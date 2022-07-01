Неделя в Татарии прошла активно, не обошлось и без скандалов, в том числе дипломатических. Германия сорвала научную конференцию руководителей российских и германских образовательных, научно-исследовательских организаций, в ультимативной форме потребовав воспрепятствовать участию ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. В качестве предлога было заявлено непризнание «официальным Берлином принадлежности России Крыма и города Севастополя». МИД России, комментируя данный выпад, заявил, что «какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления», и добавил, что «вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону», сожалея, что вторая сторона «предпочла диалогу язык ультиматумов».

Татария

В Поволжье состоялся полуфинал конкурса «Лидеры России». Если в 2017 году было выбрано пятеро жителей Татарии, то в этот раз их было четверо: директор Нижнекамского хлебокомбината Рустем Абдуллин, заместитель главного врача республиканского онкодиспансера по организационно-методической работе, главный внештатный специалист — онколог минздрава РТ Владимир Жаворонков, руководитель отдела big data в московской компании «СтандартПроект» Рустем Гумеров и гендиректор казанского разработчика программного обеспечения ООО «Бипиум» Виктор Никитин. Казанские СМИ выяснили, что среди финалистов прошлого года от республики только один согласился работать на власть, став идеологом «Единой России» — председатель исполкома ассоциации юристов РТ Ильнар Гирфанов, известный также как управляющий верблюжьей фермой, возглавил программно-идеологический департамент политуправления ЦИК единороссов.

Набирает обороты предвыборная кампания в Госсовет Татарии, который полным составом жители республики будут выбирать осенью 2019 года. Власти региона решили допустить к распределению бесплатных печатных площадей, а также теле‑ и радиоэфира всех участников предстоящих выборов. Для того чтобы такие возможности появились не только у «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», набравших на прошлых выборах более 3% голосов, готовятся поправки в Избирательный кодекс республики. Глава комитета Госсовета Альберт Хабибуллин заявил, что снятие ограничения должно «демократизировать выборный процесс».

Помимо этого, вузам Татарии Рустам Минниханов в преддверии выборов поручил усилить патриотическое воспитание студентов, ведь недаром ранее глава региона говорил, что основной костяк протестных активистов — это внушаемые студенты. Минниханов на встрече с ректорами высших учебных заведений и руководителями научных учреждений выразил опасения, что если не вести соответствующую работу, из студентов вырастут «люди, которые хотят сделать из нашей страны Францию», где с конца 2018 года идут протестные выступления. Глава региона также попросил руководителей учебных заведений «рассказывать» студентам о предстоящей избирательной кампании в Госсовет РТ. Наблюдатели высказали мнение, что власти заранее озаботились таким образом о явке студентов на выборы, которые «пройдут в условиях интенсивного снижения рейтинга «Единой России» из-за поддержки пенсионной реформы».

Интересная персона вышла на политический горизонт в свете предстоящей борьбы за мандаты. Эксперты высказали мнение, что экс-мэр Казани Камиль Исхаков, которого на прошлой неделе активно поздравляли с 70-летием, использовал эту дату как повод вернуться в медиаповестку и может «занять кресло спикера парламента республики». Они пишут, что «Исхаков вернулся в медиаполе после многих лет политического забвения и вернулся торжественно», добавляя, что «за обновленными политическими амбициями бывшего мэра Казани стоит нынешний градоначальник Ильсур Метшин».

В экономической сфере республики «жизнь» также била ключом. Мэр Казани Ильсур Метшин нашёл, как пополнить бюджет. Он выступил с инициативой ввести наказание для автонарушителей, которые паркуются на муниципальных платных парковках или под знаками «Остановка запрещена» / «Стоянка запрещена», а номера скручивают, чтобы избежать штрафа. Градоначальник предложил Госсовету РТ выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне.

Депутаты Госсовета в свою очередь намерены обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву ещё с одной просьбой — разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком Сосновского. Народные избранники признали, что регион не справляется с нашествием борщевика Сосновского, добравшегося уже и до столицы республики.

Рустам Минниханов встретился с президентом АО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. Республиканские власти планируют расширить сотрудничество с компанией, производящей порядка 70% парка локомотивов в России. Глава Татарии уточнил, что около 50 предприятий региона поставляют продукцию для «Трансмашхолдинга» на сумму порядка 400 млн рублей.

Минстрой РТ вновь вынес на общественное обсуждение территориальную схему в области обращения с отходами. Перед этим Верховный суд РФ своим решением фактически признал территориальную схему, которая подразумевает строительство мусоросжигательного завода, недействующей. Истцами выступали активисты, а вышестоящая инстанция рассмотрела апелляцию кабинета министров РТ, отклонив её.

