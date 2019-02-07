Новое дело на осуждённого экс-замминистра спорта Чувашии: детали

Чебоксары, , 17:54 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта республики, ранее осуждённого по другому уголовному делу. Ему инкриминируют растрату бюджетных средств оборудования при строительстве биатлонного центра в Чебоксарах, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По уголовному делу также проходит руководитель стройкомпании «Алза», которому инкриминируют пособничество в растрате. Следствие полагает, что директор компании в рамках исполнения государственного контракта изготовил и представил на подпись в минспорт Чувашии фиктивные документы о закупке и поставке спортивного инвентаря и оборудования для биатлонного центра.

«В действительности инвентарь и оборудование не приобретались. Бывший первый замминистра спорта, зная об этом, документы подписал, в результате на расчётный счёт подрядчика перечислено более 34 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

Директор стройкомпании признал вину и находится под домашним арестом. Судом наложен арест на его имущество: земельный участок и расположенное на нем нежилое строение, находящиеся в одном из районов Чувашии.

«Бывший чиновник отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору по другому уголовному делу, вопрос о его дальнейшей мере пресечения и объему обвинения будет решен по результатам расследования», — говорят в управлении.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Калининского района Чебоксар и УФСБ России по Чувашии. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Чувашии вынесен приговор бывшему первому заместителя министра физической культуры и спорта республики. Речь идёт о государственном контракте по реконструкции детско-юношеской школы олимпийского резерва. В надзорном ведомстве отмечали, что злоумышленник в отсутствие положительного заключения минприроды Чувашии, дающего разрешение на рубку деревьев, отдал распоряжение подрядчикам на вырубку под строительство объектов биатлонного центра на участке площадью более 20 гектаров. Ущерб следствие оценило в размере около 10 млн рублей. Тогда суд определил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Читайте также: Экс-замминистра спорта Чувашии осудили за незаконную рубку леса

Читайте ранее в этом сюжете: Минспорт объяснил растрату средств в биатлонном центре Чувашии