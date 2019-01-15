Дайте две: мэр Новосибирска рассказал о планах развития метро к МЧМ-2023

Новосибирск, , 17:38 — REGNUM Новую станцию Новосибирского метрополитена, которая должна быть запущена к молодёжному Чемпионату мира по хоккею-2023, начнут строить уже в 2019 году. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил сегодня, 15 января, на расширенном аппаратном совещании, где были озвучены приоритетные задачи на текущий год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Впервые за несколько лет город начинает строительство новой станции метрополитена на уже действующей линии. И это без остановок движения. Поэтому требуется чёткая координация между строителями и муниципальным нашим предприятием — Новосибирский метрополитен. Помимо станции «Спортивная» важно закончить доработку документации по продлению Дзержинской линии метро. Без завершения Дзержинской линии метро, считать что мы подготовили транспортную инфраструктуру к проведению чемпионата нельзя. Ответственность колоссальная, времени осталось мало», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Отметим, что завершение строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена власти оценили в 18 млрд рублей.

Напомним, в 2023 году в Новосибирске пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой. К масштабному спортивному мероприятию в городе должны быть построены новый Ледовый дворец спорта и станция метро «Спортивная». Ледовую арену должны ввести в эксплуатацию летом 2022 года, станцию метрополитена — в апреле 2022 года. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Ранее озвучивалось, что на проектирование и строительство станции «Спортивная» необходимо около 2 млрд рублей.

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