Тем временем активисты Общероссийского народного фронта просят Рустама Минниханова ускорить принятие закона о создании вокруг Казани «лесопаркового зеленого пояса», где будут ограничены жилищное строительство и промышленная деятельность.

Главное инвестиционно-строительное управление РТ и «Татинвестгражданпроект» заключили контракт на разработку проектной документации для первого участка второй ветки метро.

Вице-премьер РФ Максим Акимов посетил Казань, где ознакомился с проектами университета Иннополис в рамках программы «Цифровая экономика», в рамках которой планируется «цифровой двойник» республики — проект цифровой модели Татарии, предполагающий разработку 4D геоинформационной платформы. Помимо этого, Акимов принял участие в итоговой коллегии минсвязи Татарии, прошедшей в том же Иннополисе, заявив, что задача не только в том, чтобы «экспортировать образовательные услуги», но и «чтобы люди, которые учатся здесь, настолько полюбили нашу страну, что захотели бы тут остаться», а для этого «страна должна быть настолько богатой, чтобы иметь возможность сделать конкурентное предложение таким выдающимся людям».

"По моему поручению будет проведено исследование, и мы с вами поймем, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс был быстрым, простым, безбумажным и небюрократичным. Более того, я знаю, что прорабатывается предложение, позволяющее давать таким специалистам гражданство РФ в ускоренном режиме», — заявил Акимов.

Глава минсвязи РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что в 2018 году валовой доход отрасли составил 56,7 млрд рублей, максимальную долю в его структуре традиционно занимают мобильная связь и информационные технологии. Доля прибыльных организаций в области информатизации и связи достигает 77,1%. Среднемесячная заработная плата работников отрасли была на уровне 43,5 тыс. рублей при порядка 34,9 тыс. рублей средней по республике.

Вокруг высказывания заместителя главы минздрава Татарии Айрата Гарипова, заявившего, что он «за то, чтобы вся медицина стала бы частной», закручивается скандал. На встрече с предпринимателями Гарипов уточнил, что это его сугубо личное мнение, не относящееся к позиции минздрава, и добавил, что такое решение «в любом случае способствовало бы конкуренции», но «сегодня нет рычагов для государственного контроля», например, «нет единой информационной системы, чтобы контролировать работу клиник». Минздрав РТ оперативно открестился от позиции замминистра, ещё раз уточнив, что тот «озвучил свое сугубо личное мнение, которое не отражает позицию министерства здравоохранения Республики Татарстан в целом». Общественность по-разному восприняла данное мнение высокопоставленного чиновника. Один из телеграм-каналов Казани заявил, что совершенно не сомневается, что «Айрат Далезович спокойно может позволить себе платную медицину», но «в данном высказывании замминистра кроется несколько больше, чем просто «личное мнение» чиновника», добавляя, что финансист и экономист по образованию Гарипов стал замминистра здравоохранения с 12 марта 2018 года, но в своей сфере он «не смыслит ровным счетом ничего».

Отставка, прогнозируемая несколько месяцев назад, состоялась. Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей руководителя следственного управления Следственного комитета России по республике Павла Николаева и замминистра внутренних дел по республике, начальника полиции Рафаиля Гильманова. Последний может занять пост секретаря Совета безопасности РТ, а генералу Николаеву на протяжении полугода прочат пост главы следкома по Москве.

Расширенное совещание Приволжского управления Ростехнадзора прошло в Казани на прошлой неделе. За 2018 год по результатам свыше 13 тыс. проверок в части промышленной и энергетической безопасности объектов было выявлено более 65 тыс. нарушений. В результате приостановки деятельности производственных объектов и технических устройств было предотвращено 69 потенциально возможных аварий, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. При этом за прошлый год на предприятиях, что подконтрольны ведомству, произошло 14 аварий, 14 несчастных случаев, в том числе семь — со смертельным исходом. Глава управления Борис Петров заявил, что «устойчиво большое количество аварий дают объекты нефтехимии». Он также добавил, что «состояние энергетического оборудования не выдерживает никакой критики, здесь можно только ожидать повторения — не хотелось бы вспоминать, но той же «Хромой лошади» и «Зимней вишни», и призвал «не ждать аварий, а выделить социальные объекты в отдельную группу с особым режимом контроля».

Не обошлась неделя без скандалов. В Зеленодольске 92-летнего ветерана труда, инвалида второй группы Марфугу Гадиеву выселили из квартиры в доме, который был признан властями аварийным, — «без предоставления равноценного жилья в собственность». При этом пойти «жить к дочери» она не может, так как её дочь живёт в том же доме, и решением суда также осталась без жилья. За квартиру выкупную цену предложили 748 тыс. рублей при рыночной цене аналога в 2 млн рублей, получать «компенсацию» мать и дочь не стали, так как на эти деньги в Зеленодольске даже по ценам социальной ипотеки «можно купить одну комнату нормальных размеров или однушку-клетушку». Марфуге Гадиевой 22 февраля исполняется 93 года, и к этому преклонному возрасту она фактически осталась на улице.

