественниками на тему «Народного контроля», то и не стоит его ставить в «неудобное положение»: «Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чем я говорю».

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Эксперты, анализируя сигналы, которые во время своего визита в Казань посылал глава государства, отметили после, что «приезд главы государства в регион — это всегда экзамен для руководителя региона и Минниханов здесь не исключение».

"Это выражение огромного доверия региону, да, это выражение поддержки самому Рустаму Нургалиевичу, о чем неоднократно сказал сегодня Путин, но надо понимать, что это и тест региона, который Татарстан, скорее всего, пройдет. Минниханов — крепкий хозяйственник, что-что, а организовывать различные мероприятия мы научились, и даже пресловутое «Рустам, не отвлекайся» было скорее подтверждением высокой вовлеченности Минниханова в организацию визита, а не чем-то иным», — написал телеграм-канал «Бабай позвонит».

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «юмор не признак претензий» и добавил, что «все подумали, что у Путина претензии к Минниханову, а на самом деле, наоборот, у них очень доверительные отношения».

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Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин предложил регионам опираться на опыт Казани в части развития общественных пространств, отметив, что в Казани «сложилась хорошая практика привлечения людей для обсуждения проектов парков и скверов на первичной стадии обсуждения проекта».

На встрече с общественностью глава государства остановился и на «мусорной реформе», что стартовала с 1 января 2019 года. Отвечая на вопрос о том, как распределить ответственность между всеми участниками рынка, связанными с решением мусорной проблемы, он отметил, что «можно сделать регионального оператора ответственным, но важно, чтобы тарифы не росли».

"Они и так подросли уже, но важно, чтобы тарифы не росли. Кстати, в Ярославле региональный оператор провёл положительную, хорошую работу, можно тиражировать это и на другие регионы», — добавил Владимир Путин.

Вот только, вероятно, что главу государства относительно опыта Ярославля ввели в заблуждение. Жители региона не согласны с оценкой работы оператора. Шеф-редактор ИА REGNUM — Ярославль Алексей Яковлев, так прокомментировал ситуацию:

«Это уже второй раз, когда ЯО упоминается на столь высоком уровне в качестве эталона работы регионального оператора и власти по организации работы с ТБО. В июне 2018 года во время «прямой линии» с президентом о положительном опыте Ярославля безапелляционно заявила московский волонтёр Ольга Кузина. Ярославские журналисты выяснили, что Кузина ровным счётом ничего не знает о положении «мусорных» дел в Ярославской области за исключением того, что даже не ей лично по телефону рассказали в региональном правительстве. Тем не менее слово — не воробей, на всю страну прозвучало, что в плане мусора Ярославль впереди если не планеты всей, то всех других регионов России.

Мне не известен источник информации и используемый канал, по которому её доводят до президента. Однако эти люди не просто врут главе государства, а цинично подставляют его. Ведь гордиться-то в Ярославле абсолютно нечем! По сути, варяжское правительство и «Хартия» превратили ЯО в свалку московского мусора и обложили население области «мусорным налогом на недвижимость». И всё.

Деятельность власти и регионального оператора вызывает жуткое недовольство ярославцев. На защиту интересов населения встали уже и депутаты, и суд».

Yarregion.ru Сортировка мусора

Помимо встречи с общественностью, Владимир Путин в Казани провёл заседание президиума Государственного совета РФ, посвящённое улучшению жилищных условий населения и развития городской среды.

Глава государства отметил, что сегодня отрасль строительства переживает серьёзные перемены и проходит через этап глубокого реформирования.

Напомним, с 1 июля запускается новая схема финансирования жилищного строительства, в которой увеличится роль банков. Именно банки вместо дольщиков будут «финансировать» строительство, но не бесплатно, а за процент. Президент РФ обратил внимание правительства и Центрального банка, что нужно чётко скоординировать работу с застройщиками и кредитными организациями, выстроить и отладить все механизмы, чтобы этот переход был максимально гладким для отрасли, чтобы банки были мотивированы кредитовать застройщиков:

«Со стороны бизнеса и граждан есть опасения, что переход на проектное финансирование может негативно отразиться на комплексной застройке, возникнут проблемы с вводом в строй объектов социальной инфраструктуры, застройщикам просто сложно будет этим заниматься, не будет хватать ресурсов. Поскольку к строительству социальной инфраструктуры, как вы знаете, по новым правилам, будет запрещено привлекать деньги граждан. Хотел бы, безусловно, выслушать ваши соображения на эту тему».

