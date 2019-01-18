Шок по поводу новости о списании в Чечне долгов за газ на сумму 9 млрд рублей не испытал, наверное, в России только тот, кто до сих пор об этом не слышал. От того, видимо, четко сформулированной реакции на это сообщение пока нет ни у представителей Газпрома, ни у властей субъектов РФ, ни у общества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ну, если не считать того, что «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщил, что намерен обжаловать решение суда. В компании отметили, что поставщик не предоставлял необходимых документов, которые указывали бы, что задолженность является безнадежной к взысканию.

Откликом на решение суда Чечни стало также обращение депутатов от КПРФ Смоленской областной думы. Они подали заявление в прокуратуру с предложением обратиться в суд с аналогичным иском — чтобы и жителям их области стало на душе радостно от того, что их избавят от накопленных долгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бытовой газ

Вслед за Смоленской областью списать долги населения за газ предложил депутат Государственного совета Республики Чувашия Константин Степанов (фракция ЛДПР). Он направил обращение прокурору с просьбой провести проверку в отношении газовиков и списать дебиторскую задолженность населения за газ.

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«А чем мы хуже?»: в Чувашии просят списать долги за газ, как в Чечне

В самой Чечне решение суда по газовым долгам назвали справедливым. По словам пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, оно основано «на объективных данных и сложившихся реалиях».

Напомним, о том, чтобы признать долги за энергоносители безнадежными и списать их, власти Чечни просили еще в 2015 году. В обращении министра промышленности и энергетики ЧР называлась сумма в размере 16,23 млрд рублей, которая была накоплена с 1999 по 2009 год, когда в регионе действовал режим контртеррористической операции. За это время долги населения за газ составили 11,97 млрд рублей, а за электроэнергию — 4,26 млрд рублей.

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Не раз глава Чечни заявлял, что долги за потребленный газ и электричество, предъявляемые Чечне, не обоснованы, так как в регионе отмечена высокая собираемость платежей. Он пенял на изношенность электрических и газовых сетей и связанные с этим потери.

Как сообщало ИА REGNUM, большие долги за энергоресурсы накоплены не только у Чечни. Не раз ситуация в топливно-энергетической сфере на Северном Кавказе становилась предметом критики властей РФ. Так, полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников сообщал, что долг субъектов СКФО на 1 мая 2018 года составил более 120 млрд рублей. При этом 27,094 млрд рублей составил долг за свет и 95,902 млрд рублей — за газ. Наибольшие долги накоплены у Дагестана и Чечни.

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SKFO.gov.ru Полномочный представитель президента России на Северном Кавказе Александр Мотовников

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отмечал, что доля Северного Кавказа в общей сумме газовых долгов превысила 84%. При этом уровень газификации, например, в Чечне, где 1 января 2018 года долги составили 14,4 млрд рублей, один из самых высоких в России. В настоящее время он достиг уже 98%, в то время как в среднем по стране — только 68%.

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Власти Чечни просят списать более 16 млрд рублей долга за газ и свет

Кадыров: Предъявляемые Чечне долги за газ и электроэнергию не обоснованы

Даешь списание долгов в каждом субъекте!

Между тем рядовые граждане России, для которых услуги ЖКХ давно являются одной из самых больших статей расходов, а кошельки не лопаются от наличности, порадовавшись за жителей Чечни, избавившихся от долгов, задумались: «А чем мы хуже?».

Особые права Чечни на списание долгов вызвали удивление. Особенно поразила формулировка причин списания, указанная прокуратурой.

«В результате незаконного бездействия ответчика (ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» — ред. ИА REGNUM) нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ в установленном порядке не была списана. При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения», — говорится в сообщении прокуратуры Чечни.

«Видимо, на остальной территории страны наше правительство протестов не боится», — написал один из комментаторов в соцсети «ВКонтакте».

"Оказалось, в остальных регионах требования оплаты создают социальную расслабленность и приводят к единодушному одобрению социальной политики!» — с сарказмом пишет еще один комментатор.

«Тут еще один важный момент. Помимо того, что жители Чечни выделены в качестве привилегированного класса, принцип равенства нарушен и по отношению к добросовестным чеченцам: они исправно платили за газ, а их соседи — нет. Теперь соседям долг списан, а добросовестным плательщикам деньги никто не вернёт», — рассуждает в соцсети Аркадий Чаплыгин — председатель коллегии адвокатов «Призывник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

К слову сказать, кто-то всерьез обрадовался этому прецеденту. С наивной надеждой, услышав эту новость о списании долгов за газ в Чечне, а также то, что смоленские депутаты ответили на нее заявлением в прокуратуру о рассмотрении возможности списания 30 млрд рублей долга за газ, некоторые пользователи соцсетей воззвали к местным и федеральным властям.

«Списать долги по всей стране! Сделайте подарок всем бедным людям, правители России!» — предложила Ника С.

Право на списание: по совести или по закону?

Решение суда Чечни о списании газовых долгов населению с учетом тяжелой ситуации, в которой находились жители республики после окончания военных действий, возможно, и правильно, но сложности испытывали в течение многих лет и другие жители России. Такое мнение высказал сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«В России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов. Фактически они просят списать долги за те годы, в которых была смута — никто не знал, кому и куда платить, поэтому давайте обнулим», — цитирует его слова газета «Взгляд».

Но с другой стороны, как отметил Егармин, все потребители должны быть в равных условиях. Так, по его словам, не меньше страдают люди, оказавшиеся в зоне стихийных бедствий, например, жители Восточной Сибири, дома которых регулярно подвергаются паводкам и подтоплениям.

ИА Красная Весна Счетчик электроэнергии

Множащиеся в соцсети отклики граждан России на решение суда Чечни в общем-то сводятся к двум основным: вопросу «чем мы хуже жителей Чечни?» и восхищению действиями чеченских властей. Вот, оказывается, как нужно любить свой народ! Сострадать ему, заботиться, помогать справляться с трудностями. Как тут не вспомнить депутата Читинской городской думы Екатерину Борисову, которая предложила на ночь отключать электричество у малоимущих, проживающих в неблагоустроенных бараках. Таким образом она решила наказать людей, с которых нечего взыскивать по причине отсутствия средств.

Несомненно, официальная реакция на решение суда Чечни о списании долгов населению еще последует. И от властей, и от «Газпрома». Хотелось бы, чтобы она всё же была справедливой, не стравливала народы и давала возможность всем жителям России верить, что каждый из них в своей стране имеет равные права, в том числе и на прощение долгов.