А в Набережных Челнах полицейские обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков, которая работала в подсобном помещении офиса благотворительного фонда. В рамках этого дела были задержаны ранее судимый глава фонда и его родственники. Организатор лаборатории заставлял несовершеннолетних волонтеров фонда собирать деньги в общественных местах городов Татарии, часть средств уходили по назначению, а большая сумма тратилась в том числе на производство наркотиков. Во время обыска у одного из участников наркокартеля был обнаружен тигрёнок, судьбу которого предстоит решить полиции.

Дипломатический скандал

Германия сорвала пятую встречу руководителей российских и германских образовательных и научно-исследовательских организаций, которая была запланирована в Казани на 4−6 февраля. Форум является одним из основных событий в программе российско-германского Года научно-образовательных партнерств, что намечена на период с 2018 по 2020 год. О том, что мероприятие не состоится, стало известно из официального сообщения МИД России.

Департамент информации и печати МИД России отметил, что германская сторона уведомила об отмене встречи, уточнив, что поводом к подобным действиям послужило анонсированное участие в конференции ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

«Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и Конференция ректоров вузов ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов — Ассоциации ведущих университетов — воспрепятствовать его присутствию на встрече под предлогом непризнания официальным Берлином принадлежности России Крыма и г. Севастополя», — уточняется в сообщении.

МИД России, комментируя данный выпад, заявил, что фактически речь идёт «о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества».

Максим Додонов ИА Красная Весна Флаги России и Крыма

В комментарии напоминается, что позиция остаётся неизменной — «Крым и Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации, и их население обладает всеми правами, гарантированными Конституцией Российской Федерации, включая участие в международной деятельности». Позиция доводилась до германской стороны ранее — ещё в декабре 2018 года.

«Какие-либо изъятия в данном контексте невозможны по определению, тем более, если попытки их добиться предпринимаются методами угроз и давления. С учетом этого вся вина за срыв конференции в Казани ложится целиком и полностью на германскую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла диалогу язык ультиматумов», — резюмируется в комментарии.

Читайте также: Германия отказалась от участия в мероприятии в Казани из-за Крыма

Медицина: «только за деньги»

Вокруг замминистра здравоохранения Айрата Гарипова закручивается скандал, проскальзывает в некоторых мнениях даже слово «отставка». Поводом же стало высказывание Гарипова, которое он сделал 8 февраля на встрече с предпринимателями.

«Я за то, чтобы вся медицина стала бы частной. Это сугубо мое личное мнение, не относящееся к позиции минздрава. Это в любом случае способствовало бы конкуренции. Но сегодня нет рычагов для государственного контроля. Например, нет единой информационной системы, чтобы контролировать работу клиник», — заявил замминистра.

Когда высказывание стало достоянием общественности, усомнившейся в понимании Гариповым сути вопроса предоставления медуслуг населению, минздрав РТ оперативно открестился от него.

«Айрат Гарипов озвучил свое сугубо личное мнение, которое не отражает позицию министерства здравоохранения Республики Татарстан в целом. Основной задачей министерства здравоохранения РТ является участие в выработке и реализации государственной политики в области охраны здоровья населения Республики Татарстан, обеспечение выполнения Программы государственных гарантий в полном объёме, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи населению, а также реализация направлений национального проекта «Здравоохранение», — заявлялось на официальном сайте ведомства.

Издание InKazan напомнило, что Гарипов занял свой пост только в марте 2018 года и курирует финансово-экономические вопросы.

«По специальности Гарипов экономист. До устройства в органы государственной власти он работал в нескольких банках. С 2006 по 2014 год Гарипов работал в исполкоме Казани, где в течение 6 лет возглавлял финансовое управление. До прихода в минздрав он был финансовым директором ФК «Рубин», — уточняет издание.

Minzdrav.tatarstan.ru Айрат Гарипов

Телеграм-канал «Казанское Придворье» усмотрел в словах замминистра «несколько больше, чем просто «личное мнение» чиновника», и добавил: «Действительно, уважаемый замминистра высказал свою точку зрения. Мы совершенно не сомневаемся, что Айрат Далезович спокойно может позволить себе платную медицину. Причём не только в России, но и за ее пределами».

Канал напомнил, что с 12 марта 2018 года финансист Гарипов «становится заместителем министра здравоохранения, в котором не смыслит ровным счетом ничего». Отсюда, видимо, и такие высказывания, не принимающие в расчёт ту часть населения, что платную медицину себе позволить не может.

