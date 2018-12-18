В Нижегородской области на прошлой неделе занимались завершением важных дел в преддверии 2019 года. Заместители губернатора войдут в новый год без приставки «и.о». Законодательное собрание утвердило восемь представленных Глебом Никитиным кандидатов, которых он назвал уже сформировавшейся командой. От приставки и.о. избавились Александр Югов,Андрей Харин,Сергей Морозов,Андрей Гнеушев, Дмитрий Краснов,Андрей Бетин,Игорь Носов, а также вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства области Евгений Люлин, который будет курировать министерство внутренней политики региона, взаимодействовать с муниципалитетами и курировать все подразделения правительства в части реализации стратегии развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Стратегию развития, которая определяет порядок развития региона до 2035 года, окончательно также утвердили на прошлой неделе. Перед этим федеральные власти внесли около 60 правок в проект. Глеб Никитин на это заявил, что «правительству удалось качественно синхронизировать народную Стратегию и новые национальные проекты России», добавив, что для него стратегия — это «настольная книга», которой он будет ежедневно руководствоваться в работе.

17-летняя жительница нижегородского Бора Регина Парпиева попала в медиаповестку страны, после того как взяла эксклюзивное интервью у Владимира Путина. С юной жительницей Нижегородской области, победившей в чемпионате России по плаванию среди слепых и слабовидящих, президент РФ пообщался после большой пресс-конференции 20 декабря. По окончании интервью девушка, у которой полная слепота, попросила у Владимира Путина потрогать его лицо. Интервью уже окрестили самым добрым.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Региной Парпиевой

На прошлой неделе в регионе был утверждён тариф на вывоз мусор, задержка с рассмотрением которого вызывала беспокойство у общественности и переживания, что январь придет вместе с полными мусорными контейнерами. Тарифы для девяти региональных операторов будут составлять от 602 до 745 рублей за кубометр, а жителям плату рассчитают с учетом норматива накопления по метражу квартиры или с количества жильцов в частном доме. Предполагается, что плата за вывоз мусора для жителей Нижнего Новгорода в среднем вырастет на рубль за квадратный метр, до шести рублей.

Предстоящее повышение тарифов на услуги ЖКХ, новые мусорные тарифы вызвали негативную реакцию у жителей Нижегородской области. В ходе бурной дискуссии в соцсетях некоторые жители региона пишут о «полной безнадёге» и планах сменить регион проживания. Видимо, чтобы снизить накал страстей, Глеб Никитин поручил предусмотреть дополнительные льготы на вывоз мусора для жителей ряда районов Нижегородской области. К слову, далеко не всех операторов устроила урезка расходов до 50%. В неофициальных комментариях они говорят, что тарифная комиссия «в первую очередь подкосила экономические расчеты перевозчиков мусора, а не полигонов ТКО», и далеко «не все транспортные компании, работающие на подряде у регоператоров, смогут пережить 2019 год».

Многострадальный фонд капитального ремонта, который так и не смог догнать плановые показатели 2018 года, выполнив задачу лишь на 56%, может снова остаться без руководителя. Ходят слухи, что Геннадий Дурдаев, раскритикованный губернатором на одном из последних совещаний, может покинуть своё директорское кресло уже на этой неделе. В регионе уже шутят, что «дольше года на этой должности задерживаться не принято».

В сфере экономики — ряд важных событий. В Балахнинском районе планируют создать промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты. Его намерены реализовать ЗАО «Реал Инвест» и китайская государственная корпорация «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд». Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне «BB», поддержку местных инициатив в дорожной сфере выделят в отдельную программу, а Глеб Никитин свыше трёх часов обсуждал с бизнес-сообществом тарифы, инвестиции и взаимоотношения предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями.

Инвестиции

На последней сессии Заксобрания в 2018 году был откорректирован закон о тишине, и теперь ремонт в области можно делать до 20:00, многодетным нижегородцам землю решено передавать сразу в собственность, а не через договор аренды. Бюджет 2019 года принят в окончательном чтении и будет бездефицитным, составив 165,6 млрд рублей. К последнему чтению объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличили почти на 12 млрд рублей, заложив на нацпроекты 13,8 млрд рублей.

