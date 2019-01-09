Для создания культурного кластера Кузбасса предлагают «делать шоу»

Кемерово, , 12:33 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на совещании по вопросу создания в четырех городах России культурно-образовательных и музейных комплексов представил президенту Владимиру Путину компьютерную реконструкцию будущей застройки квартала искусств в Кемерове.

Как считает пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов, комплексы строят в расчёте на имеющийся поток туристов, но сами по себе эти комплексы поток не генерируют. И для того, чтобы люди отправились в квартал искусств в Кемерове даже из соседних регионов, там «надо делать шоу уровня Диснейленда».

В связи с этим, отмечает эксперт, возникают вопросы: получится ли реализовать этот проект в Кемерове, достаточно ли у региона ресурсов и есть ли необходимая инфраструктура для этого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв уже рассказал журналистам, что показал президенту программу развития культурного кластера Кузбасса, в которую вошли кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 35 домов культуры в разных городах региона.

Отметим, что до 2021 года в Кемерове планируют построить филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» с культурно-выставочным центром и фондохранилищем; театр оперы и балета площадью 22 тыс. кв. м; образовательный комплекс площадью 48 370 кв. м с филиалами. Кроме того, на территории будущего «квартала» будет создан кузбасский центр искусств.

Читайте ранее в этом сюжете: Цивилёв о культурном кластере Кузбасса: «Масштабный проект»