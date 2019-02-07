На возведение гидроузла на Волге федеральный центр выделит 43 млрд рублей

Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков провели совещание по вопросам предстоящего строительства низконапорного гидроузла на Волге. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Гидроузел включен в Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, на его строительство планируется выделить 43 млрд рублей из федерального бюджета.

Нижегородское министерство экологии и природных ресурсов подготовило предложения по компенсационным мероприятиям. В частности, предполагается посадка деревьев, инженерная защита, а также варианты использования грунта, который останется после строительства.

Читайте также: Нижегородские власти заявляют о строительстве низконапорного гидроузла

По данным генерального проектировщика, гидрологическая ситуация в Балахнинском районе сложная, нестабильная, и требует постоянного мониторинга. Еще с советских времен половина Балахны находилась в подтопленном состоянии. Генпроектировщик представил результаты исследований по оценке влияния строительства на прилегающие территории, в том числе по строительству перехватывающих и лучевых дренажных систем, расчистке малых рек и реконструкции существующей мелиоративной сети в Балахнинском районе.

«Сегодня нужно предпринимать меры для сохранения судоходства на Волге, но одновременно необходимо минимизировать возможные последствия проведения масштабных работ», — подчеркнул Никитин и добавил, что в первую очередь необходимо учесть интересы жителей района. Также он уточнил, что песок, который образуется при строительстве объекта, можно использовать в проектах, которые будут реализовываться в Нижегородской области — строительство дороги Неклюдово-Золотово, обход Балахны и многие другие объекты.

Заказчику, проектировщику и представителям областного правительства поручено принять активное участие в общественных обсуждениях проекта будущего строительства и детально разъяснить жителям комплекс мер, предпринимаемых для сокращения влияния водохранилища на гидрологическую ситуацию в районах.

Читайте также: Низконапорная плотина решит проблему судоходства лишь на короткое время — энергетики в Чувашии

Напомним, из-за обмеления Волги остро стоит вопрос по поводу 54-километрового участка от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов. Из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища (63 метра вместо 68) этот участок лимитирует пропускную способность и затрудняет судоходство. К примеру, в маловодный период гарантированная судоходная глубина 3,5−4 м выдерживается здесь только несколько часов в сутки, в результате крупнотоннажные суда, в том числе и пассажирские, преодолевают его вместо 4 часов за 2−3 суток.

Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68 отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Так, расчеты ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» показывают, что через 15−20 лет после ее строительства участок длиной 20−30 км ниже плотины вновь обмелеет, потребуется проведение дноуглубительных работ, которые не будут давать серьезного эффекта. В результате, по оценке экспертов, ожидая специальные попуски из Нижегородского водохранилища, суда будут продолжать простаивать уже не у Городецких шлюзов, а у низконапорной плотины.

Читайте также: Новые нижегородские власти не изменили позицию по проблеме Чебоксарской ГЭС

Энергетики подчеркивают, что при подъеме Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м данная проблема «решается надежно»: в соответствии с первоначальным замыслом проектировщиков Волжско-Камского каскада, Волга на этом участке становится судоходной в течение всего навигационного периода. Кроме того, одновременно решаются и другие острые вопросы: экологии, водорегулирования, энергетики.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Никитин говорил, что строительство гидроузла — единственный вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород.

Планировалось, что строительство начнется уже в 2019 году в рамках федеральной адресной программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».

Отметим, что публичные слушания 5 декабря по проекту низконапорного гидроузла, строительство которого планируется на Волге в районе Большого Козино, не состоялись. Инициатор проведения слушаний — «Администрация Волжского бассейна» — не явился.

Читайте также: Глава Марий Эл: народ против подъема Чебоксарского водохранилища

Согласно схеме низконапорного гидроузла, представленной на несостоявшихся слушаниях, основное русло реки в районе острова Ревякский планируется перекрыть дамбой, а шлюзы построить на острове, что его практически уничтожит. Аварийный слив воды будет направлен в пойму.

«Пагубное воздействие Чебоксарского водохранилища заканчивается в районе Борского моста. От Городца до этого моста Волга идет в естественном русле, происходит самоочищение… Если мы поставим плотину, то сделаем большое болото. Но беда еще в другом. На зиму вода спускается. Для экологии это просто сумасшедший ущерб. Птицы, рыбы — все умрет», — отмечал журналист Алексей Волков.

Читайте также: Вице-премьер Чувашии о проблеме ГЭС: «68-й отметки не будет»

Другой проблемой, по мнению ряда экспертов, станут карстовые провалы, ведь уже в настоящее время в подвалах домов на улицах Коммуны, Достоевского, 8 Марта, в поселке Кооперативном стоит вода. Причем объекты возводились последние 30−40 лет с применением защиты, но на существующий уровень опасности. А в связи с новыми подтоплениями опасность возрастает.

Читайте ранее в этом сюжете: Слушания по проекту низконапорного гидроузла на Волге: инициатор не явился