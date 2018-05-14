Вип-драка в Чувашии: полиция пояснила и просит СМИ не оказывать давления

Чебоксары, , 18:42 — REGNUM Драка подростков в Чувашии, которая получила резонанс в связи с участием в ней детей высокопоставленных персон, была обсуждена сегодня, 14 мая, на планёрке в правительстве республики. Полиция обнародовала предварительную информацию о ходе расследования, согласно которой сын главы Чувашии «пытался разнять» конфликтующие стороны. И расценила публикации в прессе, где «искажаются обстоятельства происшествия», «как давление на органы внутренних дел и вмешательство в процессуальную деятельность», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Напомним, драка произошла в Чебоксарах вечером 7 мая около 21:30 часов неподалеку от остановки «Театр оперы и балета». Очевидцы, «не сумев успокоить участников, обратились в полицию». Никто из участников драки ранее на учёте в органах внутренних дел не состоял. Происшествие получило федеральную огласку в связи с участием в конфликте сыновей главы Чувашии Михаила Игнатьева и сенатора Вадима Николаева.

Данный инцидент был обсуждён на планерке в правительстве. Публикуем стенограмму выступления заместителя министра внутренних дел Чувашии Леонида Вакса, размещённую на официальном портале органов власти:

«7 мая около 22 часов 15 минут возле театра оперы и балета произошел конфликт между четырьмя несовершеннолетними в возрасте от 15 до 17 лет. С одной стороны был один несовершеннолетний, с другой — трое. Сообщение о конфликте поступило в органы внутренних дел от Игнатьева Ивана Михайловича 1997 года рождения.

В ходе доследственной проверки предварительно установлено, что Иван Игнатьев в конфликте участия не принимал, телесные повреждения ему и с его стороны никому не наносились. По показаниям участников конфликта, Иван Игнатьев пытался их разнять. Все участники конфликта между собой знакомы, так как учатся в одном учебном заведении.

Двое из участников конфликта получили незначительные телесные повреждения, в настоящее время проходят судебную медицинскую экспертизу. Результата ждем завтра. После этого будет приниматься процессуальное решение.

Касаемо публикаций в ряде средств массовой информации…

Исходя из нами собранных материалов, где, кстати, все участники конфликта с одной и с другой стороны дают совершенно одинаковую картину, то есть мы можем говорить, что на сегодняшний день картина установлена.

А в средствах массовой информации искажаются обстоятельства происшествия, уже назначаются отдельные виновные лица до принятия процессуального решения. Мы расцениваем это как давление на органы внутренних дел и вмешательство в процессуальную деятельность.

Предварительная оценка говорит о том, что в течение недели решение по данному материалу будет принято».

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