Владимир Путин также добавил, что залогом поступательного развития строительной отрасли является устойчивый спрос на жильё, поэтому рынок ипотечного кредитования требует особого внимания. Рост ипотечных ставок глава государства назвал кратковременным и разовым эффектом: «На сегодняшний день нет оснований думать иначе. Но нужно за этим внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок».

Заседание президиума Госсовета прошло в новом формате, опробованном в ноябре 2018 года в Севастополе — встреча глав регионов «без пиджаков».

«Выключаемся из текучки», — так охарактеризовали время в преддверии встречи губернаторы, коротавшие время в ожидании президента за неформальными мозговыми штурмами.

Kremlin.ru Расширенное заседание президиума Госсовета

На заседании прозвучал ряд предложений и выводов. Звучало, что для того, чтобы обеспечить спрос на вводимое жилье, нужно субсидировать ипотечные ставки, а при увеличении объёмов строительства жилья необходимо создавать инфраструктуру, для чего потребуется дополнительное финансирование, а эскроу-счета, что станут обязательными для «долевых» застройщиков с 1 июля 2019 года, могут привести к удорожанию на 13%. Было среди прочего озвучено, что части застройщиков, чьи объекты в высокой степени готовности, нужно разрешить достраивать их по старой схеме, чтобы не допустить долгостроев, и ещё раз прозвучало, что специализированный банк для застройщиков всё-таки нужен.

В рамках заседания в вопросе развития общественных пространств Владимир Путин предложил регионам опираться на опыт Казани, призвав к тому же активно привлекать к работе молодых архитекторов и проектировщиков.

«Но самое главное — чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, какими должны быть наши города и посёлки», — заключил Владимир Путин.

Помимо встречи с главами регионов, в Татарии Владимир Путин встретился с первым главой республики, госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым, которого он поблагодарил за реализацию проекта по возрождению Болгара и Свияжска.

Напомним, восстановление святынь, входящих с 2014 года в список наследия ЮНЕСКО, велось с 2010 года.

Также состоялась встреча с командой «КАМАЗ-мастер», которую глава государства поздравил с недавней победой на «Дакаре».

Во время встречи тет-а-тет с Владимиром Путиным глава Татарии Рустам Минниханов пригласил его на открытие WorldSkills-2019 в Казани, который пройдёт 22−27 августа 2019 года.

«Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Вы тогда дали старт. Мы в большой, серьёзной борьбе победили Париж и бельгийский город [Шарлеруа]», — сказал Минниханов в своём приглашении, добавив, что «без Вас открывать не будем, сразу говорю».

Владимир Путин на это ответил: «Знаю, Татарстан умеет побеждать».

Глава Татарии также доложил президенту об итогах социально-экономического развития, и глава государства совместно с главой региона посредством видеосвязи дали старт церемонии запуска производства автобензинов на нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО». Проектная мощность производства — более 1,1 млн тонн в год, что даст стране высококачественное топливо, которое «производится без каких-либо добавок».

Tatarstan.ru Оборудование ПАО «Татнефть»

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"Вы знаете, что на федеральном уровне мы системно поддерживаем компанию «Татнефть». Эта адресная поддержка обусловлена особенностью вашей ресурсной базы. Мне очень приятно отметить, что эта поддержка оказалась очень эффективной, в том числе благодаря вашей работе. Я хочу поздравить вас с результатами компании «Татнефть», в частности с реализацией данного проекта», — отметил Владимир Путин после того, как дал официальный старт промышленной отгрузке автобензинов.

Минниханов в Сочи: «Дайте мне полгода порулить, все будете счастливы!»

Рустам Минниханов на Российском инвестиционном форуме в Сочи снова отличился. СМИ окрестили его выступление на одной из сессий мероприятия бенефисом, но обо всём по порядку.

Минниханов по просьбе модератора — главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова в рамках сессии на тему «Экономика городского комфорта» рассказал об опыте региона.