Напомним, чиновники из разных регионов в последние полгода стали чаще мелькать в медиаповестке с разными сомнительными «личными мнениями»: то саратовский, теперь уже бывший, министр труда и занятости Наталья Соколова заявила, что на 3,5 тыс. рублей в месяц все могут позволить себе скромное полноценное питание, например «макарошки» и кефир, то самарский министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова заявляет, что если женщина хочет вырастить ребёнка, то решение проблемы, как его прокормить, всегда найдётся, например, можно разводить сады и огороды. Объединяет этих чиновников одно — далеки они от народа.

Читайте также: Сад и огород: самарский министр дала совет малоимущим, как прокормить детей

Предвыборная активность

И хотя официальная предвыборная кампания в Госсовет Татарии, который полным составом жители республики будут выбирать осенью 2019 года, ещё не началась, но неофициально её старт уже дан.

В Избирательный кодекс республики готовят поправки, которыми до бесплатного радио-, телеэфира и газетных площадей допустят не только партии, что на прошлых выборах набрали свыше 3%, но и всех остальных. Ранее на такой «бонус» могли рассчитывать члены «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

«Эта поправка рекомендована ЦИК РФ. Мы ее рассмотрели и согласились». Господин Хабибуллин добавил, что комитет Госсовета предложил республиканскому парламенту принять новую редакцию Избирательного кодекса в первом чтении. Ближайшая сессия Госсовета состоится до конца февраля», — цитирует главу комитета Госсовета Альберта Хабибуллина газета «Коммерсантъ».

Депутат уточнил, что снятие ограничения должно «демократизировать выборный процесс».

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

А вузам Татарии Рустам Минниханов в преддверии выборов поручил усилить патриотическое воспитание студентов. На встрече с ректорами высших учебных заведений и руководителями научных учреждений он выразил опасения, что, если не вести соответствующую работу, из студентов вырастут «люди, которые хотят сделать из нашей страны Францию», где с конца 2018 года идут протестные выступления. Глава региона также попросил руководителей учебных заведений «рассказывать» студентам о предстоящей избирательной кампании в Госсовет РТ.

«Мы пока не дорабатываем. Данный вопрос я неоднократно поднимал. Мной уже давались поручения о внесении воспитательной работы в перечень критериев эффективности деятельности учреждений высшей школы. В вузах с количеством обучающихся от 8 тыс. человек целесообразно ввести штатную должность проректора по воспитательной работе. Если будет системная работа — ситуация будет намного стабильнее. Крайне важно систематизировать работу в этом направлении совместно с министерством молодежи республики. Важнейшим инструментом должна стать информационная работа, в том числе в социальных сетях и медиа-сообществах», — отметил Минниханов, ранее заявлявший на коллегии прокуратуры о дестабилизации ситуации в регионе через протестные акции, куда чаще всего вовлекают молодёжь.

Читайте также: От инвестиций из США до эскиза для нации: неделя Татарии

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев в комментариях газете «Коммерсантъ» отметил, что региональные власти в первую очередь «переживают за выборы в Госсовет, которые пройдут в условиях интенсивного снижения рейтинга «Единой России» из-за поддержки пенсионной реформы».

Интересная персона вышла на политический горизонт в свете предстоящей борьбы за мандаты. В медиаповестку ворвался после многолетнего политического забвения бывший мэр Казани Камиль Исхаков, отметивший на прошлой неделе свой 70-летний юбилей. Поговаривают, что он не против занять пост спикера Госсовета РТ, хотя сам юбиляр это отрицает, но не очень убедительно.

Телеграм-канал «Шалтай-бабай» пишет: «Экс-мэр Казани Камиль Исхаков дал старт своей избирательной кампании в Госсовет Татарстана. Цель — занять кресло спикера парламента республики. Несмотря на невнятные опровержения самого Камиля Шамильевича, факты говорят об обратном. Исхаков вернулся в медиаполе после многих лет политического забвения и вернулся торжественно. За обновленными политическими амбициями бывшего мэра Казани стоит нынешний градоначальник Ильсур Метшин».

Tatarstan.ru Камиль Исхаков

В качестве примера поддержки Исхакова Метшиным называется в том числе и то, что в своём поздравлении градоначальник назвал предшественника «живой легендой и государственным мужем в масштабах всей страны».

"Метшин искусный политик и за восточной велеречивостью виден точный политический расчет. Исхаков не имеет отрицательного рейтинга, не вызывает негатива у электората, все плохое подзабылось. Определённо Исхаков смотрится свежее в политическом смысле, чем несменяемый спикер Госсовета Фарид Мухаметшин», — резюмирует телеграм-канал.

