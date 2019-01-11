На прошедшей неделе с 14 по 20 января на политической арене Новосибирска произошло несколько до сих пор обсуждаемых событий. Не обошлось без комментариев относительно предстоящих выборов мэра муниципалитета. Но были и более острые темы. Например, высказывание депутата Госдумы Александра Карелина о необходимости ужесточить пенсионную реформу вызвало негативную реакцию как новосибирцев, так и жителей других регионов. Затронули на этой неделе скандалы и культурную сферу. Обо всём подробнее в материале.

Novo-sibirsk.ru Новосибирская набережная

Такая политика

17 января заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Зозуля («Единая Россия») заявил, что покидает новосибирский парламент. Решение он объяснил большой занятостью в рамках работы в аппарате «Ростеха» и частыми длительными командировками. Зозуля возглавляет совет директоров новосибирского АИР и является представителем госкорпорации «Ростех» в Западной Сибири. И, как пишет «Тайга.инфо», первый заместитель председателя новосибирского Заксобрания Андрей Панфёров предположил, что Зозуля лишится поста в новосибирском АИРе, поскольку «избирался туда именно как депутат и зампред бюджетного комитета».

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Тем временем мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, судя по всему, свой пост покидать не собирается. Его полномочия истекают в апреле. Локоть пока открыто не заявил о своём решении баллотироваться на выборах, которые пройдут в сентябре 2019 года, но всё говорит именно об этом.

Антон 48048 Анатолий Локоть

15 января губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не намерен отказываться от предвыборного соглашения с мэром Новосибирска, согласно которому действующий новосибирский градоначальник отказался участвовать в выборах губернатора осенью 2018 года взамен на поддержку на выборах мэра в 2019 году. Ранее второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что Локоть будет избираться на новый срок.

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Тем временем в новосибирских СМИ и социальных сетях уже развернулась целая кампания по критике Локтя. И ведут её, в том числе те, кто поддерживал Анатолия Евгеньевича на досрочных выборах мэра в 2014 году. Технологии, которые они используют, уже давно известны — критика, вбросы информации и шквал публикаций с негативным подтекстом. Чего стоит версия, что Анатолий Локоть станет председателем КПРФ вместо Геннадия Зюганова, а губернатор Иркутской области Сергей Левченко — его первым замом. Впрочем подобные сообщения будут всплывать вплоть до сентября. Но пока Локоть и Травников сохраняют убежденность в своей «дружбе», интрига сходит на нет. Интереснее будет только если «Единая Россия» решит отказаться от договоренности с коммунистом Локтем, хотя это пока маловероятно. Локоть зарекомендовал себя как «человек системы», и пока что у него нет конкурентов. А те кандидаты, что уже заявились, ему не особо «страшны».

Nso.ru Андрей Травников

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Однако самым громким событием на политической арене Новосибирска, которое по количеству комментариев обошло даже выборы мэра, стало заявление депутата Госдумы Александра Карелина в студии радио «Комсомольская правда» о том, что смягчение пенсионной реформы в прошлом году было сделано зря.

«Я считаю, что всё-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная реформа, да. Но моё внутреннее убеждение, что это необходимо было делать, причем чуть раньше. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось. Еще я считаю, что младшие должны помогать старшим. Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство. И я призываю к этому всех тех, кто считает, что бабушки не смогут на свои небольшие пенсии тянуть за собой даже не детей, а внуков. Призываю прекратить находиться в состоянии иждивенцев», — заявил Карелин.

После этого на него со всех сторон посыпалась критика. Причём критиковали его как новосибирцы, так и люди, живущие за пределами региона. Оно и понятно, Карелин — депутат Госдумы.

Duma.gov Александр Карелин

Высказался известный блогер Илья Варламов.

«Не успели мы закончить чествование лауреатов премии «Длинный язык — 2018», как стали появляться претенденты на награду уже этого года. На этот раз блестяще выступил знаменитый борец Александр Карелин, который по какому-то недоразумению уже почти 20 лет сидит в Госдуме, — написал Варламов. — Надеюсь, наши пенсионеры как можно скорее принесут Александру Карелину и его коллегам из «Единой России» извинения за то, что тянут из государства последние соки».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ) написал: «Все, кто возрастом постарше и 90-е годы прожил в сознательном возрасте, больше того, хоть как то был связан с бизнесом, прекрасно знали, кто такой Александр Карелин и какова его роль в становлении «авторитетного бизнеса».