Глава Татарии рассказал, что точкой «отправки» для работы по благоустройству стало приведение в порядок в 2014 году Центрального парка культуры и отдыха им. Горького в Казани: «После базовой реконструкции парка меня поразил живой отклик казанцев — это для нас было неожиданно. Люди так искренне и так массово не благодарили власть ни за строительство объектов социальной инфраструктуры, ни за реализацию других проектов. Стало понятно, что от благоустройства общественных пространств — парков и скверов — есть огромный социальный эффект».

При этом он добавил, что в те годы «парками и скверами местные власти в России практически никогда не занимались, возможно, кроме Москвы» и уточнил, что «работа с благоустройством общественных пространств не является «разовым занятием» для снятия социальной напряженности».

После этой сессии Минниханов принял участие в сессии на тему «Региональная политика в контексте пространственного развития России». Там Минниханов в шутку заявил после просьбы сесть в кресло на сцене, где до того сидел первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин: «Я готов работать и Горниным. Дайте мне полгода порулить, все будете счастливы. Не волнуйтесь, я много работать не буду, наведу порядок в бюджетно-строительной отрасли и…»

Tatarstan.ru Стройка

На сессии глава Татарии выразил обеспокоенность переходом рынка жилищного строительства на схему проектного финансирования, связанную с использованием спецдепозитов — эскроу-счетов, с которых застройщики получат свои средства после завершения работ, а строить должны будут на заемные средства.

Рустам Минниханов заявил, что половина застройщиков республики не готова вести долевое строительство через эскроу-счета: «"Дом.рф» пишет: 28 процентов застройщиков не вписывается в стандарты проектного финансирования. Я говорю: Татарстан не последний регион, у нас 109 застройщиков — 54 из них не вписываются. Это 12 тысяч дольщиков. Прибавить к тем четырем, которые у нас уже есть, будет очень некомфортно».

Он также заявил, что новая схема приведет к удорожанию строительства на 10−15%, так как банку придётся платить проценты: «Мы не знаем, куда качнет рынок».

Но не всё так мрачно для региона. В рамках инвестиционного форума также были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России, где Татария взяла сразу три номинации: победителями признаны проект информационной системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан» — в номинации «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере»; проект «Открытая Казань» — в номинации «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона» и проект Официальный туристический бренд «Visit Tatarstan» — в номинации «Развитие туристического потенциала региона».

В целом для делегации, а значит и для региона, поездка в Сочи была плодотворной. У Рустама Минниханова состоялась встреча с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Главы регионов заявили о необходимости расширять сотрудничество.

Например, межрегиональный товарооборот между Пензенской областью и Татарией составляет порядка 4,2 млрд рублей, но есть задел и на дальнейшее развитие отношений, поэтому главы подписали базовое межрегиональное соглашение о сотрудничестве в разных сферах, на основе которого будет подготовлен подробный план совместных мероприятий с «дорожной картой». Ивана Белозерцева глава Татарии также пригласил посетить республику в рамках празднования 100-летия со дня образования ТАССР.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Иван Белозерцев

С Карелией аналогичный документ был подписан в 2014 году, и в результате чего межрегиональный товарооборот вырос более чем в три раза и составил порядка 1,5 млрд рублей. Решив, что не стоит останавливаться на достигнутом, Рустам Минниханов и Артур Парфенчиков подписали план совместных мероприятий по реализации межрегионального соглашения до 2021 года.

С Новгородской областью товарооборот Татарии составляет порядка 1,2 млрд рублей, а подписав на прошлой неделе новое соглашение и план его реализации, стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные двусторонние связи не только окрепнут, но и получат дальнейшее развитие.

Кроме встреч с главами других регионов, было подписано соглашение между правительством республики и ООО «Дюраселл Раша» о взаимодействии в сфере развития системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока, с главой ООО «Камский завод полимерных материалов» Игорем Ивановым обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта совместного российско-испанского предприятия «Микроволокно-НК», темой беседы с учредителем компании «Нижнекамские термы» Юрием Бычковым стала реализация инвестиционного проекта по строительству оздоровительного комплекса.

Также в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством республики, АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций» и ООО «Филипс». Документ предполагает развитие сотрудничества в области медицины, для Татарии перспективным является реализация совместных проектов в области лучевой диагностики и внедрения современных технологий в области здравоохранения на территории республики.

