Четверг, 13 Декабря 2018 года
19:41:06 МСК

Собянин рассказал о появлении в Москве «новой промышленности»

Экономика

«Не верьте пустым словам о смерти московской промышленности»

Москва, 13 декабря 2018, 18:07 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин озаглавил запись в личном блоге словами о «новой промышленности Москвы». Текст размещён 13 декабря по итогам визита в столичный технопарк «Калибр».

"Технопарк «Калибр». Новая промышленность Москвы», — написано в заголовке.

Мэр рассказал, что примерно 70 лет в районе Останкино работал завод по производству измерительных приборов, пока в 2009 году его не закрыли. Однако производство на этой территории сохранилось. В 2015 году часть бывших цехов получила статус технопарка и льготы по городским налогам. И вот 13 декабря 2018 года здесь открылась фабрика по цифровой печати на ткани SolstudioTextile Group.

По словам Собянина, на «Калибре» работают 53 высокотехнологичные компании, создавшие более 2 тысяч рабочих мест.

«Не верьте пустым словам о смерти московской промышленности, о том, что город ничего не производит и живет за счет доходов от нефти и «купи-продай». Московская промышленность жива, здорова и активно развивается. Просто она стала другой», — пояснил глава города.

Он назвал ещё несколько компаний, которые работают на территории бывшего завода — разработчика голографического навигатора, создателя имплантов для эндопротезирования и создателя пластика для 3D-принтеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Технопарки, индустриальные парки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить