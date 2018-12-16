Новая неделя принесла москвичам новые правила парковки автомобилей. Теперь за каждый час, который проводит машина на стоянке в центре города, кошелёк будет худеть на сумму от 80 до 380 рублей. Платными станут и воскресенья. Жителей также беспокоит градостроительная политика мэрии — не утихает скандал в районе Кунцево, а тут и жители Ховрино в знак протеста надели жёлтые жилеты. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице есть промышленность. Он рассказал о технопарке «Калибр», где трудятся две тысячи человек. Остальным 15 миллионам москвичей было интересно об этом узнать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-река

Новые правила парковки

С 15 декабря в Москве вступили новые правила парковки. Теперь её минимальная стоимость в центре составляет 80 рублей в час, а максимальный тариф — 380 рублей. Это улицы возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие.

Уменьшилось время бесплатной остановки. Водитель должен уложиться в 5 минут, а не в 15, как было раньше. Введена плата на парковку по воскресеньям на 237 улицах центра Москвы — на улицах Арбат, Покровке, Маросейке, Мясницкой, Пятницкой, Большой и Малой Лубянке, Большой и Малой Бронной, Красной Пресне и других.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

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Основанием для повышения стоимости стало исследование РЭУ им. Плеханова, в котором сочли заниженной стоимость уличного парковочного места от 60 до 200 рублей.

«Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Раньше такие инструменты-регуляторы называли классовым фильтром. Власти Москвы не только их не смущаются, но и повышают порог до золотого, делая цену парковки недоступной для людей со средними доходами. Постоянно же ставить машину в центре столицы не смогут даже весьма преуспевающие москвичи.

Чем недовольны москвичи?

Неделя началась с сообщений о протестах жителей Москвы. В районе Кунцево продолжает болеть градостроительная травма, где на месте старых пятиэтажек будут строить новые высотные дома. Причём проект начинается не с расселения, а попытки построить 26-этажный дом почти вплотную к действующим строениям. Для этого уже огорожена территория, которую жители считали своей зелёной зоной. Есть среди жителей и те, кто недоволен условиями обмена, требуя учесть, в том числе, сделанный ремонт. Однако ни власть, ни застройщик с ними в переговоры не вступают, а суд выиграть не получилось.

В Ховрино жители надели жёлтые жилеты, подражая протестующим в Париже. Они обеспокоены планами по реновации и предстоящей масштабной застройкой их района, в результате которой он вырастет, по их данным, в полтора раза. При этом новые дома ждут и на месте снесённой Ховринской больницы, и на участках лесопарка.

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Ольга Перегуд ИА Красная Весна Протестные настроения

Жители столичного района Некрасовка на митинг приехали в подмосковные Люберцы. Их волнует экология — действующий МСЗ-4 и строящийся мусорный кластер, с появлением которого они ожидают вонь.

Участники движения «Синие ведёрки» подали заявление на митинг против новых правил платных парковок. Одновременно в сети разместили петицию со схожими требованиями.

Все эти люди — не профессиональные революционеры, а обычные горожане, кого амбициозная московская власть толкнула в сторону протеста. Они организуют «тихие бунты», которые, увы, пока не слышат чиновники.

Новая московская промышленность

Порадовал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказавший 13 декабря, что в столице, оказывается, есть промышленность. Не такая, как раньше, «новая».

"Не верьте пустым словам о смерти московской промышленности, о том, что город ничего не производит и живет за счет доходов от нефти и «купи-продай». Московская промышленность жива, здорова и активно развивается. Просто она стала другой», — написал он в личном блоге, посетив технопарк «Калибр», бывший когда-то заводом.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам Собянина, на «Калибре» работают 53 высокотехнологичные компании, создавшие более 2 тысяч рабочих мест.

Это прекрасное известие портит лишь сравнение с масштабами 15-миллионной Москвы. И воспоминания о промышленных исполинах прошлого, например, ЗИЛе, территорию которого при нынешнем мэре решили сделать жилыми кварталами.

ТПУ — значит высотка?

Мэр Москвы утвердил план-проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная» на границе трёх районов Москвы — Лефортово, Перово и Соколиная гора. Общая площадь территории составляет 20,7 гектара. Работ перечислено много, но наиболее масштабным изменением представляется появление высотки от 3 до 23 этажей с подземным паркингом, кафе, ресторанами, торговыми площадками и апартаментами. Указанная площадь — 52,5 тысячи квадратных метров. Для примера, у выходов из метро, которые также будут построены по проекту, площадь всего 1450 «квадратов», у конечной трамвая — 300.

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Похожая «инновация» московской власти уже привлекала внимание общественности в других проектах. Видимо, мы имеем дело с типовым решением в пользу бизнеса, которое подаётся под соусом заботы о москвичах.

Кофе в метро и «законодательный зуд»

12 декабря член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о штрафах за поездки в метро с кофе.

«Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток всё равно прольется», — сказал он.

(сс) Aaron Yoo Опасный кофе

Видимо, депутат говорил о правилах метрополитена, по которым нельзя пачкать других пассажиров и быть источником неприятного запаха.

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«Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире, их отношение к этому положительное. Никаких серьёзных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», — ответили ему в микроблоге «Московский транспорт», который ведёт информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Председатель комитета по труду и соцполитике Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) посоветовал депутатам Мосгордумы заняться не кофе, а московскими пробками и коллапсом в метро.

«Откуда этот законодательный зуд —непонятно», — заметил он.