Напомним, основная тема Российского инвестиционного форума, который прошёл в Сочи 14−15 февраля, — «Национальные проекты: от стратегии к действию». В 2018 году форум принял свыше 6 тыс. участников практически из всех регионов России и 63 стран. Известно, что в рамках форума было заключено 538 различных соглашений на общую сумму свыше 790 млрд рублей.

Коллеги минэкономики и претензии к министру

13 февраля в Казани прошла совместная коллегия министерства экономики и министерства промышленности и торговли Татарии. Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, пришедший в это кресло в феврале 2018 года с должности министра экологии, в своём докладе отметил, что объем валового регионального продукта в 2018 году составил 2 трлн 440 млрд рублей, при темпе роста 101,5% к уровню 2017 года. Он также заявил, что ВРП к 2024 году должен вырасти на 17,9%, а промышленность и торговля — более чем на 20%. Рассказал Абдулганиев также, что Татария участвует в 47 федеральных проектах и в течение трёх лет в них будет направлено более 48,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 34,3 млрд рублей из казны страны.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов и Фарид Абдулганиев

Говоря о малом и среднем бизнесе, министр отметил, что в регионе работают на сегодня 159 тыс. субъектов данного сегмента бизнеса, в котором занято 532 тыс. человек. За год это число выросло на 2 тыс. человек.

Но радужные цифры и яркие обещания не помогли министру снова избежать критики от Рустама Минниханова. Глава региона напомнил, что в республике — уже есть четыре территории опережающего развития, но пока достаточно слабо продвигается работа по привлечению резидентов на данные площадки: «Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Что, колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте!«

Недоволен глава региона и снижением позиции Татарии в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — с лидерской позиции на третье место, добавив, что среди главных причин — наличие административного давления на бизнес: «Это — не дань моде, а залог нашего успешного будущего. Мы должны повернуться к бизнесу лицом».

После этого, министру попеняли на плохую работу региональной лизинговой компании: «Конечно, было напряжение, и можно найти сколько угодно оправданий. Но мы участвовали в этом проекте в том числе и нашим капиталом. Он или не работает, или форма требований [для клиентов] сложная. Нам проекты нужны. Льготный лизинг нужен. Но пока из 26 проектов в республике работают только 12… Фарид Султанович, у вас работа плохо организована. И муниципалитеты — тоже обратите внимание…».

Издание «Бизнес-онлайн» после этого написало, что министру Абдулганиеву Минниханов этой критикой в очередной раз «показал желтую карточку». И это мнение звучит всё чаще, ведь критика в адрес министра далеко не первая, поэтому в кулуарах рядом с его фамилией не редко звучит слово «отставка», и что, если Абдулганиев за ум не возьмётся, то её не миновать, и вряд ли ему предложат взамен столь же высокое кресло.

suewest Кресло

С докладом на коллегии выступил и министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, к которому претензий не прозвучало. Каримов отметил, что объем промышленного производства превысил показатели 2017 года, составив 2 трлн 818 млрд рублей, индекс промышленного производства был 102%.

«В общем объеме промышленного производства нефтедобыча занимает 21,9%, обеспечивая объем отгрузки 618 млрд рублей, ИПП — 101,8%. В республике добыто 36,4 млн тонн нефти, на 700 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. Компания «Татнефть» добыла более 29 млн тонн. Малые нефтяные компании — свыше 7 млн тонн, — отметил министр. — Объем нефтепереработки составил 17,1 млн тонн, на 5% больше, чем в предыдущем. Преодолен спад двух предыдущих лет, идет наращивание выпуска светлых нефтепродуктов. В сфере нефтехимии объем отгрузки продукции составил 441 млрд рублей. В 2018 году увеличился объем переработанных в республике полимеров, в динамике за 8 лет темп роста переработки полимеров значительно превышает темп роста их производства».

В розничной торговле оборот в 2018 году составил 917 млрд рублей — 106,1% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Экономика недели

События сферы экономики на прошедшей неделе встречами на высоком уровне не ограничивались. На коллегии минтранса РТ глава ведомства Ленар Сафин попросил федеральные власти о дополнительном финансировании на ремонт мостов, отметив, что нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не охватывает это направление, а мэр Казани Ильсур Метшин, выступая в ходе коллегии, сообщил, что Москва предложила Казани строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 км. Ориентировочная стоимость стройки — около 6 млрд рублей.

