Путин после пресс-конференции дал интервью 17-летней нижегородке

Москва, , 08:53 — REGNUM Участнице проекта «Мечтай со мной» 17-летней жительнице города Бор Нижегородской области Регине Парпиевой удалось взять эксклюзивное интервью у президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на вопросы мечтающей стать журналисткой девушки сразу после ежегодной большой пресс-конференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент ответил на вопросы о том, как он стал президентом, трудная ли это работа. Регина попросила вспомнить первые дни на посту президента России, спросила, какую музыку предпочитает Путин, какая любимая группа или исполнитель.

Также девушка спросила, какой подарок президент хотел бы получить на Новый год.

«Лучшим подарком стала бы констатация того, что этот год, который мы прожили вместе со всей страной, он будет со знаком плюс. Что мы, несмотря на все сложности, а их было очень много, не только их преодолели, но и создали условия для дальнейшего серьезного развития нашей страны, для поддержки людей, для того, чтобы у нас была уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Вот это осознание того, что год прошел не зря, что мы находимся на правильном пути и добиваемся поставленных перед собой целей, является самым главным для меня», — ответил Владимир Путин.

Юная журналистка отметила, что Новый год — это подведение итогов, президент же сказал, что это сказка, чудо. Также Путин выразил надежду, что приходящий год будет настраивать на оптимистический лад и будет счастливым и благополучным.

На вопрос, какое желание Путин загадает под бой курантов, он ответил, что его желание простое.

«Чтобы все желания исполнялись», — сказал глава государства.

Затем девушка подарила президенту подарок, сделанный своими руками. Подарки от Путина ждали Регину под елкой.

В конце интервью Регина попросила разрешения потрогать лицо президента.

«Вы очень красивый и очень хороший», — сказала она. Путин отметил, что ему очень приятно это слышать.

Напомним, ранее Регина Парпиева стала чемпионкой России по плаванию среди юниоров (слепых и слабовидящих).

Проект «Мечтай со мной» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая создана в 2018 году по инициативе президента России. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Общая цель проектов — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале декабря президент РФ Владимир Путин посетил форум добровольцев России, в ходе визита волонтеры рассказали главе государства о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Волонтеры предложили Путину взять один из конвертов, в которые были вложены пожелания. Президент собрал все пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания этих ребят.

Добавим, позднее российский лидер помог страдающему серьезным недугом Артему Пальянову из Ленинградской области увидеть город на Неве с воздуха.

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