Избиение и оскорбление стражей порядка становится в России приметой времени. Правозащитники связывают это в большей степени с протестными настроениями и «общей жизненной ситуацией», когда население вымещает недовольство на тех из власти, кто «ближе всех». Нападения на полицейских становятся настолько привычными, что из рутинного информационного массива прессой вычленяются только самые вопиющие случаи, как правило, касающиеся пресыщенной «золотой молодёжи».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Ладыков

Почти неделю в интернете тиражируется происшествие с участием 19-летнего сына главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, который напал на полицейского и вину, справедливости ради надо сказать, признал. При этом почти незамеченными прошли происшествия на Северном Кавказе, на Ставрополье, в Новгородской и Свердловской областях, Москве — к примеру, в Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, которых подозревают в избиении автоинспекторов. В Чудовском районе Новгородской области задержан житель Санкт-Петербурга, который угрожал выстрелить из охотничьего ружья в сотрудников полиции, а в Москве неизвестные кинули в служебный автомобиль бутылку, после чего избили сотрудника ФСБ. А сколько ещё просто осталось в сводках МВД и СКР.

Cap.ru Алексей Ладыков

Что касается ситуации в Чувашии, то правоохранители констатируют, что в регионе стали реже нападать на полицейских, но чаще оскорблять. По данным пресс-службы МВД по Чувашии, в 2018 году по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья») отмечено 67 фактов, по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») — восемь фактов, по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») — 65. Для сравнения: за применение насилия в отношении представителя власти, как опасного, так и неопасного для жизни, в 2017 году заведено 99 дел, в 2016 году — 98, в 2015 году — 147. За оскорбление представителя власти в 2017 году было возбуждено 51 дело, в 2016 году — 42, в 2015 году — 32.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В полиции отмечают, что подобные преступления, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения, когда злоумышленник не отдаёт отчёта своим действиям, ведёт «себя агрессивно и неадекватно». К примеру, сегодня, 14 февраля, СУ СКР по Чувашии распространило сообщение о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Батыревского района, которого обвиняют в оскорблении и применение насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, 11 декабря 2018 года в селе Батырево обвиняемый (предположительно, в пьяном состоянии), не пристегнутый ремнем безопасности, проигнорировал требования полицейских об остановке, нажав на газ. В следственном управлении отмечают, что в ходе преследования нарушитель вынужден был остановиться и пересел на заднее сиденье, делая вид, что за рулем якобы находился другой. Выйдя из машины, «в присутствии гражданских лиц стал публично оскорблять одного полицейского», а в ходе доставки в ОВД ударил полицейского ногой ниже пояса. В следственном управлении отметили, что у обвиняемого не было водительских прав, а от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Эксперты полагают, что не только алкоголь ударяет в голову. Правоохранители представляют власть, но в отличие от чиновников всегда находятся на передовой и ближе всех к народу, поэтому на них первых обрушивается гнев населения. В этом контексте общественный резонанс естественен.

«Скорее всего, связано с общей жизненной ситуацией: у людей растёт протест. И они его вымещают на тех, кто рядом — полицейских», — полагает юрист, координатор комитета гражданских инициатив в Чувашии Игорь Михайлов.

Что касается чиновников, то эксперт обратил внимание, что «требования к ним растут», и «чем больше в стране недовольства — тем острее реагирует население» на инциденты, подобные с сыном сити-менеджера Чебоксар. Особенно если в центре внимания оказывается так называемая «золотая молодёжь»:

«Тематика «золотой молодёжи» на фоне Кокорина-Мамаева идёт дальше — до детей чиновников. Эта волна докатилась и до Чувашии».

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Что касается происшествия в семье Ладыкова, информационно разрастающегося ежедневно, то здесь есть одна особенность: эксперты склонны считать, что помимо указанных выше факторов, особую роль в ней сыграли «отдельные политические силы», организовавшие «умышленный слив». Информация сначала появилась в социальных сетях и на местных форумах, затем стала просачиваться через оппозиционные местные ресурсы, и через два дня её подхватили федеральные издания.

«Очень оперативно всё появилось, аж ночью, даже видео разместили. Скорее всего, был преднамеренный слив. Предполагаю, что отдельные политические силы обрадовались и могли воспользоваться таким случаем. Инцидент с сыном практически похоронил политические амбиции Ладыкова и его претензии на пост премьер-министра и главы региона. Это его «подрезало» сильно», — считает Игорь Михайлов.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Политическую составляющую подкрепляет «удивительная и странная» трёхдневная пауза сити-менеджера, который «никогда не боялся комментировать и выступать публично, встречаться с народом и оппозицией, отвечать на острые вопросы».

"О причинах можно только догадываться. Кроме того, вероятно, ожидал, что само всё утихнет. Но в публичной политике нужно сразу реагировать на данные инциденты, не дожидаясь официальной позиции правоохранителей. Он должен был отреагировать сразу, это необходимая политическая культура. Она, конечно, в России растёт, но в Чувашии с этим пока проблемы. Политики не успевают реагировать на запросы общества», — говорит Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 8 на 9 февраля правоохранители задержали 19-летнего сына сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, а также его приятелей, которые, по неофициальной информации, избили неизвестного человека. На момент прибытия полицейских молодые люди находились в лимузине. Проверяется информация о том, что после задержания, уже в отделении полиции, сын главы администрации ударил полицейского. Его поместили под домашний арест. Число участников происшествия и их личности устанавливаются. По неофициальной информации, в их числе также оказался сын судьи в отставке.

В следственном управлении СКР по Чувашии сообщают, что по факту происшествия возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»). Они соединены в одно производство. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Через три дня Алексей Ладыков прокомментировал «инцидент», напомнив, что его сын — «человек совершеннолетний, самостоятельный». По его словам, «свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона». Градоначальник также принёс извинения «всем потерпевшим и свидетелям данного инцидента». Отметим, что градоначальнику приходится публично извиняться за своего сына не впервые: в 2016 году, в 17-летнем возрасте, парень попал в ДТП.

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Следственный комитет Российской Федерации

Для сравнения, напомним, это не первое происшествие с участием детей высокопоставленных персон. Ранее МВД по республике сообщило о разбирательствах в связи с «потасовкой между несколькими юношами», которая произошла 7 мая 2018 года. Происшествие получило федеральную огласку в связи с участием в конфликте сыновей главы Чувашии Михаила Игнатьева и сенатора Вадима Николаева. Тогда полиция обнародовала предварительную информацию о ходе расследования, согласно которой сын главы Чувашии «пытался разнять» конфликтующие стороны. И расценила публикации в прессе, где «искажаются обстоятельства происшествия», «как давление на органы внутренних дел и вмешательство в процессуальную деятельность».

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Позже стало известно, что на несовершеннолетнего сына сенатора заведено уголовное дело за избиение. Несмотря на федеральный статус отца, информационно дело фактически «замяли», истерии в прессе не было.

Примечательно, что в 2020 году истекают полномочия главы Чувашии Михаила Игнатьева, который, по сведениям из его окружения, планирует выдвигаться на третий срок и с которым у Алексея Ладыкова — напряжённые отношения. Наиболее симптоматичным стало последнее послание, с которым Игнатьев обратился 23 января. Как сообщало ИА REGNUM, всё было обставлено так, чтобы как можно отчётливее дать местной элите сигнал: Игнатьев собирается на третий срок, а послание — это предвыборный гонг, с которого разворачивается политическая кампания.

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