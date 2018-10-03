Замглавы Дзержинска отправится в колонию на 3,5 года за «Белое море»

Нижний Новгород, , 22:17 — REGNUM Заместитель главы администрации Дзержинска Александр Кабанов признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в колонии-поселении, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

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Уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере при ликвидации шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске было возбуждено летом 2017 года. Установлено, что в 2012 году ОАО «Сибур-Нефтехим» по договору на безвозмездной основе передало администрации Дзержинска шламонакопитель «Белое море», расположенный на территории завода «Капролактам». Одним из условий договора было, что бывший собственник ОАО «Сибур-Нефтехим» осуществляет софинансирование работ по консервации шламонакопителя. В августе 2013 года «Сибур-Нефтехим» перечислил 77 млн рублей со счетов дочерней компании (АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»), которые предназначались для консервации шламонакопителя и поступили на счет администрации Дзержинска. Однако 65 млн от этих средств администрация города в 2016—2017 годах направила на иные цели.

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Напомним, обвинение было предъявлено Кабанову еще в декабре 2017 года. Сообщалось, что в обвинительном акте не была указана потерпевшая сторона. В администрации Дзержинска отмечали, что позиция муниципалитета остается прежней: факта нецелевого использования средств не было, ущерб не нанесен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, активная подготовка к ликвидации «Белого моря» началась в 2011 году, после посещения Дмитрия Медведева, который в то время находился на посту президента РФ. Постановление о предоставлении Нижегородской области из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на ликвидацию свалки было подписано Медведевым в январе 2013 года. В ходе ликвидации шламонакопителя планировалось провести противооползневые мероприятия, а также создать гидроизоляционный экран и дренажную систему.

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