Вслед за Чечней: в Смоленске предложили списать долги населения за газ

Смоленск, , 14:33 — REGNUM Обращение в адрес прокурора Смоленской области с предложением последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ направили депутаты Смоленской областной думы. Об этом стало известно 18 января. Копия обращения, подписанная тремя депутатами, размещена в группе в соцсети смоленского областного отделения КПРФ.

«Просим вас внимательно изучить материалы вышеуказанного дела, решение суда и рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском неопределенного круга лиц, проживающих на территории Смоленской области», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, Заводской районный суд Грозного обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. По данным прокуратуры, задолженность стала «безнадежной к взысканию» в результате истечения сроков исковой давности. Газпром уже заявил о намерении обжаловать решение. Добавим, что по данным на середину 2018 года Смоленская область вошла в число регионов, сорвавших график реструктуризации долгов за газ.

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