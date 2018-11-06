На сына чувашского сенатора завели дело

Чебоксары, , 11:36 — REGNUM Разбирательство в связи с летней дракой, в которой участвовали дети высокопоставленных персон в Чувашии, привело к уголовному делу. Региональное следственное управление СКР сообщило о завершении расследование дела в отношении 17-летнего подростка. Как стало известно ИА REGNUM, речь идёт о сыне чувашского сенатора.

СУ СКР сообщает, что под уголовное преследование попал 17-летний житель города Чебоксары. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

«По версии следствия, в ночь с 12 на 13 июня 2018 года обвиняемый, находясь у одного из домов по улице Водопроводной в городе Чебоксары, в ходе ссоры с малознакомым ровесником ударил его кулаком по лицу, причинив перелом нижней челюсти.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию также подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами проведенных по уголовному делу очных ставок», — говорится в сообщении следственного управления.

Парень находится под подпиской о невыезде. В учебное заведение, где обучается обвиняемый, внесено представление, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности проводимой работы по предупреждению преступлений со стороны несовершеннолетних. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно ИА REGNUM, речь идёт о сыне сенатора от Чувашии Вадима Николаева.

Напомним, это не первое происшествие с участием детей высокопоставленных персон. Ранее МВД по республике сообщило о разбирательствах в связи с «потасовкой между несколькими юношами», которая произошла 7 мая 2018 года. Происшествие получило федеральную огласку в связи с участием в конфликте сыновей главы Чувашии Михаила Игнатьева и сенатора Вадима Николаева. Тогда полиция обнародовала предварительную информацию о ходе расследования, согласно которой сын главы Чувашии «пытался разнять» конфликтующие стороны. И расценила публикации в прессе, где «искажаются обстоятельства происшествия», «как давление на органы внутренних дел и вмешательство в процессуальную деятельность».

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