В Новосибирске своих руководителей театров хватает: мнение

Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Новосибирским театрам не нужны известные личности в качестве руководителей, у них и так всё хорошо, считает краевед Константин Голодяев. Такое мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM, размышляя на тему, кому из российских известных деятелей культуры и искусства не хватает своего именного театра.

«А зачем кому-то из «российских известных личностей» возглавлять театр в Новосибирске? Хоть и с сибирскими корнями. У нас все театры работают, и работают хорошо. Но если надо, я бы выдел двоих — Сергея Афанасьева и Екатерину Ковалёву. Но именно у них уже и есть свои прекрасные театры».

Отметим, что Сергей Афанасьев является художественным руководителем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Он заслуженный деятель искусств РФ, мастер курсов «Режиссёр в драматическом театре» и «Актер драмы и кино» Новосибирского государственного театрального института, председатель правления Новосибирского отделения СТД РФ. Сергей Афанасьев окончил Кемеровский государственный институт культуры, Московское высшее театральное училище им. Б. В. Щукина при государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности «Режиссер драматического театра». Режиссёр более 80 спектаклей в России и за рубежом, двух художественных фильмов.

Екатерина Ковалева — директор концертно-театрального центра «Евразия», заслуженный работник культуры Российской Федерации