«В настоящее время для улучшения качества транспортного обслуживания НИАТ города Москвы предлагается проект по развитию скоростных видов транспорта. Предложено строительство трех линий метробусов протяженностью более 50 км. Ориентировочная стоимость строительства — порядка 6 млрд рублей», — рассказал Ильсур Метшин, добавив, что внедрение проекта позволит увеличить скорость передвижения пассажиров, уменьшить время в пути, улучшить безопасность дорожного движения и экологическую ситуацию в городе.

Tatarstan.ru Дорога

Помощник президента России Игорь Левитин обратил внимание присутствующих на дальнейшее развитие городской инфраструктуры и автомобильных дорог в свете роста объемов строительства жилья: «Транспорт сегодня переживает новый подъем, и важно повернуться к людям — уделять внимание их потребностям».

А премьер-министр Татарии Алексей Песошин, присутствовавший на коллегии, обратил внимание минтранса РТ и глав районов на работу общественного транспорта: «Строятся новые автодороги, обустраиваются остановочные площадки, а внутрирайонные перевозки в некоторых районах не организованы. Еще раз подчеркну — главными приоритетами в деятельности автомобильного транспорта должны оставаться безопасность перевозок и их доступность для населения».

Правительство РФ в документе «Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты» раскрыло сроки строительства платной трассы Москва — Казань и первого участка ВСМ: последний протяжённостью 301 км планируют построить к концу 2024 года, а автомагистраль протяженностью 729 км должна стать частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

«Время в пути по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань должно сократиться в 1,8 раза, с 12 до 6,5 часа», — отмечается в документе.

Оба проекта входят в раздел «Транспортная инфраструктура» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. На реализацию раздела целиком планируется направить 6,34 трлн рублей, из которых 3,02 трлн — из федерального бюджета, 58,7 млрд — из региональных бюджетов, еще 3,26 трлн — «внебюджетные источники». Маршрут Европа — Западный Китай запланировано 655 млрд рублей, на ВСМ — 621,8 млрд рублей.

Важное событие в сфере экономики — это создание ещё одной ТОСЭР. Менделеевск получил соответствующий статус. Казанские СМИ пишут, что «в «городе химиков» ликуют от получения статуса, который ждали три года, надеясь прекратить «маятниковую миграцию» сотен рабочих».

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«Создание ТОР «Менделеевск» позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия — АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 600 постоянных рабочих мест, привлечь более 4,8 млрд рублей инвестиций», — отмечалось в сообщении правительства Татарии.

Tatarstan.ru Менделеевск

Всего на территории новой ТОСЭР планируется 15 инвестиционных проектов по 16 направлениям деятельности.

Глава района Валерий Чершинцев был сдержан в своих комментариях на тему нового статуса города.

«Честно говоря, я сам только получил эту информацию, пока перевариваю. Мы слишком долго шли к этому, не как другие города. Три года готовились, очень ждали. Это как ждешь ребенка долгожданного, и он, наконец, рождается… Сейчас несколько ТОСЭРов в республике, имеет место определенный шпионаж, каждый охотится за инвесторами — и я не хотел бы их пока спугнуть. На следующей неделе у меня будет с ними встреча, как только они все подтвердят свое участие — я все расскажу», — цитирует Чершинцева издание «Бизнес-онлайн».

Напомним, в Татарии вместе с Менделевском теперь пять ТОСЭР на семь моногородов.

Среди новостей экономики прошедшей недели также встреча Рустама Минниханова с генеральным директором MSR Engines Мартином Шулой, чья компания специализируется на разработке и производстве моторных сёрфов. Мартин Шула предложил Рустаму Минниханову совместно организовать в Казани один из этапов чемпионата по мотосёрфу, а тот в свою очередь поручил рассмотреть возможность проведения данных состязаний.

А вот в сфере здравоохранения в регионе оказалось отнюдь не всё гладко. На совещании в Доме правительства Татарии министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил, что обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 35, обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения — 90,7, а укомплектованность медицинскими кадрами поликлиник в 2018 году в среднем по республике составляет 69,8%. В некоторых поликлиниках ситуация ещё хуже.

