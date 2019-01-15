«Выживаем как можем»: студенты просят Минниханова о льготах на проезд

Казань, , 04:11 — REGNUM В свете планируемого повышения стоимости проезда в общественном транспорте Казани и отмены проездного на 50 поездок, на смену которому придёт проездной на 100 поездок, стоящий почти в два раза больше, студенты столицы Татарии обратились к главе региона Рустаму Минниханову с просьбой о льготах. В открытом обращении они пишут, что с новыми расценками «вся наша и без того скромная стипендия будет уходит на проезд». В соцсетях в поддержку обращения развернулась дискуссия, в которой студенты жалуются, что выживают как могут, а «расходы на транспорт — довольно серьёзные расходы». За сутки под обращением подписались свыше 300 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в декабре 2018 года государственный комитет Татарии по тарифам утвердил предложение о повышении, подняв максимальную планку с 25 до 27 рублей. Исполком и автоперевозчики, напоминающие, что последний раз стоимость повышали в 2016 году, просили 28 рублей. Официально документы пока на согласовании. Ожидается, что повышение произойдёт уже в феврале.

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Дожидаться официального увеличения своих расходов студенты не стали, и написали Рустаму Минниханову открытое обращение с просьбой о предоставлении льготы, напомнив, что «Казань часто называют столицей студенчества, однако, возможности пользоваться общественным транспортом на льготных условиях у студентов Казани нет», как нет такой возможности и у студентов других городов республики.

«Раньше в Казани существовал выгодный тариф на общественном транспорте. И хотя 50 поездок за 750 рублей на один вид транспорта было не всегда достаточно, это позволяло существенно экономить на проезде. Сегодня этот тариф в процессе отмены и мы уже предвидим, как вся наша и без того скромная стипендия будет уходит на проезд. В связи с выше сказанным, просим на примере Самарской области ввести в Республике Татарстан студенческий проездной», — отмечается в обращении.

В Татарии размер стипендии с 1 сентября 2019 года составит от 450 рублей для студентов ссузов до 2,4 тыс. рублей для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров высших учебных заведений. Социальная и академические стипендии студентов очных отделений вузов в 2019 году будут около 1,7 тыс. рублей. Обучающиеся в техникумах и профессиональных образовательных организациях на базе среднего общего образования в 2019 году будут получать стипендию в размере 640 рублей. В то же время ожидаемая стоимость проездного на 100 поездок — 1,8 тыс. рублей.

Глава Федерации компьютерного спорта в регионе Дмитрий Флакс на своей странице в соцсетях назвал инициативу хорошей, но предложил не ограничиваться электронным обращением:

«Всегда удивляло, что в Москве есть проездной для студентов, а в Казани нет. Конечно сбор подписей на change ничего не даёт. Но вот «живое» обращение подготовить будет очень правильно!

Активная дискуссия в соцсетях по вопросу введения льгот для студентов и школьников развернулась и среди жителей:

«Это нужно студентам, ведь они не настолько обеспечены, как работающие люди», «Я — студентка, и для меня расходы на транспорт — довольно серьёзные расходы. Этот недостаток в г. Казань действительно является большой проблемой для всех…», «Сама студент, и понимаю, сколько денег уходит в один день на то, чтобы в разные здания КФУ по Казани мотаться. А иногда в здание надо не один, и не два раза… «, «Слишком дорого для студента ездить по ценам общего проездного», «Без проездного нам будет очень сложно, и так выживаем как можем», «Я считаю, что студентам и школьникам нужен льготный проездной в городе Казани!», «В мои студенческие годы получала приличную стипендию, на которую могла нормально жить, питаться, покупать нужную литературу, посещать фильмы, спектакли, концерты и даже покупать подарки младшим двум братьям и сестричке. В обязательном порядке нужны льготы всем сегодняшним студентам!!! Нужна не только родительская помощь, но необходима студенту и государственная поддержка! Студенты — это наше будущее: грамотные специалисты всех отраслей современной тяжёлой и легкой промышленности, сферы образования, медицины».