На этой же сессии было принято досрочное прекращение полномочий депутата Михаила Манухина, для которого 28 декабря будет последним рабочим днём. Поговаривают, что его ждёт высокая должность в Самарской области.

Помимо этого, Павел Солодкий назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Фактически ему еще на пять лет пролонгировали полномочия на посту, который он занимает с 2013 года.

А вот в Дзержинске не всё гладко. Скандалом закончилась очередная депутатская сессия, на которой принимали бюджет 2019 года. Как пишут нижегородские телеграм-каналы, «на реплики коллег о неконструктивной критике от фракции КПРФ товарищ Сергей Лесков предложил дзержинскому главе Ивану Носкову заняться возвращением в бюджет 77 млн рублей, украденных, по его мнению, на ликвидации Белого моря, и направить их на ремонт дорог». Речь идёт о тех деньгах, что были выделены на ликвидацию объекта накопленного экологического вреда, но ушли не по назначению, и за которые 3,5 года получил бывший заместитель главы города Александр Кабанов. Ходят слухи, что некоторые депутаты бурно отреагировали на это предложение — «за такие слова готов рожу набить, но не буду». Драки не было, но осадок остался…

Крупную компенсацию выплатят по решению Европейского суда по правам человека семье жителя Кстово. Суд установил, что он действительно был избит сотрудниками милиции в 2009 году, а расследование было проведено неэффективно. Сам пострадавший до торжества справедливости не дожил. Сумма посмертной выплаты составит 20 тысяч евро.

Без приставки «и.о»

На заседании Заксобрания 20 декабря восемь заместителей Глеба Никитина избавились наконец-то от приставки «и.о» — исполняющий обязанности.

На должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Глеб Никитин предложил согласовать кандидатуру Евгения Люлина, который на данный момент исполняет обязанности вице-губернатора. На должности заместителей губернатора были согласованы Андрей Гнеушев, Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Игорь Носов, Андрей Бетин и Дмитрий Краснов.

«Я хочу представить вам уже сформировавшуюся команду. Со всеми кандидатами вы уже хорошо знакомы и работали вместе над различными вопросами», — обратился Глеб Никитин к депутатам на заседании, добавив, что за Евгением Люлиным кроме промышленности и сельского хозяйства, а также всего, что связано с развитием реального сектора, закрепляется министерство внутренней политики региона, взаимодействие с муниципалитетами и все подразделения правительства в части реализации стратегии развития.

Government-nnov.ru Глеб Никитин на рабочем совещании

Политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях вопрошает, что «непонятно, только ли министерство политики перешло к Люлину или весь бывший блок Романа Антонова?»

«Если весь, то у Люлина в подчинении теперь 12 подразделений. Ждём обновлённую структуру, чтобы разобраться», — отмечает он.

А канал «НижОбла» уточняет, что расширение полномочий Люлина «заставляет подумать, что на место Романа Антонова так никто и не придёт».

"В принципе, все выборы в этом году провели без спецзаместителя по внутренней политике, так что не обеднеем», — резюмирует канал.

Экономика недели

Главным событием в сфере экономики стало утверждение стратегии развития до 2035 года. Перед её принятием федеральные власти внесли около 60 правок в проект.

Областное правительство утвердило стратегию 21 декабря. Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков рассказал, что реализация документа пройдет в три этапа.

«Приоритетом первого этапа, который придётся на 2019−2020 годы, является трансформация системы управления регионом и активное участие в национальных проектах. В ближайшее время для обеспечения реализации стратегических инициатив необходимо будет актуализировать действующие государственные программы, сформировать новые», — добавил он, уточнив, что проект был рассмотрен 19 федеральными ведомствами и было получено порядка 60 предложений и замечаний, которые касались дополнительных целевых показателей и стратегических инициатив.

Вопросы федеральных поправок были урегулированы в рабочем порядке.

Глеб Никитин подчеркнул, что «правительству удалось качественно синхронизировать народную Стратегию и новые национальные проекты России».

