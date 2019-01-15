Травников не отказывается от предвыборного соглашения с мэром Новосибирска

Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не намерен отказываться от предвыборного соглашения с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, согласно которому Локоть отказался участвовать в выборах губернатора осенью 2018 года взамен на поддержку на выборах градоначальника в 2019 году. О сохранении так называемого пакта «Травников-Локоть» глава региона рассказал сегодня, 15 января, после аппаратного совещания в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Что касается договоренностей, всё было сказано в июне 2018 года. И всё на сегодняшний день остается в силе», — сказал Андрей Травников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Сам Локоть пока от прямого ответа уклоняется, отмечая лишь, что пока раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

Напомним, его полномочия истекают 22 апреля. Выборы, скорее всего, будут назначены на единый день голосования в сентябре.

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Досрочные выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году. Тогда явка избирателей составила 32,59%. Конкуренцию Анатолию Локтю на них составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.

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