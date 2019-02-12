Первая декада февраля в Чувашии отмечена рядом значимых событий. В республике всё более негативный фон обретают кадровые вопросы, которые в том числе переплетаются с уголовными делами. Команду главы республики Михаила Игнатьева стали покидать ближайшие соратники — как «по собственному», так и по уголовному делу. Главной публичной политической площадкой стал Чувашский драматический театр. С разницей в неделю здесь по-домашнему отметили свой профессиональный праздник журналисты, а затем встречался с работниками культуры глава Минкультуры России Владимир Мединский.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Утечка кадров

В Чувашии кадровые вопросы становятся всё острее, обретая всё более негативный оттенок. Команду главы республики Михаила Игнатьева покидают ближайшие соратники. На минувшей неделе ушёл в отставку «по собственному желанию» человек из ближайшего окружения Михаила Игнатьева — министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов, который до получения министерского портфеля был бизнес-омбудсменом, считался личным фотографом первого лица республики и одним из доверенных по предвыборному пиару. Профессионалов, готовых отвечать за информационную политику и имидж главы региона, становится всё меньше: напомним, что в декабре прошлого года, проработав две недели, тихо покинула должность пресс-секретаря известная тележурналистка — пост до сих пор вакантный. При этом произошло второе пришествие Михаила Вансяцкого в администрацию Михаила Игнатьева (за карьеру — третье возвращение в администрацию), который успел поработать и помощником, и пресс-секретарём первого лица, отличившись судебными тяжбами со СМИ.

Тем временем из документов стали вычёркивать имя временно отстранённого от должности арестованного вице-премьера — министра экономики Чувашии Владимира Аврелькина: как правило, его выводят из состава различных групп и комиссий, заменяя другими персонами. Стало известно о том, что суд продлил меру пресечения в виде ареста ещё на четыре месяца, до 12 июня. Напомним, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета.

Цитата из кф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Арест

Негативный информационный фон добавляют другие резонансные дела. Напомним, в январе в суд ушло уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении главврача чебоксарского республиканского клинического онкологического диспансера Лидии Воропаевой. ФСБ обвиняет ее в незаконном лоббировании интересов московской компании-поставщика и нанесении ущерба бюджету на 51 млн рублей.

Кроме того, возбуждено очередное уголовное дело на бывшего первого замминистра спорта Чувашии, ранее осуждённого и в настоящее время находящегося в местах лишения свободы. На этот раз ему инкриминируют растрату более 34 млн бюджетных средств при строительстве биатлонного центра в Чебоксарах: следствие полагает, что средства были потрачены, но фактически инвентарь и оборудование не закупались. По уголовному делу также проходит руководитель стройкомпании «Алза», которого считают пособником бывшего чиновника: вину свою он признал.

Подробнее: Новое дело на осуждённого экс-замминистра спорта Чувашии: детали

Масла в огонь подлила прокуратура Чувашии, сообщив о том, что ранее был привлечен к дисциплинарной ответственности и в последующем освобожден от занимаемой должности министр образования и молодежной политики Чувашии.

Мединский сделал Чувашии два предложения

Главным федеральным событием недели стал визит в Чувашию министра культуры России Владимира Мединского, который с 2012 года возглавляет организационный комитет по подготовке и празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Юбилеи отмечаются соответственно в 2019 и 2020 годах по указу президента Владимира Путина. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока в республике с воодушевлением готовились к этим датам, из федерального финансирования «вылетели» Чебоксары, а из озвученных ранее республиканскими властями 8 млрд рублей федеральной помощи (со ссылкой на методику расчёта Минфина России) в реальности выделено «на юбилей» 430 млн рублей. Но об этом публично не говорилось. Визит министра превратился в праздник и смотр достижений Чувашии в различных отраслях — начиная от инвестиционного климата, социально-политической ситуации (которую власти оценивает как «стабильную»), и заканчивая кинозалами и домами культуры «в глубинке».