"Отмечу, что для меня наша Стратегия — «настольная книга», которой я буду ежедневно руководствоваться в работе», — резюмировал он.

Также важная новость: Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Нижегородской области на уровне «BB». Агентство уточнило, что правительство в регионе проводит «взвешенную бюджетную политику и осуществляет консервативное управление долгом», а «операционные балансы поддерживаются на хорошем уровне, что позволяет проводить инвестиции в модернизацию инфраструктуры и способствует общему экономическому развитию».

Ken Teegardin Рост экономики

Дополнительные финансы в регион в размере порядка 12 млрд рублей позволит привлечь совместный проект нижегородских и китайских бизнесменов по производству ориентированно-стружечной плиты в Балахнинском районе. Его намерены реализовать ЗАО «Реал Инвест» и китайская государственная корпорация «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд».

«В случае реализации проекта в Балахнинском районе планируется создать около 400 рабочих мест, что имеет большое значение для развития этой территории. Площадка уже есть, подготовлена инфраструктура, и получено разрешение на строительство. Уверен, что проект удастся реализовать в планируемые сроки», — отметил Глеб Никити после встречи с представителями китайской компании.

Из того, что также стоит отдельного внимания: поручение губернатора министерству внутренней политики проработать вопрос о формировании отдельного проекта поддержки местных инициатив по ремонту и строительству дорог.

«Это очень важный проект, который позволяет, прежде всего, слышать мнение жителей региона по вопросам благоустройства», — заявил Никитин, уточнив, что в 2019 году не должны сбавляться темпы работ, поэтому он считает «необходимым также проработать вопрос о выделении дорожных проектов в отдельную программу поддержки местных инициатив».

Предполагается, что средства будут выделены из дорожного фонда.

А прошедшая неделя для Глеба Никитина началась с трёхчасового общения с представителями бизнес-сферы. Во встрече приняли участие около 200 предпринимателей и руководителей предприятий. Значительная часть вопросов на встрече была посвящена тарифам и взаимоотношениям предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями.

«Никто не заставляет ресурсоснабжающие организации работать в убыток, но, прежде всего, важно справедливое определение тарифов, — отметил Глеб Никитин. — Уже дано поручение по поиску комплексного системного решения. Понятно, что проблема не в методологии, а в справедливости цены. Нужно найти баланс, при котором инвестиционные планы ресурсонабжающих компаний не будут мешать работе других предприятий и организаций».

Тарифы

А говоря об инвестиционном климате, он уточнил, что именно «создание пространства для диалога между бизнесом и властью» — главное условие по улучшению инвестиционного климата в регионе.

В завершение встречи он добавил, что «подобный диалог обязательно будет продолжен».

Доброе интервью Путина

После большой пресс-конференции Владимир Путин дал интервью 17-летней жительнице Нижегородской области Регине Парпиевой. Интервью уже окрестили самым добрым. Дело в том, что Регина — победитель чемпионата России по плаванию среди слепых и слабовидящих. Девушка лучше всех преодолела дистанцию 100 метров брассом — за 2,08,40 минуты. А также она — участник благотворительного проекта «Мечтай со мной».

«Регина задала Владимиру Владимировичу все интересовавшие её вопросы, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли это работа, какое желание он загадает на Новый год и каковы впечатления от прошедшей минутами ранее большой пресс-конференции. В конце интервью она попросила у Владимира Путина потрогать его за лицо, ведь у девочки полная слепота. С подготовкой к интервью Регине помог телеканал Russia Today», — сообщается в группе проекта, который входит в платформу «Россия — страна возможностей».

Kremlin.ru Владимир Путин и Регина Парпиева

Интервью с президентом — это мечта юной нижегородчанки, и она исполнилась перед Новым годом. Регина, несмотря на свои особенности здоровья, неунывающий человек. Она не только участвует в чемпионате по плаванию, но в 2016 году также прыгнула с парашютом.

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Последняя сессия

20 декабря депутаты Заксобрания собрались на последнюю сессию 2018 года. И помимо утверждения команды Никитина в повестке был ещё ряд важных вопросов.

