Учительские зарплаты в Татарии: факты противоречат данным статистики

Набережные Челны, Татария, , 12:49 — REGNUM Набережночелнинский учитель истории из школы №24 Раушан Валиуллин, добился того, чтобы прокурор рассмотрел его обращение о несоответствии реальной зарплаты школьного учителя размеру средней по региону. При заявленной властями средней зарплате в регионе на уровне 33,89 тыс. рублей реальная зарплата школьного учителя в среднем составила 25 тыс. рублей до вычета подоходного налога, и это, по признаниям самого Валиуллина, с учётом совмещения нескольких должностей. Проверку по поручению прокуратуры Татарии проведёт прокуратура Набережных Челнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокурор Татарстана поручил прокурору города Набережные Челны рассмотреть моё обращение о том, почему не соответствует «майским указам» зарплата школьного учителя. Надеюсь, ответ будет по существу», — пишет на своей странице в соцсетях Раушан Валиуллин, который ранее также заявил о создании независимого профсоюза педагогов, среди задач которого планируется и борьба за реальное повышение заработной платы учителям.

Стучаться в различные инстанции педагог из Набережных Челнов начала ещё 1 февраля 2019 года.

«У меня, школьного учителя, зарплата 23.000 рублей вместо 33.890 по Республики Татарстан. И эти 23.000 за четыре должности — учитель, классный руководитель, заведующий школьного музея, педагога допобразования», — писал он на своей странице в соцсетях в начале февраля.

В тексте жалобы уточнялось, что 23 тыс. рублей — это остаток зарплаты после вычета НДФЛ, но и до вычета зарплата не доходила до средней по региону, составив 25,4 тыс. рублей.

«Таким образом, требования указа президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в нашем регионе не выполнены… Прошу провести комплексную проверку в вышеуказанной организации в связи с невыполнением поручений указа президента РФ, обеспечить его выполнение и привести заработную плату в соответствие с поручением президента», — писал Валиуллин в жалобе, по которой и будет проходить прокурорская проверка.

Жалоба Валиуллина вызвала активное обсуждение у жителей региона:

«Как мне жаль таких учителей… Хороший учитель должен минимум 40 тыс. за одну должность получать», «Давно уже надо отойти от порочной практики назначения «средних зарплат». Введите минимальную зарплату в размере от трёх прожиточных минимумов, минимальную почасовую оплату не менее 300 рублей в час хотя бы. Введите единый тариф по зарплате для всех бюджетников России, со стандартными надбавками для районов крайнего севера. Почему зарплата обычного врача или учителя в обычной государственной школе может различаться в несколько раз в зависимости от региона? Откуда у госслужащих — руководителей министерств и различных ведомств зарплаты в десятки миллионов в год?», «А если ты молодой специалист, только после ВУЗа, то сколько? Из личного опыта — за работу на 2 ставки меня осчастливили суммой аж 12 500 рублей, до вычета НДФЛ. Кушайте, не обляпайтесь, Вы молодой специалист, Вам больше не полагается», «Поэтому в школу молодые учителя и не идут. Нужно уже от говорильни к делу переходить».

В феврале 2019 года Татарстанстат подвёл итоги по зарплатам педагогов за 2018 год. По этим данным средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в Татарии за январь-декабрь 2018 года составила 32 349,2 рубля, при этом в Набережных Челнах — 34 165,7 рубля, а в Казани — 36 040 рублей. По данным статистики, преподаватели в вузах получали по региону в среднем 71 302,7 рубля (Казань — 71 838,6 рубля, Набережные Челны — 67 726,6 рубля). Ниже всех, по сведениям Татарстанстата, зарплаты были у педагогов дошкольного образования — 27 942,6 рубля, при этом в Набережных Челнах они получали 28 139,3 рубля, в Казани — 29 709,7 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджетники на Камчатке выразили возмущение тем данным о зарплатах, что публикует Росстат, звучали даже призывы подать в суд на заоблачные показатели. По данным ведомства, врачи и преподаватели вузов в регионе зарабатывают более 125 тыс. рублей в месяц, а санитарки в больницах — более 60 тыс. Сами медики и педагоги эти сведения опровергают.

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