ИА REGNUM Перед заседанием оргкомитета по юбилейным датам

На оргкомитете Мединский первым делом поднял вопрос о дате основания Чебоксар, считая, что город древнее, чем принято считать официально. Он также предложил Чувашии поучаствовать в программах детского культурного туризма и в программе детских военно-исторических лагерей, а также создать кинокомиссию «по образцу Калининграда, Новгорода, Владивостока, где уже успешно снимаются фильмы и выходят на экраны»:

«Во-вторых, для популяризации замечательных природных и городских ландшафтов, может быть, в рамках 550-летия города или пораньше немного, мы согласны привезти к вам представителей, руководителей крупнейших кинопроизводителей страны. А вы им, как говорится, «продайте» в хорошем смысле все красоты вашей республики, покажите им. Ну где ещё Волгу снимать, как не у вас?»

Подробнее: Мединский предложил Чувашии «продать» «все красоты»

В рамках визита федеральный министр успел в марафонском режиме посетить филармонию, детскую академию искусств в Чебоксарах, музей космонавтики в марпосадском селе Шоршелы.

ИА REGNUM В ожидании министра культуры Владимира Мединского

ИА REGNUM Приезд министра Владимира Мединского в театр

Рабочее турне Мединский завершил в Чувашском академическом драматическом театре, где вручил цветы народной артистке России, обладательнице «Золотой маски» 95-летней Вере Кузьминой, и пообщался с местными деятелями культуры. В целом выступления чувашских работников культуры сводились к отчёту о достижениях, о том, какие сделаны властями «огромные усилия» и «огромные вложения», как учреждения «на глазах расцветают, и мы развиваемся», что «мы не обделены вниманием». Министр культуры из монологов творческих работников взял на вооружение «жизненный принцип: развлекая, воспитывать»:

ИА REGNUM В центре — Вера Кузьмина

"Так и хочется растиражировать, особенно в столичные театры драматические, наклеить на самом видном месте. Потому что некоторые наши новомодные режиссёры об этом забыли окончательно, развлекать-то они развлекают…»

Единственный, кто отказался от «тезисов своего выступления», положив его «в карман», был народный артист России, главный режиссёр чувашского театра и обладатель «Золотой маски» Валерий Яковлев.

«В Ярославле на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным деятели ставили вопрос, когда будет закон о культуре… Я 58 лет служу театру, Вера Кузьминична Кузьмина — 70 лет. Прошли и взлёты, и падения, в чувашском театре был ренессанс свой. Нынче наша любимая Дума считает, что театры приравнены к производственно-хозяйственным субъектам, которые оказывают услуги людям. С чем, конечно (мы открыто об этом говорим), мы, творцы, простите за высокое слово, художники и люди, занимающиеся этим, не согласны. Театр не может оказать услуги. Он может оказать духовное воздействие на одного человека, на тысячу и т. д. Будет ли закон о театре? Как вы относитесь к последнему тезису?» — задал вопрос Яковлев.

ИА REGNUM Валерий Яковлев

Владимир Мединский конкретного ответа о своём отношении не дал, заявив только, что «закон о культуре готовится, создана рабочая группа в администрации президента». По его словам, «для нас самое главное, чтобы не было пустой декларации»:

"Самое главное, чтобы там были конкретные позиции, которые защищают культуру и создают для развития культуры преференции в нашей стране».

«Чебоксары…Че Гевара»: День печати в Чувашии

Чествование журналистов в этом году прошло сравнительно скромно, больше напоминая творческий «капустник». Глава Чувашии Михаил Игнатьев заскочил на первую половину торжества, уложив свою поздравительную речь в семь минут. Из федеральных гостей замечен был на сцене госдумовский депутатский тандем Леонида Черкесова и Николая Малова (фракция «Единая Россия»), которые ускользнули из зала вслед за Михаилом Игнатьевым. Из федеральных наград была одна (если не считать именных депутатских благодарностей), не было вручения званий «заслуженных», что можно назвать беспрецедентным для региона. Хотя на словах благодарность и похвала лились из всех микрофонов, больше всех — от руководителя республики Михаила Игнатьева, который на деле ограничился благодарностью с часами. Публикуем фрагменты выступлений приглашённых, начиная с первого лица республики.

