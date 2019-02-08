Путин уволил замглавы МВД и главного следователя Татарии

Казань, , 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы МВД Татарии генерал-майора Рафаиля Гильманова и исполняющего обязанности главы следственного управления СКР по республике генерал-лейтенанта Павла Николаева. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Рафаиль Гильманов с 2003 по 2011 год являлся заместителем министра внутренних дел по экономическим и налоговым преступлениям, с 2011 года — заместитель главы МВД — начальник полиции. Награжден медалями «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в службе» 2 и 1 степени, «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени. Имеет благодарности кабинета министров и главы Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, об отставке Николаева стало известно еще в декабре 2018 года. Согласно законодательству, Николаев мог возглавлять управление «максимум два срока подряд». Первый двухлетний период истек в 2013 году, второй пятилетний срок завершился в октябре 2018 года. Однако решением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Николаев остался на своем посту в статусе исполняющего обязанности еще на один год.

В последних числах декабря Николаев подал в отставку, но сначала он находился в отпуске.

Исполняющим обязанности главы регионального СУ СКР является его первый заместитель Марат Зарипов

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