На критику и выражения люди в социальных сетях не скупились. И в итоге записали Карелина в ряды Ольги «Не просили вас рожать» Глацких, Натальи «Макарошки всегда стоят одинаково» Соколовой, Петра «Кору дуба заваривайте» Толстого и других.

В завершении недели порадовала мэрия Новосибирска, сотрудники которой выложили в YouTube ролик ко дню рождения Анатолия Локтя, которому 18 января исполнилось 60 лет. Многие такого креатива не оценили и подвергли творчество критике. Впрочем, в Новосибирске до сих пор ждут реакции из Москвы, ведь городские чиновники затронули в видеоролике мэра столицы и не в самом позитивном ключе.

«А я иду по Красному зимой, и ходит кругом голова. Вокруг любимый город мой, получше, чем Москва. Москва давно России не пример с их мэром во главе. Бюджет Москвы совсем не знает мер. Зато у нас в Новосибирске мэр получше, чем».

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Такой спорт

Власти города Новосибирска и региона озабочены ходом подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой, который должен пройти в 2023 году. 15 января мэр Анатолий Локоть заявил, что новую станцию Новосибирского метрополитена начнут строить уже в 2019 году.

На этот чемпионат у новосибирских властей грандиозные планы — за федеральные деньги привести хотя бы часть инфраструктуры муниципалитета в порядок и по-максимуму использовать свой шанс. Потому что, как сказал сам Локоть: «Впервые за несколько лет город начинает строительство новой станции метрополитена на уже действующей линии». Кроме новой станции «Спортивная» планируется закончить работу над документацией по продлению Дзержинской линии метро, а также построить новый ледовый дворец спорта и отремонтировать существующий ЛДС «Сибирь». Мэр поручил подсчитать, сколько городу необходимо новых автобусов, трамваев и троллейбусов, уборочных машин, чтобы не возникло проблем с транспортом и уборкой в 2023 году. Региональные власти обещали помочь.

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А вот участие Омска в проведении части матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 года в Новосибирске уже даже не обсуждается. Хотя ранее Андрей Травников и заявлял, что не против поделиться привилегиями с соседним регионом.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккей

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Пока же городским и областным властям приходится работать в тандеме для того, чтобы подготовить Новосибирск к чемпионату. Как заявил губернатор — это и есть конструктивные взаимоотношения без политических оттенков, которые должны принести свои плоды. Локоть назвал это «консолидацией уровней власти в решении амбициозных задач». И он уверен, что такого уровня взаимопонимания в последние годы городские и областные власти не достигали.

Такая культура

2019-й объявлен в России Годом театра. 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» пройдёт презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. ИА REGNUM задалось вопросом, а кому ещё не хватает своего «именного театра». На что в Новосибирске заявили, что самыми известными и востребованными новосибирскими театрами управляют грамотные люди, а потому новосибирским театрам не нужны известные личности в качестве руководителей, «у них и так всё хорошо».

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Чего не скажешь о ДК им. Октябрьской революции. Министерство культуры Новосибирской области инициировало вопрос об увольнении директора учреждения Надежды Лобановой «за выявленные нарушения в работе». Как выяснилось, летом прошлого года в ДК прошла проверка. Контрольно-ревизионное управление выявило нецелевое использование бюджетных средств. При повторной проверке в декабре 2018 года нарушения обнаружены в локальных актах, касающихся оплаты труда, штатного расписания и др. В то же время «коллектив ДК в шоке». Новосибирцы вспомнили, что ранее с поста директора Новосибирской филармонии была уволена и Татьяна Людмилина, которая объяснила кадровое решение «обычным рейдерским захватом, к которому относительно готов бизнес, но никак не государственное учреждение культуры».

К.Артём.1 ДК им. Октябрьской Революции

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О кадровых перестановках в руководстве заявлялось и относительно театра «Глобус». Коллектив театра даже направлял письмо губернатору региона с просьбой защитить их от смены директора. Позже министр культуры области Игорь Решетников опроверг информацию об увольнении Елены Алябьевой. Ситуация вроде бы сошла на нет. Но в кулуарах говорят, что она возникла из-за того, что новосибирский депутат Анатолий Кубанов планировал занять руководящий пост в театре города.

Тем временем инвестор приступил к реконструкции здания кинотеатра «Космос».

Такая память

Новосибирцам продемонстрировали легендарные танки Т-34. 16 января в город прибыл железнодорожный эшелон с 30 советскими танками Т-34, переданными России Лаосом. Ранее они стояли на вооружении лаосской армии. Судно с тремя десятками танков Т-34−85 пришло во Владивосток 9 января. Договоренность о передаче была достигнута в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года. Планируется, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.

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