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«Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических организаций или, одним словом, полиграфисты. Ежегодно мы проводим данные мероприятия, собираясь в разных аудиториях, где-то отремонтированных, где-то неотремонтированных. Но если в целом взять, эти встречи полезны тем, с одной стороны, мы подводим итоги профессиональной деятельности, а с другой стороны, ставим задачи на перспективу. Это во-первых.

Во-вторых, конкурентная среда развивается, это вы тоже знаете. Кому-то очень сложно, кому-то трудновато становится, но всегда побеждают и выигрывают в конкурентной среде управленческие команды, которые настроены на результат, на позитив. Это даёт синергетический эффект. И неиссякаемая энергия, доблесть, созидательная сила направлены на то, чтобы самые лучшие добрые силы делали добрые дела. В отдельных случаях бывают провокаторы, лжеинформация распространяется. Они отчасти бывают, но ваша добрая созидательная сила должна всегда побеждать их. От этого зависит стабильность в обществе, от этого зависит, как мы будем сохранять и укреплять наши традиционные духовно-нравственные ценности, семейные ценности», — начал своё выступление глава Чувашии Михаил Игнатьев, напомнив о визите делегации во главе с послом Кубы в России.

«Мы договорились о сотрудничестве по трём юбилейным датам. У нас город Чебоксары в этом году отмечает своё 550-летие, об этом вы знаете. В следующем году отмечаем 100-летие образования Чувашской автономной области. Город Гавань, — сказал Михаил Игнатьев, — Республики Куба отмечает в этом году своё 500-летие. И следующий этап 550-летие — это общество дружбы с Кубой, которое возглавляет заместитель министра финансов РФ Алексей Михайлович Лавров».

Глава региона также сообщил, что гости «подарили книгу, касаясь уже типографии, полиграфистов, творческих людей»:

"Книга называется «Непобедимые», где на самом деле отражены деятельность Юрия Алексеевича Гагарина, у нас тоже космонавт есть в республике, и соответственно отражены все успехи деятельности Эрнесто Че, — выдержав паузу, Михаил Игнатьев продолжил, —Гевары».

Депутат Леонид Черкесов признался, что «печать, журналисты» у него «связаны с детством», так как «всегда ждали почтальонку» и «с удовольствием прочитывали» газеты и журналы, «особенно ждали детскую печать»:

"Конечно же, отсюда благодарность хочу высказать ветеранам журналистики, которые создали основу нашей чувашской печати, ту правдивую информацию, справедливую, достоверную информацию, (которая) идёт из поколения в поколение. Министр, выступая, отметил, что наши журналисты идут со временем, всё больше изданий присутствуют в интернет-пространстве. И хочу отметить, что всегда с удовольствием читаю наши республиканские печатные издания и районные издания по возможности всегда просматриваю, даже если чуть-чуть с опозданием».

Николай Малов отметил, что «в последнее время, принимая приглашения на торжественные мероприятия, стало правилом то, что нас вместе с Леонидом Ильичем (Черкесовым) приглашают на сцену, предоставляют слово»:

"И буквально несколько дней, работая в рамках региональной недели в наших районах и городах, встречаясь с жителями республики, выступая перед ними, я ощущал определённый дискомфорт. Но сегодня, вновь находясь на этой сцене с Леонидом Ильичом, ко мне пришло спокойствие и уверенность.

Дорогие друзья, отмечая День печати, ваш профессиональный праздник в этом чудесном зале, конечно, мы чествуем людей разных профессий: журналистов, редакторов, издателей, работников полиграфического комплекса и всех тех, благодаря которым создаётся одно из основных конституционных прав — свобода слова. Дорогие друзья, сегодня благодаря вам в режиме реального времени мы узнаем всё, что происходит в нашей жизни, вокруг нас, в больших и малых городах, в отдалённых селах и деревнях.

Как правило, ваша работа не заканчивается выходными и праздниками, вы создаете общественное мнение, формируя настроение и общественно-политический климат в нашей республике и в стране. Сегодня, сталкиваясь с геополитическими вызовами, с санкциями против нашей страны, вы видите запрос нашего общества на социальную справедливость, стабильность и спокойствие. Конечно, мы понимаем, что очень многое в нашей жизни зависит именно от вас, от вашего профессионализма, ответственной гражданской позиции, мудрости, объективности».

