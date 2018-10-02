Мосгорсуд оставил Мару Багдасарян без прав

Москва, , 13:58 — REGNUM Решение Дорогомиловского суда Москвы, отказавшего стритрейсерше Маре Багдасарян в возвращении водительских прав, является законным. Такое решение вынес 2 октября Мосгорсуд, сообщает РАПСИ.

Апелляционным определением Мосгорсуда решение суда низшей инстанции оставлено без изменений. В удовлетворении апелляционной жалобы заявительнице отказано, уточнили в суде.

В мае Дорогомиловский суд отказал девушке, настаивавшей на возврате ей прав. Еще ранее, в марте, Савеловский суд запретил ей водить автомобиль в связи с заболеванием эпилепсией.

Как сообщало ИА REGNUM, на счету Мары Багдасарян — многократные нарушения правил дорожного движения. Девушку сопровождает определенная «слава» участницы дорожных скандалов.

Так, в мае 2016 года она находилась в автомобиле «Гелендваген» вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и другими молодыми людьми. «Золотая молодежь» устроила гонки с полицией по ночной Москве.

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