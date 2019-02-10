Мединский предложил Чувашии «продать» «все красоты»

Чебоксары, , 19:26 — REGNUM В Чувашии подводят итоги визита министра культуры России Владимира Мединского, который является главой оргкомитета по подготовке и празднованию 550-летия Чебоксар и 100-летия со дня образования Чувашской автономной области. Юбилеи отмечаются соответственно в 2019 и 2020 годах по указу президента Владимира Путина, подписанному в 2012 году. Пока готовились к этим датам, из федерального финансирования «вылетели» Чебоксары, а из озвученных ранее республиканскими властями 8 млрд рублей федеральной помощи (со ссылкой на методику расчёта Минфина России) в реальности выделено «на юбилей» 430 млн рублей. Но об этом публично не говорилось. Визит министра превратился в праздник и смотр достижений Чувашии в различных отраслях — начиная от инвестиционного климата, социально-политической ситуации (которую власти оценивает как стабильная»), и заканчивая домами культуры «в глубинке», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Где «отступить, а где схитрить»: как в Чувашии готовятся к юбилеям

Центральным мероприятиям стало заседание оргкомитета. Открывая обсуждение, Мединский заявил, город Чебоксары, который в этом году празднует 550-летие со дня основания, гораздо древнее. «Как историк», он заявил, что «это редкий случай заниженной даты». По его мнению, «настоящая история Чебоксар насчитывает минимум плюс 200−300 лет».

Подробнее: Мединский знает, сколько насчитывает «настоящая история Чебоксар»

Эту тему подхватил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, подчеркнув, что в рамках празднования 550-летия и патриотического воспитания главная тема — «история Чебоксар, республики», к юбилею города переиздан учебник «Мой город».

«Как раз говорится, что 1469 год — первое упоминание Чебоксар в летописи. Приходим к выводу, что городу, возможно, более чем 700 лет», — сказал мэр Чебоксар.

Политикам вторил и член оргкомитета, научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Анатолий Деревянко. Он согласен с тем, что «город Чебоксары насчитывает не 550 лет, а гораздо раньше»:

"Видимо, начало города начинается в 13−14 веке. Видимо, необходимо провести очень хорошие, профессиональные стационарные раскопки, чтобы установить более точную дату основания города. Так было, в частности, с Казанью, когда археологические раскопки позволили установить возраст основания города».

Чувашские власти на эти реплики и предложения публично не отреагировали. Отметим, что и столичные власти, несмотря на свои заявления о том, что город Чебоксары древнее, без энтузиазма воспринимают предложения местных археологов о проведении исследований и раскопок в исторической части города.

Говоря о федеральной подготовке к юбилеям, министр культуры России с 2018 года за счет средств федерального бюджета «начали финансировать план основных мероприятий празднования» 100-летия образования Чувашской автономной области. В 2018—2020 годах за счет всех источников финансирования предусмотрено 627,4 млн рублей, в том числе 429,9 млн рублей — из средств федерального бюджета. Значительная часть средств направлена на ремонт и реставрацию 56 зданий учреждений культуры, 21 культурно-досугового учреждения.

В продолжение заседания с основными докладами выступили Алексей Ладыков и премьер-министр республики Иван Моторин. Первый рассказал о «трёх направлениях» празднования 550-летия столицы республики: «патриотическом воспитании молодого поколения через историю родного города», строительстве объектов социальной, транспортной и туристической инфраструктуры, а также непосредственно праздничных мероприятиях, которые стартуют в июне и продолжатся всё лето.

Читайте также: В центре Чебоксар к 550-летию установят два памятника

Говоря о Дне города Чебоксары, который станет кульминацией юбилея, Ладыков сообщил, что начнётся он с утренней «Зарядки со звездой», затем пройдёт парад спецтехники, «поздравить чебоксарцев прилетят верные друзья города — пилотажная группа «Стрижи», а также танцевальные коллективы из городов-побратимов — из Кубы, Намибии, Венгрии и Китая.

«Завершится праздник концертом, мультимедийным шоу и праздничным фейерверком», — сказал сити-менеджер Чебоксар, акцентировав внимание на том, что к юбилейным датам запланировано открытие в городе двух школ, десяти детских садов, четырёх дорог в новых микрорайонах и «рекордный ввод жилья».

Иван Моторин доложил о подготовке к празднованию 100-летия Чувашии, которое включает «88 мероприятий». По его словам, создано 10 тематических фильмов, «посвященных памятным датам и выдающимся людям республики». Из мероприятий, которые проводятся многие годы, в программу включены международные проекты: кинофестиваль, оперный и балетный фестивали, выставка «Регионы — сотрудничество без границ», всечувашский Акатуй, фестиваль народного творчества «Родники России», конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», фестиваль молодежных субкультур, фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», фестиваль фейерверков. Из новых проектов можно выделить международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», Дни культуры Чувашии «в регионах и иностранных государствах», фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков», всероссийский культурно-туристический форум «Этника».

Закрывая заседание оргкомитета, Владимир Мединский сделал «два предложения» руководству республики. Он предложил «активнее участвовать» в программе детского культурного туризма, в рамках которого «берём детей из регионов и везём их в Петербург, Москву».

"В основном (ориентированы, прим. ИА REGUM) на регионы за Уралом. Но в принципе мы могли бы предложить в этой программе активнее участвовать, тем более в связи с юбилейными датами, и чувашским школьникам», — сказал министр, предложив также поучаствовать и в программе детских военно-исторических лагерей.

«Вторая тема. Все мы знаем, что Чебоксары — очень чистый, опрятный, красивый город. Но мало кто из тех, кто не бывал в Чебоксарах, представляет себе картинку. Потому что на киноэкранах мы видим Чебоксары не так часто, как бы хотелось. А кино — есть случай, способ популяризации тех достижений, которые предпринимаются всеми властями и жителями республики. В этой связи некоторые наиболее продвинутые регионы сформировали при министерствах культуры и нашей поддержке в последние годы так называемые кинокомиссии…

Это некая совещательная комиссия при министерстве культуры, курирует её министр, которая занимается помощью отечественным кинокомпаниям в организации киносъёмок, кино на территории своих регионов», — сказал Мединской, отметив, что помощь, «в том числе, и финансовая».

Министр предложил создать в Чувашии кинокомиссию «по образцу Калининграда, Новгорода, Владивостока, где уже успешно снимаются фильмы и выходят на экраны»:

"Во-вторых, для популяризации опять же замечательных природных и городских ландшафтов, может быть, в рамках 550-летия города или пораньше немного, мы согласны привезти к вам представителей, руководителей крупнейших кинопроизводителей страны. А вы им, как говорится, «продайте» в хорошем смысле все красоты вашей республики, покажите им. Ну где ещё Волгу снимать, как не у вас?».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что в целом «предложения, которые по содержательной части были озвучены, мы включаем».