Уровень преступности в регионе ниже, чем по стране: министр МВД Татарии

Казань, , 10:53 — REGNUM Уровень преступности в Татарии по итогам 2018 года существенно ниже, чем по стране и Поволжью — на 100 тыс. жителей региона приходилось 1119,2 преступления при общероссийских 1355,9 и окружных — 1287,8. Об этом, выступая перед депутатами Госсовета РТ в рамках сессии 14 февраля 2019 года заявил глава МВД по РТ Артём Хохорин, который также отметил, что последние десять лет были не простым периодом в органах внутренних дел страны, передаёт ИА REGNUM.

«Наше министерство смогло обеспечить оперативное маневрирование меньшими силами», — добавил он, уточнив, что в регионе, к примеру, в семь раз за последние десять лет сократилось число преступлений, совершенных с использованием оружия.

В Татарии за 2018 год в правоохранительные органы поступило 656 тыс. 725 заявлений и сообщений о противоправных действиях, что относительно итогов 2017 года существенно меньше, тогда было зарегистировано 667 610 обращений. По 34,634 тыс. сообщений было принято решение о возбуждении уголовного дела, в 2017 году данный показатель составлял 36 118. Ещё 86,958 тыс. были рассмотрены в административном порядке.

Всего в регионе было зафиксировано 43 тыс. 586 преступлений, из которых на тяжкие и особо тяжкие пришлось 9,446 тысячи.

«Основная доля в общем количестве зарегистрированных преступлений по-прежнему приходится на преступления против собственности — 57,6%, или 25 тыс. 111 преступлений, их раскрываемость составила 43,2%. Зарегистрировано 6 тыс. 774 преступления против личности, окончено расследованием 92,2% уголовно наказуемых деяний данной категории», — отмечалось в докладе.

За январь-декабрь 2018 года было выявлено 3,753 тыс. наркопреступлений, что позволило изъять из оборота 1 тыс. 144,2 кг различных наркотических средств и психотропных веществ. С незаконным оборотом оружия было связано 335 преступлений, также было выявлено 2,204 тыс. преступлений экономической направленности. По последней группе преступлений возмещенный ущерб составил 3 млрд 294,5 млн рублей, или 54,1%.

Также за прошедший год было зарегистрировано 4,58 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 377 человек, а 5,651 тыс. получили ранения разной степени тяжести.