Напомним, Камиль Исхаков начал свою политическую карьеру в 1973 году с поста первого секретаря Советского райкома ВЛКСМ Казани. В 1989 году он стал председателем исполкома Казани, а в период с 1991 по 1993 год был главой администрации Казани. С 1993 по 2005 год он занимал пост председателя городского Совета народных депутатов, главы администрации, главы муниципального образования Казани. 14 ноября 2005 года Исхаков был назначен на пост полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а с октября 2007 года — замминистра регионального развития РФ. С конца ноября 2016 года Камиль Исхаков является помощником главы Татарии. Помимо этого, экс-мэр Казани ещё и почётный житель города.

Акценты экономики

В экономической сфере республики «жизнь» на прошлой неделе «била ключом». Мэр Казани Ильсур Метшин нашёл, как пополнить бюджет — он выступил с инициативой ввести наказание для автонарушителей, которые паркуются на муниципальных платных парковках или под знаками «Остановка запрещена» / «Стоянка запрещена», а номера скручивают, чтобы избежать штрафа. Градоначальник предложил Госсовету РТ выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне.

«Они стоят, занимают места, а от этого бюджет не получает ничего. Эта проблема не только наша, это проблема и Москвы, и Питера, и других. Все пытаются решать, но не решается», — объяснил Нугуманов. Депутат признался, что это обращение стало поводом для проведения уже трех совещаний в комитете «со всеми представителями», однако депутаты «уткнулись» в то, что мы ничего не можем сделать или какой-то законопроект предложить», — цитирует издание «Бизнес-онлайн» зампредседателя комитета Рафила Нугуманова.

Данную инициативу депутаты Госсовета рассмотрят на ближайшей сессии 14 февраля. Ещё одной инициативой станет обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком Сосновского.

Депутаты признали, что регион «не справляется с нашествием борщевика Сосновского, добравшегося до Казани и захватывающего площади у моста Миллениум». На заседании профильного комитета прозвучало, что, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», площадь засорения борщевиком в России в 2017 году составляла 51 тыс. гектаров, а в 2018 году — уже 80 тысяч. При этом в Татарии в 2017 году сельхозвредитель, что оказывает негативное воздействие на здоровье людей и животных, был распространен на площади около 109 га, в 2018 году — 536 га.

«Для его локализации требуется целый комплекс мероприятий, который включает проведение агротехнических, механических и химических мероприятий. Борьбу с борщевиком Сосновского до полного искоренения необходимо вести непрерывно на засоренной территории в течение нескольких лет. В связи с этим проблема борьбы с опасным растением приобретает особую актуальность», — отмечается в проекте обращения к главе правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Борщевик

Тем временем Рустам Минниханов встретился с президентом АО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым. Республиканские власти планируют расширить сотрудничество с компанией, производящей порядка 70% парка локомотивов в России. Глава Татарии уточнил, что около 50 предприятий региона поставляют продукцию для «Трансмашхолдинга» на сумму порядка 400 млн рублей.

«У нас наработаны связи в области поставок продукции. Так, около 50 предприятий Татарстана поставляют продукцию для «Трансмашхолдинга» на сумму порядка 400 млн рублей. И для вас, и для нас важно увеличивать объемы поставок», — заявил Минниханов, обращаясь к представителям «Трансмашхолдинга».

Минстрой РТ вновь вынес на общественное обсуждение территориальную схему в области обращения с отходами. Перед этим Верховный суд РФ своим решением фактически признал территориальную схему, которая подразумевает строительство мусоросжигательного завода, недействующей. Истцами выступали активисты, а вышестоящая инстанция рассмотрела апелляцию кабинета министров РТ, отклонив её.

«Противники мусоросжигательного завода под Казанью выиграли процесс по апелляции кабинета министров Татарстана, недовольного исключением МСЗ из территориальной схемы обращения с отходами. Принятое ранее Верховным судом Татарстана решение остается в силе: МСЗ нет места в схеме обращения с отходами, действующей на территории Татарстана. По крайней мере, сегодня. Но борьба еще не закончена», — пишут активисты в своей группе.

Официальный голос Казанского кремля Лилия Галимова, комментируя вопрос с террсхемой, уточнила, что «документ не обсуждался публично из-за расхождения дат: схема была принята в марте, а постановление, которое подразумевает ее публичное обсуждение, появилось в сентябре».

4 февраля минстрой региона обнародовал полную территориальную схему, предложив отправлять замечания через электронную почту.

