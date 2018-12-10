Между Кемеровом и Москвой прекращены регулярные вечерние авиарейсы

Кемерово, , 09:21 — REGNUM Последний регулярный вечерний рейс из Кемерова до Москвы вылетел 9 декабря в 20:55 (время местное). Теперь из столицы Кузбасса в столицу России можно будет улететь лишь утренними самолетами.

«Это был последний регулярный вечерний авиарейс, — приводит издание VSE42.Ru комментарий представителей международного аэропорта имени А. Леонова. — В следующем году станет ясно, будет ли возобновлено в Кемерове вечернее авиасообщение.

Отмечается, что вечерние авиарейсы осуществляли «Аэрофлот» и «Икар». Но в середине ноября сначала «Икар», а затем и «Аэрофлот» сообщили о прекращении вечернего авиасообщения между Кемеровом и Москвой. Своё решение авикомпании объяснили тем, что на вечернее время приходится самый низкий пассажиропоток.

Возобновить вечерние перелёты «Икар» планирует на время новогодних каникул. Но рейсы не будут ежедневными. Вылеты запланированы на 25, 27, 29, 30 декабря 2018 года и 1, 3, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года.

Власти региона заявили о попытке решить проблему с авиасообщением с Москвой.

«Мы уже подготовили письма в 11 авиакомпаний о рассмотрении возможности организации вечерних рейсов направлением «Кемерово — Москва» и «Новокузнецк — Москва». Также с авиакомпаниями активно проводятся переговоры и консультации о возможности организации вечерних рейсов направлением в Москву», — сообщили Сибдепо в администрации Кемеровской области.

Кемеровские власти также отметили, что направили заявку в авиакомпанию S7 в Росавиацию для выполнения субсидированного маршрута «Новокузнецк — Новосибирск». Этот рейс планируется стыковывать с рейсом «Новосибирск — Москва». А в Минтранс России направлено письмо для рассмотрения возможности запуска ещё одного субсидированного рейса «Кемерово — Новосибирск».

Напомним, два вечерних авиарейса из Кемерова в Москву были запущены осенью 2018 года. Осуществляли их авиакомпании «Аэрофлот» и «Икар». «Аэрофлот» должен был летать из Кемерова в Москву в 20:55 с 28 октября 2018 года по 29 марта 2019 года (кроме субботы), а с 3 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года в 21:10 по субботам. Но в середине ноября авиакомпании сообщили, что с 9 декабря 2018 из-за низкого пассажиропотока регулярные вечерние авиарейсы в Москву будут прекращены.

Авиакомпания «Икар» тогда сообщала, что в период с 28 октября по 9 ноября понесла около 10 млн рублей убытков.