«При этом в Актанышской ЦРБ укомплектованность составляет 60,4%, Тетюшской ЦРБ — 60,1%, медицинских организаций Набережных Челнов — 59,4%, медицинских организаций Альметьевского района — 57,3%, Сармановской ЦРБ — 57,0%, Лениногорской ЦРБ — 55,1%, медицинских организаций Нижнекамского района — 54,5%, Заинской ЦРБ — 51,8%, Чистопольской ЦРБ — 51,1%, Мензелинской ЦРБ — 50,8%, Спасской ЦРБ — 50,0%, Менделеевской ЦРБ — 47,5%», — уточнил министр.

Tatarstan.ru Врач

Для ликвидации дефицита кадров Садыков предложил «усилить контроль исполнения обязательств по договору о целевом обучении, строить ипотечное жилье в малочисленных районах с предоставлением гранта, использовать иные формы предоставления жилья (аренда, соцнайм) для молодых специалистов, прибывших из других муниципальных районов РТ и регионов РФ и трудоустроенных в государственных медицинских учреждениях района, предоставлять «целевикам» стипендии, а также продолжить действие региональной программы «Земский доктор» в 2019 году».

"Мы вкладываем деньги в капремонт поликлиник, строим ФАПы, а там работать некому! Это зона ответственности глав районов. Если у вас нет врачей, нет нужных специалистов высокой квалификации? Нехватка врачей — это и вопросы демографии, и в целом вопросы качества жизни наших граждан!» — резко заявил Рустам Минниханов.

Выборы в Госсовет

Набирает обороты предвыборная кампания в Госсовет Татарии. В гонке за мандатами в этот раз планируют заявиться не только вышедшие из забытья старые политические фигуры, такие как, например, Камиль Исхаков, но и новые лица. В этот раз без внимания выборную кампанию в регионе не оставит партия российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на прошлой неделе побывавшего с визитом в Казани. Сам Титов признает, что «Партия Роста» «достаточно слаба в Татарстане», но добавил, что «экономическая ситуация здесь лучше, чем в других регионах, а мы все-таки партия экономическая, мы умеем делать так, чтобы экономика росла», и уточнил, что партийцы смогут «свое представительство в Госсовете иметь после выборов», так как партия к выборам «будет вполне дееспособной единицей».

Напомним, ранее отделение партии в Татарии возглавляла Александра Юманова — лидер пострадавших вкладчиков «лопнувшего» весной 2017 года ПАО «Татфондбанк», который уже задолжал кредиторам более 168 млрд рублей. Федеральный политсовет остался недоволен её работой, но нового руководителя пока не избрали, хотя Юманова покинула пост ещё летом 2018 года.

Эксперты не прогнозируют для бизнес-партии высоких результатов.

«Партии роста абсолютно ничего не светит. По спискам они могут получить максимум 1−2%», — цитирует газета «Коммерсантъ» профессора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Сергеева, который добавил, что, вероятно, Титов приезжал в Казань «навести мосты».

Tatarstan.ru Борис Титов

Сергеев не исключает, что власти могут уступить его партии одно место по одномандатному округу и это может быть «человек, который как бы за права предпринимателей, но тесно связан с региональной элитой»: «Если Титов сделает ставку на правильную фигуру, то это будет еще одна рука или палец партии власти. А если ставка будет не на ту фигуру, то партия вообще ничего в Татарстане не получит».

Немного о сельском хозяйстве

Внимание к коллегии минсельхоза Татарии в регионе не случайно — именно сельхозминистра РТ прочат в спикеры Госсовета нового созыва. И пока Абдулганиева ругают, Марата Ахметова, даже несмотря на недочёты в отрасли, хвалят.

Глава минсельхоза в своём докладе отметил, что валовая продукция агропромышленного комплекса в республике за прошлый год составила порядка 376 млрд рублей — 13,3% в объеме валового регионального продукта, в том числе пищевая промышленность — это 160 млрд рублей, сельское хозяйство — 216 млрд рублей.

«В масштабах Приволжского федерального округа по валовой продукции сельского хозяйства мы стабильно первые. На 10% сельхозугодий имеем двукратно большую ее продукцию. Но по стране свое лидерство в тройке нам пришлось уступить Белгородской области, — уточнил Ахметов, добавив, что на эффективность сельхозпроизводства существенное влияние оказывают ценовые и климатические факторы. — Это серьезно сдерживает наши финансовые результаты. Денежная выручка в 2018 году превысила 100 млрд рублей, прибыль — около 8 млрд рублей и рентабельность — 9,5% — все это на уровне прошлого года».

