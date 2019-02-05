Германия отказалась от участия в мероприятии в Казани из-за Крыма

Москва, , 01:43 — REGNUM Немецкая делегация отказалась от участия в Пятой встрече руководителей образовательных учреждений России и Германии в Казани 4−6 февраля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Поводом, по которому отказалась немецкая делегация, стало участие в конференции ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. За неделю до мероприятия МИД Германии и Конференция вузов ФРГ потребовали запретить Фалалееву участвовать в форуме из-за непризнания Берлином принадлежности Крыма к России.

«По сути, речь идет о намерении германской стороны исключить жителей данных субъектов Российской Федерации и представителей находящихся там структур из двусторонних программ сотрудничества», — сообщает МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что в таком случае, вина за срыв конференции в Казани «ложится целиком и полностью» на сторону ФРГ.

В свою очередь Фалалеев заявил, что от участия не отказывается. Напротив — он заявил, что «просто должен прилететь на форум».