Напомним, о строительстве мусоросжигательного завода в регионе заговорили в 2017 году, сразу же вызвав протест жителей Казани, которая была заявлена как первоначальная площадка для строительства. Начались митинги, пикеты, активисты писали открытые письма, обращения к властям. Горожане настаивали, что заводу в регионе не место, а они имеют право на чистый воздух и здоровье. В июне 2017 года под проект была выбрана компания-оператор — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», а позднее власти сообщили, что под завод был выкуплен участок в посёлке Осиново Зеленодольского района, и к жителям Казани присоединились жители нового микрорайона, рядом с будущей стройплощадкой. Сдать в строй завод стоимостью более 30 млрд рублей планировали в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Читайте также: Верховный суд поддержал противников постройки мусорного завода в Татарии

А пока жители Казани и Осиново протестуют против «мусорного» завода, активисты Общероссийского народного фронта просят Рустама Минниханова ускорить принятие закона о создании вокруг Казани «лесопаркового зеленого пояса», где будут ограничены жилищное строительство и промышленная деятельность.

«Аналогичные «зеленые щиты» по инициативе движения созданы в 41 регионе, однако в Татарстане поданное почти год назад ходатайство ОНФ до сих пор Госсоветом не одобрено. В мэрии Казани предлагают создавать «зеленый щит» лишь на территориях прилегающих к городу муниципальных районов. Гражданские активисты считают, что такой закон нужен для защиты городских лесов, которые сейчас не имеют охранного статуса», — пишет газета «Коммерсантъ».

Тем временем Главное инвестиционно-строительное управление РТ (ГИСУ РТ) и «Татинвестгражданпроект» заключили контракт на разработку проектной документации для первого участка второй ветки метро, фактически дав старт реализации проекта второй ветки казанского метрополитена. Напомним, последняя введённая станция — это «Дубравная», сданная в августе 2018 года. Теперь будут проектировать ветку от станции «Фучика» к «Сахарова», инженерные изыскания для которой уже выполнены.

«Строительная длина первого участка второй линии метро от станции «Фучика до «Сахарова» составит 5,37 км. Вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Линия пройдет под ул. Ю. Фучика — Ак. Сахарова — Космонавтов (Советская площадь) — Компрессорная — Футбольный стадион — М. Чуйкова — Волгоградская — Восстания и охватит микрорайоны с наибольшим пассажиропотоком. Общая протяженность ветки, включающей 12 станций и 11 перегонов, составит 19,98 км», — пишет РБК со ссылкой на ГИСУ РТ.

Важным событием ушедшей недели стал визит вице-премьера РФ Максима Акимова, который ознакомился с проектами университета Иннополис в рамках программы «Цифровая экономика», в рамках которой планируется «цифровой двойник» республики — проект цифровой модели Татарии, предполагающий разработку 4D геоинформационной платформы, а также посетил коллегию профильного министерства.

Во время визита в университет Акимову представили также проект высокоточных методов и информационной системы для решения задач геомеханического моделирования, которые ориентированы на разработку газовых месторождений, а также он посетил экспериментальную лабораторию Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники. Центр занимается развитием промышленной и коллаборативной робототехники, созданием новых робототехнических решений для медицины и реабилитации, дома, сельского хозяйства, разработкой шагающих роботов, беспилотного летательного и наземного транспорта.

President.tatar.ru Максим Акимов в Татарстане

На итоговой коллегии минсвязи Татарии Максим Акимов отметил, что «задача — не только экспортировать образовательные услуги».

"Необходимо сделать так, чтобы люди, которые учатся здесь, настолько полюбили нашу страну, что захотели бы тут остаться. А страна должна быть настолько богатой, чтобы иметь возможность сделать конкурентное предложение таким выдающимся людям. Но если здесь существуют какие-то иные препятствия, мы точно должны их убрать. По моему поручению будет проведено исследование, и мы с вами поймем, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс был быстрым, простым, безбумажным и небюрократичным. Более того, я знаю, что прорабатывается предложение, позволяющее давать таким специалистам гражданство РФ в ускоренном режиме», — цитирует вице-премьера издание «Реальное время».

Глава минсвязи РТ Роман Шайхутдинов в своём докладе на коллегии рассказал, что в 2018 году валовой доход отрасли составил 56,7 млрд рублей, максимальную долю в его структуре традиционно занимают мобильная связь и информационные технологии. Доля прибыльных организаций в области информатизации и связи достигает 77,1%. Среднемесячная заработная плата работников отрасли была на уровне 43,5 тыс. рублей при порядка 34,9 тыс. рублей средней по республике.

Шайхутдинов также отметил, что в республике свыше 80% жителей пользуются услугами в электронном виде и в целом этот показатель ежегодно растет.

«В 2018 году татарстанцы воспользовались электронными услугами более 211 млн раз, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год. Самыми популярными сервисами остаются «Просмотр оценок ребенка» и «Запись на прием к врачу». Ежегодно татарстанцы экономят 150 млн рублей на отсутствии комиссии на портале госуслуг РТ», — резюмировал он.

Генералам сказали «прощайте»

Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей руководителя следственного управления Следственного комитета России по республике Павла Николаева и замминистра внутренних дел по республике, начальника полиции Рафаиля Гильманова. Последний может занять пост секретаря Совета безопасности РТ, а генералу Николаеву на протяжении полугода прочат пост главы следкома по Москве.