Так, подтвердились слухи о досрочном сложении полномочий депутатом Михаилом Манухиным. Эксперты предполагают, что народный избранник, проходивший на выборах по спискам «Единой России», может «может получить хороший пост в Самарской области». Депутатские полномочия Манухина будут прекращены 28 декабря.

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Помимо этого, на посту бизнес-омбудсмена был утверждён кандидат губернатора, занимающий этот пост с 2013 года Павел Солодкий. Полномочия ему «продлили» еще на пять лет.

«Сегодня просто необходимо проведение единой прозрачной государственной политики, определяющей условия ведения бизнеса — и в сфере налогообложения, и в сфере осуществления надзорной деятельности, и в сфере нормотворчества. В связи с этим институт уполномоченного играет очень важную роль — защищает права и законные интересы предпринимателей. В свою очередь, хочу сказать, что Законодательным собранием принято немало законов, которые предлагают целый ряд налоговых и иных льгот начинающим бизнесменам и инвесторам. Уверен, Павел Солодкий справится с возложенными на него обязанностями», — сказал спикер Евгений Лебедев.

Главным вопросом повестки стал бюджет 2019 года, принятый в окончательном чтении. Он будет бездефицитным и составит 165,6 млрд рублей. К последнему чтению объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в следующем году увеличили почти на 12 млрд рублей, заложив на нацпроекты 13,8 млрд рублей.

«Считаю, что это уникальный бюджет, в котором удалось решить ряд застарелых проблем и реализовать целый ряд положений, которые заложены в Стратегию развития Нижегородской области. Мы наконец-то сформировали бездефицитную программу оказания бесплатной медицинской помощи, перешли на модельные бюджеты и сократили дефицит модельных бюджетов, отразили необходимые затраты на осуществление проектов Стратегии», — заявил на сессии Глеб Никитин.

Belliy Законодательное собрание Нижегородской области

По информации министра финансов Ольги Сулимы, из федеральных средств на 2019 год будет выделено 29 млрд рублей.

«Такую беспрецедентную сумму из Федерации единовременно мы получаем впервые — за все 11 лет моей работы в министерстве», — отметила она.

На сессии депутаты также приняли две важные поправки в областные законы. Был откорректирован закон о тишине, которым вводится на территории Нижегородской области запрет на ремонтные работы в многоквартирных домах в период с 20:00. Ранее запрет начинал действовать с 22:00. В будни начинать ремонт можно с 7:00, в праздники и выходные — с 10:00.

«Необходимость внесения изменений связана с поступлением обращений граждан, которые жалуются на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах поздним вечером до 22−23 часов — шум от ремонтных работ распространяется по всему зданию и мешает людям отдыхать», — отметили депутаты.

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Корректировке подвергся и закон о выделении земли многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Теперь участки будут предоставлять не в аренду, а сразу в собственность.

«Это позволит многодетным, в частности, отдавая земельные участки в залог, брать кредиты на постройку дома и, пользуясь в том числе материнским капиталом, строить комфортное жилье для своих семей», — пояснил министр имущественных и земельных отношений области Сергей Баринов.

Известно, что в городе Бор около деревни Оманово формируется большой массив — более 2000 земельных участков, который передадут многодетным семьям.

Под главой фонда капремонта шатается кресло?

Фонд капитального ремонта Нижегородской области в последние годы всё чаще попадает в медиаповестку с негативными поводами. Эта неделя не исключение. Ходят слухи, что, не отработав и года, Геннадий Дурдаев может покинуть свой пост раньше срока.

«Глава Фонда капремонта МКД Нижегородской области Геннадий Дурдаев, как рассказывают, уже на следующей неделе покинет свой пост. Ну, правильно, дольше года на этой должности задерживаться не принято! Провожать Геннадия Николаевича нужно с почестями — в отличие от своих предшественников, он выполнил план капремонта аж на 56%! Раньше и до 30% не доходило», — пишет телеграм-канал «Сорокин хвост».

Напомним, Дурдаев возглавил фонд, где до того сменилось несколько директоров, в середине февраля 2018 года. До этого к фонду массу претензий в связи с низкой реализацией программы капремонта имели областные депутаты. Дошло даже до угроз привлечь прокуратуру.

