«Буду полицию вызывать»: нижегородцы о запрете на шумный ремонт вечерами

Нижний Новгород, , 04:36 — REGNUM Инициатива нижегородских депутатов о запрете шумного ремонта вечерами вызвала массу вопросов у жителей региона: от того, как же измерять уровень шума, и до того, приедет ли полиция на вызов к соседям, делающим шумный ремонт. Были и те, кто назвал закон «бредовым». Инициатива, которая вводит на территории Нижегородской области запрет на ремонтные работы в многоквартирных домах в период с 20:00, была утверждена в трёх чтениях депутатами Заксобрания 20 декабря на последней сессии 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, до принятия поправок шуметь согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» в многоквартирных домах запрещалось в период с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Депутаты Законодательного собрания для ремонтных работ уточнили отдельный период «тишины». Шуметь перфоратором после вступления нормы в силу нельзя будет с 20:00 до 7:00 в будни и с 20:00 до 10:00 в праздники, выходные дни.

Свою инициативу депутаты объяснили многочисленными жалобами граждан, которые не могут отдохнуть после трудового дня, так как вынуждены слушать шум ремонта от соседей до 22−23 часов. С осени 2018 года сотрудники нижегородской полиции получили право составлять административные протоколы по фактам нарушения регионального кодекса об административных правонарушениях, что позволит влиять на ситуацию не только словом, как было ранее, но и через наказание рублём. В частности, любители пошуметь в вечернее время должны будут уплатить штраф от 500 рублей до 2 тыс. рублей, если не подействует первое предупреждение. При рецидиве гражданам-нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Принятие поправок в закон о тишине вызвало активные обсуждения среди горожан, но мнения о самом законе разделились.

«А вот если ребёнок плачет всю ночь, что делать родителям и соседям? Понять можно и тех, и других», «Ну, приняли на бумаге и что дальше? Полицию что ли вызывать? Сколько она ехать будет, если вообще приедет? Шум к тому времени прекратится, доказать ничего нельзя. Это сродни запрету курения», «Очередной бредовый закон. Многие только в 20.00 с работы приходят, и что теперь, ниже травы, тише воды что-ли сидеть?», — отмечают одни участники дискуссии.

А других интересуют более насущные вопросы:

«А есть какие-то пороговые значения шума, после которых наступает ответственность? Ну и метода измерения?», «Просто полиции никто дверь не откроет. У нас нигде не прописано, что граждане обязаны открывать дверь полиции», «И плюс ещё найди куда вызвать. От перфоратора звук и вибрации на несколько этажей, не всегда определишь, где долбят. Даже просто сходить, договориться по времени непонятно куда», «Ещё бы в качестве бонуса запретили бы выть и лаять своим собакам круглосуточно…», «Теперь буду полицию вызывать. Осталось установить квартиру».