Читайте также: Путин уволил замглавы МВД и главного следователя Татарии

Напомним, заместитель главы республиканского МВД Рафаиль Гильманов занимал свой пост с 2011 года, а до этого, с 2003 года, он был заместителем министра внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям. У Гильманова, которому прочат пост секретаря Совета безопасности РТ, есть медали «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» 2 и 1 степени, «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени.

suewest Отставка

Генералу Николаеву отставку прочат ещё с осени — ведь в октябре 2018 года истёк второй максимальный срок для занятия должности главного следователя. Его оставили на год исполнять обязанности решением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, но в декабре снова пошли слухи об отставке — в связи с возможным занятием поста главы следкома Москвы. С последних чисел декабря главным следователем был первый заместитель генерала Марат Зарипов, что находится на сегодня в статусе исполняющего обязанности.

«Господин Николаев является основным претендентом на должность начальника следственного управления СКР по Москве. Место стало вакантным после отставки Александра Дрыманова (сейчас он содержится в СИЗО, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — писала газета «Коммерсантъ» в декабре.

К слову, пост секретаря Совета безопасности РТ некоторые издания прочат не только Гильманову, но и Николаеву. Точку в интриге поставит официальный указ, который пока не принят.

Ростехнадзор подвёл итоги

Приволжское управление Ростехнадзора на прошлой неделе подвело итоги за 2018 год. Руководитель управления Борис Петров отметил, что по результатам свыше 13 тыс. проверок в части промышленной и энергетической безопасности объектов было выявлено более 65 тыс. нарушений. В результате приостановки деятельности производственных объектов и технических устройств было предотвращено 69 потенциально возможных аварий, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. При этом за прошлый год на предприятиях, что подконтрольны ведомству, произошло 14 аварий, 14 несчастных случаев, в том числе семь — со смертельным исходом.

Глава управления Борис Петров заявил, что «устойчиво большое количество аварий дают объекты нефтехимии», и уточнил, что наибольшая аварийность среди объектов нефтехимической отрасли зафиксирована на «Нижнекамскнефтехиме». Здесь с 2015 года произошли семь аварийных случаев, среди причин которых «недостаточная квалификация работников и плохая работа производственного контроля».

"Есть объекты, где произошло по 2−3 аварии за год. Здесь в лидерах предприятия группы компаний «ТАИФ» во главе с «Нижнекамскнефтехимом». Анализ аварийности на объектах этого предприятия показывает, что за 8 лет — с 2006 по 2014 годы — не было зафиксировано ни одной аварии. Однако с 2015 года по настоящее время там произошло 7 аварий, две из них в прошлом году. В них пострадали 8 человек, из них трое погибли», — отметил Петров, уточнив, что аварии на нефтехимических объектах чаще всего случаются во время пуска производств или после их вывода из ремонта, а в причинах — недостаточная квалификация персонала, некомпетентность инженерно-технических работников, изношенность оборудования и нарушение правил эксплуатации.

Советский плакат по технике безопасности. Мастер! Все ли ты сделал для безопасности работы

Петров также добавил, что «состояние энергетического оборудования не выдерживает никакой критики, здесь можно только ожидать повторения — не хотелось бы вспоминать, но той же «Хромой лошади» и «Зимней вишни», и призвал «не ждать аварий, а выделить социальные объекты в отдельную группу с особым режимом контроля».

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин, выступая с докладом, уточнил, что отдельно в республике число аварий относительно итогов 2017 года снизилось с 13 до 11 случаев.

«В целом тенденция на снижение количества аварий и погибших является постоянной. За пять лет аварийность упала на 22%, смертность — на 32%», — резюмировал он.

Федеральный хедхантинг

В Поволжье подвели итоги полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России», являющегося флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

В Татарии по итогам этого года в список попали четверо жителей региона против пятерых год назад. В их числе — директор Нижнекамского хлебокомбината Рустем Абдуллин, заместитель главного врача Республиканского онкодиспансера по организационно-методической работе, главный внештатный специалист — онколог минздрава РТ Владимир Жаворонков, руководитель отдела big data в московской компании «СтандартПроект» Рустем Гумеров и гендиректор казанского разработчика программного обеспечения ООО «Бипиум» Виктор Никитин.

«Среди прошлогодних финалистов «Лидеров России» от республики только один согласился работать на власть, став идеологом «Единой России», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что председатель исполкома ассоциации юристов РТ Ильнар Гирфанов, известный также как управляющий верблюжьей фермой, возглавил программно-идеологический департамент политуправления ЦИК единороссов.

Напомним, из 348 человек в ПФО победили 34.