Отставка чиновника

Программу 2017 года выполнить на 100% не смогли, и наследие прошлого года «перекочевало» в 2018 год, но и в текущем году не всё гладко. Перед фондом ставилась задача выполнить работы хотя бы на 80%, но в декабре на совещании было озвучено, что программа исполнена лишь на 56%. Дурдаеву поставил «неуд» за работу губернатор и, резко осадив его заявил, что «программа 2019 года должна реализовываться без отставаний».

На фоне этого недовольства работой фонда слухи об отставке могут оказаться не просто слухами…

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Мусорный тариф и услуги ЖКХ

Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2019 года вызвало негативную реакцию у жителей Нижегородской области. В ходе бурной дискуссии в соцсетях жители региона пишут о «полной безнадёге» и планах сменить регион проживания.

«Региональная служба по тарифам утвердила предельные индексы повышения коммунальных платежей в Нижегородской области. Но в некоторых городах жителям придется оплачивать инвестиционные программы ресурсников», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Суммы в платёжках с нового года вырастут в среднем на 1,7%, но с 1 июля коммуналка в области подорожает еще порядка на 2%. В некоторых городах Нижегородской области, где ресурсоснабжающие организации модернизируют свое производство, платить придется больше: в столице области рост тарифов будет на 4,1%, в Арзамасе — на 3%, в Павлове — на 3,6%.

«Что-то никаких перспектив не вижу, одна безнадёга», «Семьей рассматривать начали другой регион для проживания», — пишут при обсуждении новых тарифов жители области.

А тут ещё и тарифы на мусор установили, и хотя аппетиты операторов умерили, но расходы жителей вырастут и по этой статье. Тарифная вилка для девяти операторов колеблется от 601,59 до 744,72 рубля за кубометр.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

И.о министра экологии Наталья Мочалина рассказала, что по итогам исследования нормативов накопления мусора в регионе было принято решение, что «для жителей многоквартирных домов плата будет исчисляться из количества квадратных метров жилья — так же, как это происходит сегодня», а для жителей частного сектора — по числу проживающих.

«При этом, как показало исследование, в областном центре люди создают больше мусора, чем сельские жители, поэтому для Нижнего Новгорода определен норматив 2,87 куб. метра на человека в год, на остальной территории Нижегородской области — 2,36 куб. метра на человека в год», — отметили на заседании.

По словам руководителя региональной службы по тарифам Алексея Малухина, перед установкой тарифов их проверили на экономическую обоснованность, и по результатам заявленные региональными операторами тарифы снижены в среднем на 40%. Он добавил, что для горожан ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится в среднем на один рубль с квадратного метра, а рост платы граждан по всем коммунальным услугам, включая ТКО, будет до 5%.

Губернатор поручил разработать льготы для тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений. Пока же в бюджете заложены компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для 18 льготных категорий граждан. Льготы получат более 744 тысяч жителей.

«Я считаю, что этого недостаточно, и меры поддержки должны распространяться не только на льготников, но и на тех жителей области, кто проживает на территориях, где тариф выше среднеобластных значений», — отметил Глеб Никитин и поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву подготовить предложения по введению дополнительных компенсаций.

Также в конце января Госжилинспекции и министерству энергетики и ЖКХ поручено проанализировать платежки на предмет того, уменьшили ли домоуправляющие компании строку «содержание жилого помещения», вычтя из этой суммы свои затраты на вывоз мусора.

«Неофициально один из участников рынка отмечает, что РСТ, срезав до 50% расходы регоператоров, в первую очередь подкосила экономические расчеты перевозчиков мусора, а не полигонов ТКО. Не все транспортные компании, работающие на подряде у регоператоров, смогут пережить 2019 год. Также, по его словам, пока не решен вопрос, кто, например, будет оплачивать банковскую комиссию за платежи: потребитель или сам регоператор, в тариф которого она не заложена», — пишет газета «Коммерсантъ».

