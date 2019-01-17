Новосибирское заксобрание покидает депутат-единоросс

Новосибирск, , 12:56 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Зозуля («Единая Россия» намерен покинуть свой пост. Об отставке парламентарий сообщил сегодня, 17 января.

«Я планирую покинуть свой пост в Законодательном собрании Новосибирской области, — сообщил изданию «Континент Сибирь» Зозуля. — Сегодня подал заявление об уходе».

Своё решение он объяснил большой занятостью в рамках работы в аппарате «Ростеха» и частыми длительными командировками, а «быть депутатом, не справляющимся со своими обязанностями, стыдно».

В Законодательном собрании решение Зозули пока оставили без комментариев.

Юрий Зозуля по образованию — физик, доктор экономических наук. Депутатом Законодательного собрания региона впервые был избран в 2005 году, в 2015 году вновь избран. В его избирательный округ входят три района: Баганский, Купинский и Карасукский. Является заместителем председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

С 2007 года возглавлял представительство «Ростеха» в Новосибирской области, а в 2019 году возглавил холдинг АО «Спецхимия», входящий в корпорацию «Ростех».

В 2017 году, по данным декларации о доходах, Юрий Зозуля заработал 39,8 млн рублей.