«Безнадежные долги»: жителям Чечни списали 9 млрд рублей за газ

Грозный, , 07:33 — REGNUM Заводской районный суд Грозного обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, компания «Газпром межрегионгаз Грозный» не составляла документы, которые необходимы для списания дебиторской задолженности населения. Соответствующие материалы, согласно иску, должны были показать долги жителей республики, взыскать которые «стало безнадежным» из-за истечения срока исковой давности.

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В результате незаконного бездействия компании задолженность жителей Чечни за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана. При этом, отметили в прокуратуре, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления».

В итоге суд признал требования прокуратуры обоснованными и обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность.

Как сообщало ИА REGNUM, долги субъектов Северо-Кавказского федерального округа за энергоносители — самые высокие в России. Так, долг за газ перед Газпромом в 2017 году превысил 61 млрд рублей. Доля Северного Кавказа в общей структуре газового долга составила почти 84%.

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