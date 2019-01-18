«А чем мы хуже?»: в Чувашии просят списать долги за газ, как в Чечне

Чебоксары, , 18:11 — REGNUM Вслед за Чечней и Смоленской область списать долги населения за газ предлагают в Чувашии. Депутат Государственного совета республики Константин Степанов (фракция ЛДПР) направил обращение прокурору с просьбой провести «аналогичную проверку» в отношении газовиков и списать дебиторскую задолженность населения региона за газ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обращение прокурору Чувашии Василию Пословскому размещено в «Фейсбуке». В нём сообщается, что по итогам III квартала 2018 года долги за газ в Чувашии «составляли около трёх миллиардов рублей», что «также негативно сказывается на уровне социальной напряженности в обществе и не раз освещалось в СМИ».

"А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала «Газпром» в Чувашии», — написал Константин Степанов.

Парламентарий просит главу регионального надзорного ведомства проверить ресурсоснабжающую организацию в Чувашии на «предмет исполнения установленных законодательством и внутриведомственными документами действий, необходимых для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадёжной к взысканию».

Отметим, что в декабре 2018 года в прокуратуре Чувашии заявляли, что задолженность организаций ЖКХ за поставленный природный газ за год выросла на 37,5% и превысила 1,9 млрд рублей. В сентябре 2018 года, накануне отопительного сезона, в компании «Газпром межрегионгаз Чебоксары» отмечали, что задолженность за потреблённый газ в Чувашии перевалила за 2,2 млрд рублей, что почти на 600 млн больше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. В структуре долгов 65,1% приходится на долю теплоснабжающих организаций. Газовики считают, что ситуация с долгами — это прежде всего «вопрос управления», и предстоящий сезон «должен быть переломным по платежам».

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Всего в республике насчитывается около 500 тыс. газифицированных домов и квартир, на которые приходится свыше 766 тыс. единиц бытового газоиспользующего оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грозном суд обязал местное отделение Газпрома списать 9 млрд рублей задолженности жителей Чечни за газ. По данным прокуратуры, задолженность стала «безнадежной к взысканию» из-за истечения сроков исковой давности. Газпром уже заявил о намерении обжаловать решение.

После этого в Смоленской области предложили последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ. Обращение в прокуратуру направили три депутата областного отделения КПРФ.

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