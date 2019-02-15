Должники по ошибке, 3 млрд рублей алиментов: омбудсмен Татарии подвёл итоги

Казань, , 10:13 — REGNUM В 2018 году к уполномоченному по правам человека в Татарии Сарии Сабурской поступило посредством разных источников 3721 обращение, что несколько меньше чем за 2017 год, когда было 3985 обращений, но при этом увеличилось число коллективных обращений граждан — 106 против 82. По-прежнему основной объём жалоб приходился на нарушение жилищных прав жителей — 831 обращение против 793 в 2017 году. Аппарат уполномоченного по правам человека в Татарии обнародовал итоговый доклад за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также часто уполномоченному в 2018 году жаловались на нарушения прав в сфере соцобеспечения и социальной защиты населения — 389 жалоб.

«В целом социальный блок обращений составил 41,02% (1445), в том числе вопросы защиты прав граждан на социальную защиту и социальное обеспечение — 389 обращений, вопросы защиты прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь — 168 обращений, защиты права на образование — 57 обращений», — отмечается в докладе.

Остро в республике стоит и вопрос уплаты алиментов. По сведениям УФССП по Татарии, на конец декабря 2018 года было возбуждено 38 636 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 4,1 млрд рублей. Из них 17 390 исполнительных производств на сумму 1,3 млрд рублей поступили в 2018 году. Окончено и прекращено за 2018 год было 16 993 исполнительных производства на сумму 865 млн рублей. Общая сумма задолженности на конец года по 21 495 исполнительным производствам составляет 3 млрд рублей.

Большой объём нарушений прав был выявлен и в трудовой сфере. За 2018 год на 880 предприятиях зарплата была ниже минимального размера оплаты труда, который на 1 января 2018 года составлял 9489 рублей (на 1 января 2019 года он поднят до 11,28 тыс. рублей). Средняя зарплата в Татарии по итогам года составила порядка 34 тыс. рублей, что на 8,4% выше итогов 2017 года.

По данным Татарстанстата, на начало 2019 года в регионе просроченная задолженность по заработной плате по отчитавшимся предприятиям и организациям сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок, обрабатывающих производств, строительства составила 99,022 млн рублей, что выше данных на 1 января 2018 года, когда показатель составлял 10,574 млн рублей. Существенную долю долга накопило АО «Судоходная компания «Татфлот» и его филиалы — 96 358 тыс. рублей, банкрот ОАО «Обувная фабрика «Спартак» — 986 тыс. рублей.

Были среди обращений к омбудсмену и не типичные жалобы. Например, в августе 2018 года на личном приёме житель Татарии обратился «с вопросом о взыскании из его заработной платы и иных доходов денежных средств по исполнительному производству, открытому на имя его полного тезки в Приморском крае». Такое же обращение к Сарии Сабурской в декабре поступило от жителя Чувашии, на банковский счёт которого наложили взыскание по исполнительному производству в связи с проживанием в Татарии «его полного тезки, регулярно нарушающего ПДД и не оплачивающего штрафы».

Сабурская в докладе отмечает, что причиной таких ошибок может являться то, что применяемая в настоящее время форма бланка исполнительного листа предусматривает только указание в нем лишь фамилии, имени, отчества должника-гражданина, даты и места его рождения, места жительства или места пребывания, места работы (если оно известно).

«На практике, к сожалению, этих данных порой недостаточно для установления личности должника, имеют место случаи их полного совпадения у нескольких людей», — отметила она.