Прибыльных сельхозпроизводителей в регионе около 93%, но это с учетом господдержки.

Рассказал Марат Ахметов и о низких зарплатах и нежелании людей работать в селе: «Имея зарплату 22,8 тыс. рублей, когда в среднем по экономике она 34 тысячи, труд на селе престижным сделать невозможно. А при 15 тыс. рублей в месяц работников даже не удержать. Несмотря ни на что, за предстоящие 2 года нам надо выходить на планку 30 тыс. руб. оплаты в месяц».

Минниханов, присутствовавший на коллегии, предупредил аграриев не заниматься приписками: «К сожалению, желание выглядеть благополучным ничем хорошим не кончается. Надои, поголовье, задолженность по зарплате… Это все, как снежный ком, будет увеличиваться, не занимайтесь глупостями, прошло время, когда мы рисовали отчетные данные».

Tatarstan.ru Машинное доение

По мнению главы Татарии, у республики есть «конек» — халяльная продукция: «Мы сегодня — крупный производитель сельскохозяйственной продукции. У Татарстана есть «конек» — халяльная продукция. Мы говорим о халяльном образе жизни. Это приоритетное направление, ведь мы республика, где исповедуется ислам. Мы могли бы воспользоваться этим конкурентным преимуществом».

Сессия Госсовета: от обращений к Медведеву до отчёта приставов

14 февраля республиканские депутаты собрались на очередную сессию Госсовета. На ней было принято сразу два обращения к главе российского правительства Дмитрию Медведеву. В первом депутаты Татарии предложили штрафовать водителей, которые снимают или скрывают номера своих транспортных средств во время парковки на платных дорогах и в других местах.

«Принимаемые в последние годы меры по повышению эффективности функционирования транспортного комплекса Казани, в том числе создание системы единого парковочного пространства, позволили уменьшить хаотичную парковку транспортных средств в центре города, ограничить возможность для их длительной стоянки, увеличить пропускную способность улиц на 18% и скорость передвижения транспорта на основных магистральных улицах города на 5 км/ч. Вместе с тем в настоящее время крайне острой является проблема, возникающая на улично-дорожной сети в связи с парковкой автомобилей со снятыми или закрытыми посторонними предметами государственными регистрационными номерами на платных парковках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования», — говорится обращении.

На сегодня действующими нормами запрет не предусмотрен, чем и пользуются те, кого уже прозвали в регионе паркохамами. Поправки предложены в Правила дорожного движения.

Второе обращение касается опасного для людей и животных сорняка — борщевика Сосновского, программу по борьбе с которым просят у российского правительства разработать депутаты Госсовета РТ, уточняя, что «данная проблема актуальна не только для нашей республики, но и всей страны», ведь борщевик захватил уже 80 тыс. га в России, из которых 536 га в Татарии, и за последние пару лет порядка 500 жителей республики получили ожоги при контакте с ним.

Андрей Востриков Борщевик

Председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев отметил, что стихийное распространение борщевика Сосновского на территории страны представляет серьезную экологическую опасность.

Депутаты также обратились в кабинет министров Татарии с просьбой всё-таки ввести льготный студенческий проездной на общественном транспорте, потому что студенческой стипендии «не хватает даже на проезд».

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В рамках сессии депутаты также приняли поправки в региональное законодательство, по которым волонтеры на законных основаниях смогут помогать в деле сохранения объектов культурного наследия. Тем самым депутаты привели региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Помимо омбудсмена Татарии Сарии Сабурской, к которой за 2018 год поступило посредством разных источников 3721 обращение о нарушении прав граждан, и главы МВД РТ Артёма Хохорина, отметившего, что уровень преступности в регионе по итогам 2018 года существенно ниже, чем по стране и Поволжью, с докладом на сессии выступил главный судебный пристав Татарии Игорь Безуевский.