Распилили депутатский подарок

Депутаты Госдумы Леонид Черкесов и Николай Малов также оказались в центре информационного внимания в связи с дарами местным жителям. На местном телевидении сняли целый сюжет о том, как единственной жительнице шумерлинской деревни «в подарок от Леонида Черкесова» прибыл «грузовик с поленьями», а «помощники депутата распилили, накололи и уложили дрова».

Chmee2 Дрова

Этому предшествовали публикации о том, что Николай Малов купил дом для семьи из Ядринского района, в которой воспитывают восемь детей и которая потеряла свой дом при пожаре. Собранные ранее средства пойдут на нужды семьи.

В Нижегородской области построят гидроузел

О 68-й отметке и поднятии воды в Чебоксарском водохранилище, судя по всему, можно надолго забыть. Заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и провели совещание по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге. Гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, на его строительство планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

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Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов подготовило предложения по компенсационным мероприятиям. В частности, предполагается посадка деревьев, инженерная защита, а также варианты использования грунта, который останется после строительства.

Долги и иски

Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» принял в производство заявление газовиков о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Заявленный размер ответственности — более 2,7 млрд рублей, в списке ответчиков — около 50 человек и семь обществ, включая банки.

Власти на неделе заявили о том, что просроченная задолженность по заработной плате достигла 128 млн рублей. С начала года рост составил 24%, за год — 81,6%. Из них более половины приходится на ГУП «Чувашавтотранс», где введена процедура банкротства. По данным Чувашстата, на 1 января 2019 года просроченная задолженность по зарплате в республике составила 11,3 млн рублей (на 1 января 2018 года — 16 млн рублей).

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ЧП с сыном мэра

В Чувашии выясняются обстоятельства очередной вип-драки. В центре внимания оказался сын главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, который, по данным местных СМИ, был задержан после массовой драки, а в отделе полиции ударил стража порядка. Напомним, в прошлом году федеральный резонанс получила драка, которая произошла 7 мая неподалеку от остановки «Театр оперы и балета». Очевидцы, «не сумев успокоить участников, обратились в полицию». Никто из участников драки ранее на учёте в органах внутренних дел не состоял. Происшествие получило огласку в связи с участием в конфликте сыновей главы Чувашии Михаила Игнатьева и сенатора Вадима Николаева. Позже выяснилось, что сын главы республики пытался разнять драчунов.

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Буддизм и язычество в Чувашии

Минкультуры Чувашии распространило сообщение о том, что 12 февраля в музее чувашской вышивки откроется виртуальное представительство Государственного музея истории религии.

«Музей истории религии представляет три масштабных по объему ресурса, посвященных традиционным для Чувашской Республики религиям: «Христианство», «Ислам» и «Буддизм»… На базе контента совместно с педагогами образовательных учреждений будет проходить учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», — говорится в сообщении.

Cap.ru Скриншот с сайта минкультуры Чувашии

Примечательно, что то же самое министерство в разделе «Традиционные конфессии народов Чувашии» в этот перечень включает православие, ислам и «традиционную чувашскую веру (язычество)».

Cap.ru Скриншот с сайта минкультуры: из раздела «Традиционные конфессии народов Чувашской Республики»

Акатуй в Ленобласти

В 2019 году в Ленинградской области планируется возобновить проведение национального чувашского праздника Акатуй. По данным местной прессы, на его проведения средства выделяет комитет по МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Региональная организация «Чувашское культурное общество Ленобласти», которую возглавляет Валериан Гаврилов, считается активным участником основных национальных культурных событий Ленинградской области.

ИА REGNUM В чувашском драмтеатре

Отметим, 6 февраля в Российской национальной библиотеке открылась выставка «Отец Иакинф: неутомимый монах». Она посвящена 190-летию со дня назначения «почетным библиотекарем» Императорской публичной библиотеки Никиты Бичурина — известного чувашского востоковеда.