Прошедшая короткая рабочая неделя оказалась для Кемеровской области максимально продуктивной — был принят ряд важных политических решений, которые станут приоритетными для региона в текущем году.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Надежда на культуру

Главным событием недели с 7 по 13 января в Кузбассе можно считать то, что губернатор региона Сергей Цивилёв 8 января в Калининграде продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину, как будет выглядеть культурно-образовательный комплекс в Кемерове.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Цивилёв

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Тему обсуждали не только в регионе. И неудивительно. Выбор Кемерова для создания в нём такого комплекса на первый взгляд неочевиден. В этом признаются и в самом Кузбассе. Профессор КемГУ, член регионального штаба ОНФ Александр Коновалов говорит, что если по другим трём городам — Владивостоку, Калининграду, Севастополю — всё понятно, это важные морские порты, возможность доступа туристов, хорошая транспортная логистика. То Кемерово в число городов с такими преимуществами не входит.

«Я думаю, что одна из причин, почему выбор пал на Кемерово, потому что всё-таки в области более чем 2,5 млн человек населения, область насыщена и демографическими ресурсами, и экономическим потенциалом. А продолжать политику наращивания крупных центров, таких как Красноярский край и Новосибирская область, значит действовать в ущерб другим регионам. Потому в данном случае, на мой взгляд, вполне оправдано, что Кемерово выбрали таким центром роста», — сказал Коновалов.

Добавив, что хотя для региона это и большая удача и «при определённых гарантиях федерального центра культурный кластер может стать тем локомотивом, который потянет за собой и развитие всего региона», Коновалов подчеркнул, что Кузбассу предстоит решить немало трудных задач.

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Тем временем в соседнем регионе — Новосибирской области — заявляют: подобные комплексы строят в расчёте на имеющийся поток туристов, но сами по себе эти комплексы его не генерируют. И для того чтобы люди отправились в квартал искусств в Кемерове, там «надо делать шоу уровня Диснейленда».

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Тем не менее президент РФ Владимир Путин в Калининграде подчеркнул, что возможность раскрыть свои таланты должна быть доступна каждому человеку в любом регионе России. А в Кемеровской области добавили, что даже если будет реализована хотя бы часть задуманного, то плюс для развития Кемерова и Кемеровской области уже будет существенный.

Немного о политике

9 января прошла инаугурация главы Киселевского городского округа Кемеровской области Максима Шкарабейникова. Он исполнял обязанности руководителя округа с 20 ноября 2018 года, после отставки Сергея Лаврентьева. Известно, что Максим Шкарабейников с 1999 года работал в администрации Прокопьевска, а с 2016 года был первым заместителем главы города.

В мероприятии принял участие губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Нужен грамотный и хозяйский подход к делу, чтобы реализовать его. Глава города должен быть не просто профессионалом, а неравнодушным, искренне болеющим за своё дело человеком с высокой степенью ответственности. Уверен, что выбранный мэр — именно такой человек, вместе с ним вы выйдете на новый этап развития своего города», — заявил Цивилёв.

Ako.ru Инаугурация Максима Шкарабейникова

Напомним, что на сессии горсовета 28 декабря были зарегистрированы два кандидата на этот пост — Евгений Полушкин и Максим Шкарабейников. По итогам голосования депутатского корпуса победил Максим Шкарабейников.

Я б в президентские кадеты пошёл

Еще одним федерально-региональным событием прошедшей недели можно считать начало строительства в кузбасской столице Президентского кадетского училища. Первая очередь училища на 360 человек будет запущена 1 сентября 2019 года.

Президентское кадетское училище будет готовить специалистов в высокотехнологичных направлениях. В июне 2018 года президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ создать образовательное учреждение с учётом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны. Оно рассчитано на 840 мест для учащихся 5−11-х классов и будет построено в восточной части Кемерова, вдоль Московского проспекта — на земельном участке ориентировочной площадью 17 га. На первом этапе будут построены учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт, два КПП с комнатой для посетителей. Также предусмотрен крытый спортивный комплекс.

На втором этапе строительства запланировано возведение двух спальных корпусов на 240 мест каждый, с размещением на четвёртом этаже многофункциональных классов, спортивного комплекса с бассейном на 40 человек в смену и ледовым катком, крытой автостоянки и склада материально-технического оснащения.

После завершения строительства в кадетском корпусе смогут жить и учиться 840 кадетов, находясь на полном государственном обеспечении.

Gruszecki Кадеты

Поступить в училище смогут юноши, начиная с 5 класса, годные по состоянию здоровья и уровню подготовки. Им предстоит продемонстрировать знания по русскому языку, математике, иностранному языку, психологическую готовность, достижения в общественной, творческой и спортивной деятельности. Приём заявлений от родителей и кандидатов начнётся с 15 апреля и продлится до 1 июня 2019 года.

«А мне летать охота»

9 января из Кемерова в Москву вылетел последний вечерний авиарейс. Вечернее авиасообщение между столицей Кемеровской области и столицей страны закрыто на неопределённый срок.

Напомним, что два вечерних авиарейса из Кемерова в Москву были запущены осенью 2018 года. В середине ноября авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар», которые осуществляли эти рейсы, сообщили, что с 9 декабря 2018 года вечерние перелёты будут прекращены. Отмену вечернего авиасообщения с Москвой авиакомпании объяснили низким пассажиропотоком. В «Икаре» заявили, что только за период с 28 октября по 9 ноября авиакомпания понесла около 10 млн рублей убытков.

Алексей Шулик В аэропорту Кемерово

Однако после перерыва, 25 декабря, вечерний рейс был выполнен вновь — в 21:35 (время местное). «Икар» пояснил, что планирует возобновить вечерние рейсы на время новогодних каникул, но они не будут ежедневными: вылеты планировались на 25, 27, 29, 30 декабря 2018 года и 1, 3, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года.

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Ранее власти Кемеровской области заявляли, что пытаются решить проблему с вечерним авиасообщением со столицей: были подготовлены письма в 11 авиакомпаний «о рассмотрении возможности организации вечерних рейсов направлением «Кемерово — Москва» и «Новокузнецк — Москва», а также, что направлена заявка в авиакомпанию S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута «Новокузнецк — Новосибирск», который планировалось стыковывать с рейсом «Новосибирск — Москва».

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Мы едины и непобедимы?

В Кемеровской области объединят ещё три медучреждения. Реорганизация коснётся двух Калтанских городских больниц (№ 1 и № 2) и Осинниковской горбольницы. На сайте департамента здравоохранения региона говорится, что они станут единым юридическим лицом.

«Повышение доступности современных видов исследований и консультаций специалистов — решение этих задач станет возможным благодаря объединению лечебных и диагностических баз городских больниц. Планируется, что к июню 2019 года Калтанская городская больница № 1, Калтанская городская больница № 2, а также Осинниковская городская больница станут единым юрлицом», — отметили в ведомстве.

В больничной палате

По мнению главного врача Осинниковской городской больницы Ирины Зарщиковой, одним из результатов объединения медицинских учреждений станет рациональное использование материально-технических баз больниц, в том числе повышение доступности.

«Необходимость такого объединения назрела давно, — заявила Зарщикова, — тем более наши муниципальные образования очень близки территориально, а значит, было бы логично использовать ресурсы больниц под единым управлением, чтобы повысить качество оказания помощи населению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области началась реформа системы здравоохранения: деятельность ряда служб выстраивается по вертикальному принципу, создаются многопрофильные медицинские центры. Основная цель её, по словам властей, — вывести качество медицинской помощи на новый уровень.

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Ранее в Новокузнецке две клинические больницы (№ 11 и № 16) были присоединены к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1.

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