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Игорь Безуевский в своём докладе отметил, что нагрузка на одного судебного пристава составила 4,6 тысячи исполнительных производств при том что в 2018 году на исполнении находилось 2,2 млн исполнительных производств. За 2018 год было завершено и прекращено по различным основаниям 1 млн 80 тыс. исполнительных производств. Полностью исполнены требования 727 тысяч исполнительных документов, к погашению задолженности приступили 224 тысячи должников. По итогам 2018 года в результате применения мер принудительного исполнения с должников взыскано около 12 млрд рублей, в консолидированный бюджет перечислено около 3,5 млрд рублей и в республиканский бюджет — 2,3 млрд рублей.

Tatarstan.ru Служба судебных приставов

Главный пристав Татарии важную роль в положительном решении исполнительных производств отвёл арестам имущества. За счёт этого было взыскано более 900 млн рублей.

Скандал: данные статистики против реальных фактов

Скандальная ситуация сложилась с зарплатами бюджетников — школьный педагог публично заявил, что его реальная зарплата не соответствует декларируемым органами статистики цифрам, а значит, и майским указам. По его жалобе прокурор проведёт проверку: обращение из республиканской прокуратуры «спустили» по месту жительства — прокурору Набережных Челнов.

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Учитель истории первой квалификационной категории из школы №24 Раушан Валиуллин из Набережных Челнов, услышав данные статистики о зарплатах в республике, был, мягко говоря, удивлён. Настолько, что написал в прокуратуру, полпреду президента РФ Поволжья и ещё в ряд инстанций обращение, где заявлял, что его зарплата при средней зарплате в регионе на уровне 33,89 тыс. рублей составила 25 тыс. рублей и это до вычета подоходного налога, и это, по признаниям самого Валиуллина, с учётом совмещения четырёх должностей.

«Увидел в новостях федерального телеканала доклад министра просвещения Ольги Васильевой о том, что «майские указы» президента выполнены и заработная плата учителей в регионах достигла требуемого уровня, и удивился», — рассказал педагог в эфире телекомпании «Эфир Набережные Челны».

Он также в комментариях СМИ и на своих страницах в соцсетях рассказывал, что после вычет НДФЛ у него — школьного учителя «зарплата 23 000 рублей вместо 33 890 по республике Татарстан».

"И эти 23 000 за четыре должности — учитель, классный руководитель, заведующий школьного музея, педагог допобразования», — возмущался Валиуллин и просил в своих обращениях довести зарплату до средней по региону.

Из аппарата полпреда президента РФ в ПФО пришла на это отписка, а из прокуратуры РТ — обещание провести проверку, которую поручили набережночелнинской прокуратуре.

Также Валиуллин предложил своим коллегам объединиться в борьбе за права, в том числе и для того, чтобы добиться реального повышения зарплат.

«Мы, педагоги, работники дополнительного, начального, дошкольного образования, имеем возможность объединиться в профессиональный союз согласно законодательству. Вот у меня родилась такая идея, и я думаю, что в ближайшее время займусь ее воплощением в жизнь. Уже есть несколько обращений, но пока не буду раскрывать имен, люди готовы сотрудничать», — цитирует Валиуллина издание Chelny-biz.ru.

Tatarstan.ru Урок

Ситуация вызвала живой отклик у жителей региона, в том числе и представителей других бюджетных профессий: «Заодно пусть проверит и зарплату врачей, медсестер», «По медикам тоже просьба проверить, аналогичная ситуация».

По данным Татарстанстата, средняя заработная плата педагогических работников школ в республике за январь-декабрь 2018 года составила 32 349,2 рубля, при этом в Набережных Челнах — 34 165,7 рубля, в Казани — 36 040 рублей. Преподаватели в вузах, по сведениям органов статистики, получали в Татарии в среднем 71 302,7 рубля (Казань — 71 838,6 рубля, Набережные Челны — 67 726,6 рубля), а зарплаты у педагогов дошкольного образования были 27 942,6 рубля, при этом в Набережных Челнах они получали 28 139,3 рубля, в Казани — 29 709,7 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, камчатские бюджетники ранее выразили возмущение данными о зарплатах, опубликованными Росстатом. Звучали даже призывы подать в суд на заоблачные показатели. По данным ведомства, врачи и преподаватели вузов в регионе зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а больничные санитарки — более 60 тыс. Сами представители этих профессий подобные цифры опровергают.

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