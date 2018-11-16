Сразу три больницы Новокузнецка оказались «в глубоком финансовом кризисе»

Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:39 — REGNUM В Новокузнецке сразу две клинические больницы (№ 11 и № 16) присоединят к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1. Как заявили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. Решение принято в рамках «последовательных мероприятий по реформе системы здравоохранения Кузбасса».

Власти уточняют, что эти две больницы «на сегодняшний день не могут оказывать надлежащую помощь жителям в силу своей медицинской и финансовой несостоятельности». А заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева добляет, что в этих больницах уже отмечался кризис управления, так как руководил ими один главный врач.

В настоящее время разрабатывается бизнес-план развития Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 с учётом присоединения к ней ещё нескольких медорганизаций.

«Те виды медицинской помощи, которые оказывались пациентам на базе новокузнецких больниц № 11 и № 16, необходимо привести в соответствие с современным уровнем и качеством оказания помощи, который сегодня обеспечивает первая городская больница Новокузнецка», — подчеркнула Елена Малышева.

К Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 будет присоединён и Центр здоровья «Калтанский», который должен стать реабилитационной базой для крупнейшей медицинской организации Кемеровской области.

Как заявил главный врач НГКБ № 1 Василий Мальчиков, сложившаяся финансовая ситуация сегодня не позволяет небольшим медицинским учреждениям иметь в своём арсенале высокотехнологичное оборудование и достаточное количество специалистов для оказания качественной и эффективной медицинской помощь.

Отметим, что ранее кемеровскими властями было одобрено решение о присоединении к Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 — горбольницы № 22, которая также оказалась «в глубоком финансовом кризисе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кемеровские власти принялись за реформу здравоохранения. В начале октября сразу в пяти медицинских организациях Кузбасса сменились главные врачи. Тогда же стало известно о том, что к крупным клиническим центрам планируется присоединить медицинские учреждения без оборудования и условий для оказания высокотехнологичной помощи населению. Кузбасские чиновники утверждают, что цель преобразований — вывести качество медицины на новый уровень и вывести медицинские учреждения из кризиса.

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