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Дзержинский скандал

20 декабря на очередной сессии депутаты думы Дзержинска рассмотрели бюджет 2019 года со следующими параметрами: доходы — 4,927 млрд рублей, расходы — 5,075 млрд рублей, дефицит — 148,3 млн рублей. Бюджет включает 17 муниципальных программ, на которые запланировано свыше 4,714 млрд рублей.

По предложению рабочей группы по бюджету в законопроект был предложен ряд поправок, в том числе увеличить расходы на ликвидацию несанкционированных свалок на территории округа на сумму 34 млн рублей.

Лидер фракции «Единой России» Валерий Артамонов заявил, что единороссы будут голосовать консолидированно «за» бюджет. Депутаты-коммунисты также консолидированно проголосовали против принятия документа.

«Уже долгие годы администрация не занимается расширением налогооблагаемой базы, которая позволила бы увеличить доходы, а не жить по остаточному принципу. Депутаты, в том числе и наша фракция, готовы участвовать в разработке каких-то программ, идей, предложений. Поэтому пожелание нашей фракции главе города — дать новый вектор развития. А пока бюджет — это бюджет выживания, наша фракция будет голосовать против», — объяснил позицию КПРФ депутат Константин Фокин.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Поговаривают, что не обошлось на этом заседании без конфликтов.

«На реплики коллег о неконструктивной критике от фракции КПРФ товарищ Сергей Лесков предложил дзержинскому главе Ивану Носкову заняться возвращением в бюджет 77 млн рублей, украденных, по его мнению, на ликвидации Белого моря, и направить их на ремонт дорог. Это те самые миллионы, за которые получил 3,5 года бывший замглавы города Александр Кабанов, он как раз в новогоднюю пору оспаривает решение суда. Руководитель фракции «Единая Россия» Валерий Артамонов отреагировал на спич Лескова в том ключе, что «за такие слова готов рожу набить, но не буду». Следствие покажет, — ответил с задней парты Лесков», — пишет телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Напомним, в октябре 2018 года Александр Кабанов судом был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере») и отправлен в колонию-поселение на 3,5 года.

Уголовное дело было возбуждено летом 2017 года и касалось средств, выделенных на ликвидацию шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске. В 2012 году ОАО «Сибур-Нефтехим» безвозмездно передало администрации города шламонакопитель «Белое море», находящийся на территории завода «Капролактам». Одним из условий договора о передаче было то, что экс-собственник (ОАО «Сибур-Нефтехим») участвует в финансировании работ по консервации шламонакопителя. В августе 2013 года «Сибур-Нефтехим» перечислил 77 млн рублей со счетов дочерней компании (АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»). Деньги предназначались для консервации шламонакопителя и поступили на счет мэрии, но 65 млн рублей из этих средств администрация в 2016—2017 годах направила на иные цели.

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Решение Европейского суда

Европейский суд по правам человека присудил жителю Кстово Александру Р. 20 тыс. евро выплаты, признав, что при задержании в 2009 году были нарушены его права.

В квартиру пострадавшего и его супруги Ирины пришли милиционеры. По словам супруги Александра, они предъявили непонятную бумагу и заявили, что проведут обыск жилища в рамках расследования дела о мошенничестве.

Женщина позднее сообщила, что пришедшие «начали распускать руки» и в ситуацию вмешался супруг — инвалид II группы, которого избили силовики, прибывшие с милиционерами. Те позднее при допросе скажут, что силу к женщине применили вынужденно, так как она оказала сопротивление, укусив одного из сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника милиции, и женщину оштрафовали на 150 тыс. рублей.

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Александр же после визита сотрудников МВД оказался в больнице с синяками и ссадинами, но трижды по этому происшествию выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге дело дошло до Европейского суда, куда обратилась Ирина.

На прошлой неделе был вынесен вердикт, которым Александру присудили 20 тыс. евро компенсации, но он не дожил до этого дня. Потерпевший умер в 2016 году, и выплату получат члены его семьи.

«Как сообщает правозащитная организация Комитет против пыток, российская сторона полностью признала вину в нарушении прав потерпевшего и пошла на мировое соглашение с его родственниками», — пишет газета «Коммерсантъ».