Читайте также: Финалисты конкурса «Лидеры России» — 2018−2019 из ПФО — список

Ветерану «указали» на улицу

Очередной скандал с участием власти и пожилого человека произошёл в Зеленодольске. Ветерана труда, инвалида второй группы Марфугу Гадиеву, которой 22 февраля исполняется 93 года, решением суда выселили из квартиры в доме, который был признан властями аварийным, — «без предоставления равноценного жилья в собственность». Дочь Гадиевой также проживает в том же доме и подлежит выселению. Размер компенсации, что предложили власти двум пожилым женщинам, составил 748 тыс. рублей при рыночной цене аналогичной квартиры в 2 млн рублей.

(сс) sabinevanerp Отчаянное положение

Определение суда дочь Гадиевой — Дания Перминова получила на руки 5 февраля. Истцом в деле выступил Зеленодольский исполком. Трёхкомнатную квартиру для своей мамы Дания приобрела в 2012 году и не знала, что дом еще в 2011 году признали аварийным. О данном факте она узнала только в 2015 году, когда на стене появилась табличка «снос в 2015—2017 году». Наступил 2019 год, дом стоит, а на руках у пожилых женщин решение о выселении.

«Согласно решению, ее должны выселить из трёхкомнатной квартиры, находящейся в собственности, без предоставления равноценного жилья в собственность. Чем руководствовался судья, принимая такое решение? Ведь решение бесчеловечно: старушка не может пойти «жить к дочери». Ее дочь живёт в том же доме, и решением суда также осталась без жилья», — пишет портал «Активатика», уточняя, что предложенные «выкупные» деньги женщины не стали забирать, ведь на них «по ценам социальной ипотеки в Зеленодольске можно купить одну комнату нормальных размеров или однушку-клетушку».

«Фактически это первое решение, по которому судья не стал лукавить, указывая о выселении по адресу из распоряжения исполнительного комитета в клетушку не более 20 кв. м. А на самом деле всех аварийщиков выселяют на улицу. И просто предлагают как вариант квартиру-комнату. За дополнительную плату, по найму либо по социальной ипотеке», — цитирует портал представителя аварийщиков в суде Сергея Сычева.

Напомним, проблема с расселением аварийного фонда Зеленодольска, Альметьевска, Чистополя и ряда других населённых пунктов Татарии существует не первый год. Она упирается в то, что более семи лет в республике не менялся показатель выкупной стоимости — чуть более 11 тыс. рублей за квадратный метр. При этом цены на благоустроенное жилье за эти годы существенно выросли, что привело к конфликту интересов: жильцы аварийного фонда не согласны принять мизерную выкупную цену, на которую они не смогут приобрести новую квартиру, а власти не готовы повышать её. В результате жильцы домов, признанных аварийными, против переезда, так как новоселье справлять им негде, власти в ответ на это обращаются в суд, выселяя горожан принудительно. Часть граждан в знак протеста после выселения и опечатывания домов живёт в палатках возле своего бывшего жилища.

В начале октября 2018 года жильцы сразу 46 домов Зеленодольска получили уведомление о необходимости выехать из квартир за сутки.

Читайте также: Детей предложили временно сдать в приют: скандал с аварийным жильём Татарии

Нарколаборатория под прикрытием благотворительности

В Набережных Челнах полиция выявила кустарную лабораторию, где синтезировали наркотическое вещество мефедрон, распространяя его через интернет-магазин. Лаборатория была оборудована группой лиц в подсобном помещении офиса благотворительного фонда. По данным следствия, лидером «наркобанды» являлся 32-летний руководитель этой организации, который ранее уже был судим, а к новому преступлению привлёк своих родственников 23 и 26 лет.

«К работе в фонде привлекались и несовершеннолетние «волонтеры», которых организатор заставлял заниматься сбором денег в общественных местах городов Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мамадыш. Собранные средства частично шли на благотворительные цели, но большую их часть мужчина присваивал и использовал в личных целях, в том числе для приобретения компонентов для изготовления наркотиков», — отметили в МВД по РТ, уточнив, что уголовное дело возбуждено следственными органами МВД по региону по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Двое подозреваемых были задержаны, также были проведены обыски в фонде, во время которых полиция изъяла лабораторное оборудование, прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков, а также договоры, учредительные документы и другие материалы. Также во дворе одного из частных домов был обнаружен фургон, где сушилось изготовленное наркотическое средство весом свыше 5 килограммов. У главного организатора группы изъяли 150 тыс. рублей и тигрёнка в возрасте около двух месяцев. У третьего участника группы полицией изъято свыше 100 граммов наркотического вещества синтетического происхождения.

Все фигуранты задержаны, решается судьба тигрёнка, а предварительное расследование уголовного дела продолжается.