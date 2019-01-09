Культурный кластер может стать локомотивом, который потянет весь Кузбасс

Кемерово, , 19:08 — REGNUM Появление культурного кластера поможет Кузбассу вернуться в ряды сибирских регионов с «высокой культурой», а также потянет за собой развитие других сфер, в том числе экономики, считает профессор КемГУ, член регионального штаба ОНФ в Кузбассе Александр Коновалов.

«С момента выделения Кемеровской области из состава Новосибирской наметилась диспропорция между индустриальным и социальным развитием. Социокультурное развитие было на недостаточном уровне, и мы всегда запаздывали с точки зрения обеспеченности учреждениями культуры, даже несмотря на то, что в сельской местности было много клубов. Раньше был таокй лозунг: «Превратим Сибирь в край высокой культуры». И основных результатов достичь удалось. В Кемеровскую область на гастроли направлялись крупные коллективы. Но проект, который озвучил президент РФ Владимир Путин, весьма амбициозен. Правда, уже ведутся дискуссии, насколько он целесообразен именно в Кемерове. По трём другим городам всё понятно — это важные морские порты, это возможность доступа туристов, это хорошая транспортная логистика. Кемерово, конечно, находится в географическом центре России и имеет определённую базу по подготовке кадров. Но я думаю, что одна из причин, почему выбор пал на Кемерово, потому что всё-таки в области более чем 2,5 млн человек населения, область насыщенна и демографическими ресурсами и экономическим потенциалом. А продолжать политику наращивания крупных центров, таких как Красноярский край и Новосибирская область, значит действовать в ущерб другим регионам. Потому в данном случае, на мой взгляд, вполне оправдано, что Кемерово выбрали таким центром роста», — высказал ИА REGNUM своё мнение Коновалов.

Эксперт отмечает, что региону предстоит решать «огромное количество проблем», в том числе связанных с транспортной доступностью, привлечением аудитории и высококвалифицированным кадровым составом.

«Мы знаем, что президент прежде всего отметил необходимость детальной проработки проекта. Потому что часто бывает уже в процессе реализации концепция меняется, требуется либо что-то дополнять, либо, наоборот, ликвидировать. И здесь стоило бы подумать над тем, при каких условиях культурный кластер будет востребован. Часто руководители культурных учреждений жалуются, что заполняемость залов низкая, поэтому нужно продумать транспортную доступность к Кемерово, чтобы жители малых и средних городов могли свободно приезжать в город, так как только кемеровской публикой такой кластер заполнить и использовать его возможности нельзя. Большой шаг вперед то, что появится филиал Мариинской сцены. Несмотря на попытки, в Кемерове так и не удалось создать театр оперы и балета, и если это удастся сделать — это будет большой шаг вперед», — считает Коновалов.

При этом, по его мнению, большой удачей для региона является то, что в развитии Кемерово как культурного центра заинтересован федеральный центр, потому что такие «амбициозные задачи невозможно решить силами региона или муниципалитета», нужна федеральная поддержка.

«Это тот пример, который показывает что культурный кластер может потянуть за собой развитие и туристических возможностей, и транспортной доступности. При определённых гарантиях федерального центра культурный кластер может стать тем локомотивом, который потянет за собой и развитие всего региона», — подчеркивает он.

Александр Коновалов отмечает, что даже если будет реализована хотя бы часть задуманного сегодня, «даже если этот кластер будет поделён на три или даже на пять, то плюс для развития Кемерово и Кемеровской области уже будет существенный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.

Путин осмотрел макеты создаваемых культурно-образовательных комплексов, в частности, проекта Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства, музейного и театрально-образовательного комплексов, культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе, а также ознакомился с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерове.

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