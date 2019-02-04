Финалисты конкурса «Лидеры России» — 2018-2019 из ПФО — список

Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM Завершились оценочные мероприятия в рамках полуфинала Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. в Приволжском федеральном округе. Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

«Эксперты подвели итоги. «В Приволжье приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов федерального округа. Из их числа Нижегородскую область представляют 7 участников, Республику Башкортостан — 6, Самарскую область — 6, Республику Татарстан — 4, Саратовскую область — 3, Пермский край — 2. По одному участнику из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Оренбургской области, Пензенской области, Ульяновской области и Чувашской Республики приглашены в финал», — уточнил руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие Конкурса, из листа ожидания.

Финалисты из регионов ПФО:

Абдуллин Рустем Альбертович (Республика Татарстан, Нижнекамск, ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»)

Арзямов Дмитрий Алексеевич (Саратовская область, Саратов, Управление Росреестра по Саратовской области)

Артамонов Алексей Алексеевич (Самарская область, Отрадный, ООО «Газпромнефть-Развитие»)

Ахмадинуров Тимур Булатович (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Башнефть-Розница»)

Ахунов Азат Айратович (Республика Башкортостан, Уфа, Кадровое агентство «Стафф», индивидуальный предприниматель)

Баймуратов Ильгиз Юсупович (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Финэкспертиза-Сеть»)

Беагон Роман Яковлевич (Нижегородская область, Нижний Новгород, индивидуальный предприниматель)

Болодурин Сергей Викторович (Оренбургская область, Пригородный, ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»)

Васянин Сергей Викторович (Пензенская область, Пенза, ООО Производственная компания «Флагман»)

Гордеев Илья Александрович (Саратовская область, Саратов, ПАО «Саратовэнерго»)

Гумеров Рустем Фаридович (Республика Татарстан, Казань, «СтандартПроект»)

Дементьев Роман Викторович (Чувашская Республика, Чебоксары)

Денисенко Дмитрий Анатольевич (Республика Башкортостан, Уфа, ООО «Акустические материалы»)

Евстифеев Михаил Юрьевич (Нижегородская область, Нижний Новгород, ООО «ЛинСофт»)

Жаворонков Владимир Владимирович (Республика Татарстан, Казань, Республиканский клинический онкологический диспансер)

Кирпилева Снежана Александровна (Пермский край, Пермь, бизнес-консультант)

Кузнецов Алексей Александрович (Ульяновская область, Ульяновск, AB InBev Efes)

Мыздарин Александр Викторович (Самарская область, Новокуйбышевск, ОАО «Российские железные дороги»)

Никитин Виктор Сергеевич (Республика Татарстан, Казань, ООО «Бипиум»)

Обломков Валерий Валерьевич (Самарская область, Самара, ООО «МАРС»)

Ольховский Юрий Александрович (Республика Мордовия, Саранск, ООО «Управляющая компания РМ Рейл»)

Панин Илья Николаевич (Самарская область, Тольятти, ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент»)

Пичушкин Сергей Валерьевич (Самарская область, Самара, АО «СтройКонтрольСервис»)

Проскура Дмитрий Викторович (Нижегородская область, Нижний Новгород, ПАО «Ростелеком»)

Решетников Сергей Анатольевич (Республика Башкортостан, Уфа, ПАО «АНК Башнефть»)

Рогачёв Александр Игоревич (Саратовская область, Саратов, ОАО «Российские железные дороги»)

Рожков Роман Юрьевич (Самарская область, Тольятти, ООО «Робола»)

Симагин Александр Валерьевич (Нижегородская область, Бор, ООО НПП «ПРИМА»)

Сурначев Олег Юрьевич (Республика Башкортостан, Уфа, ПАО «АК БАРС» БАНК)

Талалаев Максим Валерьевич (Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл»)

Шевченко Павел Александрович (Пермский край, Протасы, НП «Центр развития одаренности»)

Шелепнёв Дмитрий Владимирович (Нижегородская область, Арзамас, Арзамасское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

Штокман Илья Олегович (Нижегородская область, Нижний Новгород, ООО «Бетонный Завод «Вектор»)

Яицкий Василий Александрович (Нижегородская область, Нижний Новгород, Министерство молодежной политики Тульской области)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Ранее уже были определены финалисты Конкурса из Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. На сегодняшний день в финал приглашен 151 участник. Полуфиналы в Северо-Западном и Южном федеральных округах пройдут с 8 по 11 февраля. В Центральном федеральном округе из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала — с 15 по 18 февраля и с 18 по 21 февраля.

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Напомним, ключевые цели Автономной некоммерческой организации (АНО) «Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

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